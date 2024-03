El sacerdote y activista Filiberto Velazquez afirmó que las elecciones en Guerrero podrán llevarse a cabo con tranquilidad, producto de la tregua que mantienen grupos criminales que operan en la región de Tierra Caliente.

“En estos lugares todos tienen su credencial de elector, creo que si el Estado pone casillas, si se llevan a cabo campañas en los territorios, va a ser posible que se tengan elecciones”, dijo.

En entrevista con 24 HORAS, sostuvo que el restablecimiento de las actividades tras el cese al fuego por parte de Familia Michoacana y Los Tlacos, es una oportunidad para reconstruir el tejido social de las comunidades y que esto también contribuirá a que existan menos candidatos ejecutados.

“Si el conflicto seguía iba a haber muchas pérdidas. Creo que ahora existe mayor neutralidad y esto va a permitir que también pueda existir más participación, cualquier candidato va a poder competir libremente por un puesto de elección popular”, expresó.

Por ello descartó que se puedan ubicar focos de riesgo en la entidad, pues los mismos pobladores tienen ánimo de retomar actividades.

“Hay que ser claros, no es la paz deseable, la paz debería ser que no existieran conflictos

Nosotros al final como Iglesia somos mediadores, somos una tercera vía, que sirve para que un conflicto tenga solución, al final yo sé que mi labor ha contribuido al desarme del conflicto y a que no se utilicen las armas para arreglar diferencias y lo demás le corresponde al Estado”, indicó el sacerdote, quien en octubre del año pasado sufrió un atentado.

En este sentido hizo un llamado a las autoridades para reforzar la entrega de apoyos sociales en una comunidad que quedó vulnerable y con un número importante de víctimas como consecuencia de los enfrentamientos.

“Ahorita ya no hay conflicto y no hay pretextos para que el Gobierno no vaya. Hay que aprovechar esta paz, que es la posible, para que comencemos a construir una paz duradera, verdadera. El simple hecho de que antes no pudieran recoger su tarjeta de Bienestar, ahora ya se puede, no hay pretexto”, sentenció.

Llaman al diálogo

Por otra parte, el representante de la Compañía de Jesús, Jorge Atilano sostuvo que la estrategia de pactar, cómo se llevó a cabo en suelo guerrerense, no puede aplicarse a todo el país, debido a que la forma de operar de los grupos delincuenciales no es la misma, aunque reconoció que sí han tenido resultados.

“Esa vía, poderla aplicar en el país para que podamos resolver el tema de la paz, no sería el camino oficial para impulsarlo, más bien nosotros nos estamos inclinando por promover este diálogo nacional”, subrayó.