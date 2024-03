El QuarterBack (QB) de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, presentó una demanda ante el Condado de Collin en contra de una mujer y sus abogados, por un intento de extorsión de 100 millones de dólares; la fémina señaló que el QB presuntamente abuso de ella.

Prescott demandó a la mujer con una demanda civil luego de que el mariscal de campo de los vaqueros señalará que la mujer estaba dando declaraciones falsas de un evento sucedido en el año 2017.

Siguiendo la información de medios especializados, el equipo de abogados de la mujer enviaron una carta el pasado 16 de enero del presente año, en el que se describió un encuentro que supuestamente sostuvo el QB de Dallas y la chica.

La carta describió que el presunto encuentro se dio el día 2 de febrero de 2017 en Texas, a lo que la mujer expresó que no presentaría cargos si el jugador le daba a cambio la cantidad de 100 millones de dólares.

Por medio de ESPN, una de las abogadas de la mujer declaró que Dak aceptó pasar la noche con su clienta y por ello buscan que se responsabilice por sus hechos y finalizó con un contundente mensaje, diciendo que no le tiene miedo al equipo legal del Cowboy.

Dak Prescott negó dichas acusaciones y lo dio a conocer por medio de sus abogados, los cuales indicaron que se trataría de un intento de extorsión.

Para el medio Front Office Sports, el mariscal de campo declaró que espera que con la demanda a la chica reciba 1 millón de dólares y planea donarlo a la organización Joyful Heart, la cual apoya a personas que fueron víctimas de asaltos sexuales.

