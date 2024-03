Los equipos mexicanos, Pachuca y Tigres, no pasaron del empate sin goles en sus respectivos juegos de ida de los octavos de final de la Concachampions.

Durante la tarde de este martes 5 de marzo, los Tuzos se enfrentaron al Philadelphia Union de la MLS en el Estadio Subaru Park. Sin embargo, el gol no llegó y quedaron 0-0.

El mismo resultado se dio horas después en el Estadio Inter and Co, en donde los felinos se midieron al Orlando City.

Con los resultados, el pase a los cuartos de final se decidirá en los juegos de vuelta, que se llevarán a cabo el próximo martes 12 de marzo, en el Estadio Hidalgo (Pachuca vs Philadelphia) y en el Estadio Universitario (Tigres vs Orlando).

Por otro lado, mañana miércoles 6 de marzo, la Copa de Campeones de Concacaf tendrá uno de los platillos principales de estos octavos, cuando el Chivas se enfrente al América en el Estadio Akron.

All to be decided in the second leg! @OrlandoCitySC 🆚 @TigresOficial #ConcaChampions pic.twitter.com/Cu7myPVSYf

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 6, 2024