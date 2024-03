Las senadoras Josefina Vázquez Mota, Guadalupe Saldaña y Gina Cruz del PAN, así como Margarita Valdez de Morena, exigieron la destitución inmediata del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien dejó en libertad a Alejandro “N” acusado de violación en contra de una menor de 4 años.

La senadora Vázquez Mota acusó que hay “un pederasta que ha hecho uso de poder para quedar libre, un juez que ha revictimizado a esta pequeña niña y ha hecho sufrir sin límite a esta familia, y que hoy estamos aquí para abrir el silencio, romper el silencio y acabar con la impunidad”.

En conferencia de prensa invitada por la senadora Vázquez Mota, la señora Victoria Figueiras, madre de la menor de 6 años que a los 4 fue víctima de abuso sexual, exigió justicia para su hija y que el caso no quede en la impunidad.

“Llevamos dos años de proceso en este juicio, en donde he luchado contra el mismo sistema, contra la misma familia, contra el mismo padre de mi niña; en donde todo mundo le ha dado la espalda, sin embargo, yo no he parado, no le he fallado a mi pequeña”, denunció.