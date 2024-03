La FIFA dio a conocer que por los próximos cinco años, Qatar y Marruecos albergarán las cinco ediciones anuales que habrá del Mundial de Futbol Sub 17, en categoría varonil y femenil, respectivamente.

El Consejo de la FIFA dio a conocer el anuncio por sus canales oficiales, asimismo, se hablo de que el certamen pasaba de ser bianual a anual, es por ello que Qatar y Marruecos serán sedes en el periodo 2025 a 2029.

También se notificó que el torneo internacional aumentará con la presencia de 48 equipos, a diferencia de 24 que originalmente eran para la varonil. Para el formato femenino los equipos pasarán de ser 16 a 24.

Dicho lo anterior es que finalmente fueron anunciados los países anfitriones de este Mundial Sub 17 y para evitar ser seleccionados de manera periódica, los organizadores han optado por asignar por periodos a las sedes.

Siguiendo con el comunicado, se justificó que Qatar y Marruecos fueron seleccionados por su buen posicionamiento frente a la FIFA.

En el caso de Qatar fue debido a que ahí se vivió la Copa del Mundo en el 2022 y Marruecos forma parte de los tres anfitriones de la edición del centenario de 2030, junto a España y Portugal.

Se suma que Qatar organizó ya en dos ocasiones el Mundial de Clubes y Marruecos por su parte ha tenido tres.

Introducing the hosts for the next five editions of the #U17WC and #U17WWC: Qatar and Morocco! 🇶🇦🇲🇦 pic.twitter.com/17kNuOfw33

— FIFA (@FIFAcom) March 14, 2024