Reportan que hay al menos una decena de muertos tras la fuga masiva en la prisión de Haití.

Cabe recordar que la noche de este 2 de marzo, bandas armadas atacaron la Penitenciaria Nacional de Puerto Príncipe, esto en Haití

En este sitio, las bandas se enfrentaron a balazos con la policía con el fin de provocar el motín.

Tras este hecho, la agencia EFE reportó que hay al menos una decena de cuerpos que quedaron en los alrededores de la prisión, en su mayoría serían presos.

Por su parte, el Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos (CADDHO) reportó que se fugaron 3 mil 597 presos de 3 mil 696 de la prisión civil de Puerto Príncipe.

Hasta el momento el Gobierno de Haití no se ha pronunciado sobre los hechos, ni tampoco ha dado cifras oficiales de las muertes y los reos que escaparon.

“Los bandidos han tomado al asalto la Penitenciaria Nacional de Puerto Príncipe y han permitido la huida de un indeterminado número de detenidos”, indicó la embajada de Francia en Haití.

#Avis | Par mesure de précaution, les services des visas et de l'administration des Français de l'Ambassade de France à Port-au-Prince seront fermés au public demain, lundi 4 mars 2024. — La France en Haïti 🇫🇷🇪🇺 (@ambafranceht) March 3, 2024

La agencia española de noticias indicó que pudo entrevistar a los detenidos que decidieron no huir de la prisión, entre ellos figuran los mercenarios colombianos acusados de estar involucrados con el asesinato de Jovenel Moise -presidente haitiano- en 2021.

“No me volé porque ni debo nada. Estoy viviendo un karma, solamente Dios sabe lo que estoy viviendo y lo que me ha tocado vivir. No me volé porque no debo nada y aquí estoy dando la cara porque soy inocente, soy inocente ante el mundo, así que no debo nada”, dijo un mercenario a EFE.

Algunos otros prisioneros indicaron al medio las supuestas malas condiciones en las que están en la prisión civil indicando mala alimentación y que les den de beber agua que previamente usaron para bañarse.

