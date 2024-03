Luego de que Broncos de Denver cortó a Russell Wilson, éste anunció su llegada a los Steelers de Pittsburgh.

El exmariscal de campo de Denver y los Seatle Seahawks, echó mano de sus redes sociales para hacer el anuncio de su llegada a su nuevo equipo.

Lo anterior por medio de un video en el que se aprecian a los aficionados de Pittsburgh en el estadio agregando el mensaje de “año 13 (número de temporadas que tendrá en la NFL), gracias Steelers”.

Sobre los detalles del contrato y salario de Wilson, Adam Schefter -periodista de ESPN- indicó que:

“Firmará un contrato de un año favorable al equipo en el que Broncos terminarán pagando 38 millones de dólares de su salario mientras Russell viste el negro y amarillo”.

El comunicador agregó que el pasado 8 de marzo, el quarterback se reunió con directivos de los Steelers en la ciudad de Pittsburgh por más de seis horas.

Nine-time Pro-Bowl QB and former Super-Bowl champ Russell Wilson plans to sign with the Pittsburgh Steelers, per league sources. Wilson will sign a team-friendly, one-year deal in which the Broncos will wind up paying $38 million of his salary while Wilson wears the black and… pic.twitter.com/eqQC8w0tIK

En dicha junta también asistieron Mike Tomlin -nuevo head coach de Steelers- y Arthur Smith -coordinador ofensivo del equipo-. Entre estos personajes, junto con Wilson se acordó que el contrato sea de un año.

Russell Wilson visited with Steelers officials in Pittsburgh for over six hours Friday. He met with, amongst others, Steelers head coach Mike Tomlin and new offensive coordinator Arthur Smith. The two sides had a mutual interest that led to their one-year deal. https://t.co/rnkEcOV0F5

— Adam Schefter (@AdamSchefter) March 11, 2024