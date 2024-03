El presidente, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que sólo en casos de Estado se dialogaba con el ministro Arturo Zaldívar cuando estuvo al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que sospechosos de un delito salieran de prisión y descartó que se vulnerara por autonomía de los integrantes del Poder Judicial. El jefe del Ejecutivo subrayó: Cuando sucedía eso y estaba el ministro Zaldívar, le teníamos confianza para decirle, no es que le iba yo a plantear: Ayúdenos, porque están queriendo meter a la cárcel a este corrupto, no lo metan. ¡Nunca! Era para casos así muy especiales de Estado que se decía: Hable con el juez, pídale que evite el caso, nos va a meter en un problema’. Criticó que tras sus afirmaciones hechas la semana pasada, diversos sectores y muchos de los comunicadores que hacen análisis en medios se lanzaron para censurar los dichos e inclusive hubo quien equiparó esa situación con su desafuero. Una exageración. Señaló que ahora que llegó la nueva presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, dice que los jueces y magistrados, son autónomos. Claro que hay autonomía en los juzgados, pero hay una razón de Estado siempre, y de nación y desde luego, por encima está la libertad y la justicia. López Obrador ejemplificó con el caso de la niña de cuatro años agredida sexualmente en el estado de México y que recientemente un juez dejó el libertad al violador porque la menor no pudo identificar en dónde se dio el delito. Dejan en libertad a un narcotraficante famoso, en dos horas lo dejan libre. Antes, cuando había un poco de orden y una visión de Estado, que era un asunto muy grave, se deja en libertad, como se hizo cuando se dejó en libertad a Caro Quintero. Insistió en que se permite la libertad de sospechosos de delitos graves debido a que los jueces alegan que no se hizo bien el trámite, no se puso el domicilio correcto o alguna otra excusa. Hicieron todo un escándalo por los diálogos con Zaldívar y lo tengo ahora que explicar.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, durante el Conversatorio “Oportunidades, desafíos y buenas prácticas parlamentarias para promover la participación política de las mujeres”, aseguro que es necesario impulsar una transformación cultural, que permita a las mujeres construir su propia identidad en el ejercicio del poder y que no reproduzca las formas del patriarcado. Dijo que es momento de construir un nuevo paradigma de gobierno femenino, que rompa con la política que hace daño a la sociedad y que ejerce un poder que discrimina, que domina, humilla, excluye y genera diferencias. Enfatizó que dicho paradigma se debe construir con base en una cultura de solidaridad y que genere alianzas verdaderas, pues es el momento para definir el tipo de gobierno que construirán ellas, con un enfoque que corte de tajo la manera en cómo se ha ejercido el poder. Ana Lilia Rivera consideró que se está ante una ruptura cultural importante, porque no basta llegar, sino mantenerse y lograr que los votos que se les den sean porque se ha convencido a las mayorías de que una mujer sabe gobernar muy bien, para todas y todos. Afirmó que en México se tiene la oportunidad de tener una presidenta, pero también de vivir un proceso de transformación en el ejercicio del poder, más allá del género, pues se impulsa un modelo que combate la política neoliberal implantada durante 36 años, lo que convoca a las fuerzas políticas a renovarse. La clase política que gobierna tiene que aprender a desprenderse de fueros y privilegios, y debe convertirse en un mexicano más, y aprender a ejercer la política con ética, moralidad, dignidad y decencia.

Eduardo Ramírez Aguilar candidato a la gubernatura de Chiapas, el pasado 25 de febrero, en la entrega de la constancia que lo acredita como candidato a gobernador, habló del orgullo de representar a su entidad y dijo: Asumo el compromiso de llevar a Chiapas a un mejor destino. Originario del municipio de Comitán, Chiapas, el aspirante a gobernador tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Realista de México y un posgrado en Marketing Político por la Universidad Complutense de Madrid, según su currículum en el Sistema de Información Legislativa. Además, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto de Estudios Superiores Manuel José Rojas y un doctorado en Ciencias Políticas por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Ramírez Aguilar de 46 años, se formó en las filas del PVEM, fuerza política con la que logró ser presidente municipal de Comitán, Chiapas, de 2008 a 2010. Dos años más tarde, fue diputado federal y, de 2013 a 2015, se desempeñó como secretario general del Gobierno de Chiapas durante la administración del ex gobernador Manuel Velasco. Fue diputado local entre 2015 y 2018, año en el que renunció al Partido Verde para unirse a las filas de Morena. En 2018, se convirtió en senador y fue integrante de la Junta de Coordinación Política y vicecoordinador de Morena. En 2020, fue nombrado presidente de la Cámara Alta. Desde 2021, es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, cargo en el que se le otorgó licencia para buscar la candidatura a gobernador de Chiapas. En su trayectoria como legislador, presentó 33 iniciativas de manera individual y 10 más junto con otros senadores. Impulsó reformas para la creación de la Guardia Nacional, en materia de paridad de género, de consulta popular y revocación de mandato, para prohibir la condonación de impuestos y elevar a rango constitucional programas sociales. En el ámbito académico, imparte clases de Teoría de la Constitución y Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es autor del libro “La participación del pueblo y la revocación de mandato” y coautor de “Los Bicentenarios de Chiapas: de la Independencia a la Federación”. El aspirante a gobernador ha dicho que busca “encabezar un proyecto republicano y de unidad, que nos permita a las y los chiapanecos acceder a una vida de bienestar y de prosperidad”.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, senador Ricardo Monreal Ávila, estará dentro del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. Junto con Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco apoyarán a la morenista. Ricardo Monreal será coordinador de enlace territorial. El senador expresó su respaldo a la candidata y aseguró que trabajará para lograr el objetivo fijado de continuar con la 4 transformación. Sheinbaum Pardo arrancará su campaña presidencial hoy 1 de marzo en el Zócalo capitalino.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, señalo que los aspirantes a las diputaciones federales comenzarán los recorridos en sus distritos a partir del día de hoy viernes. Las dos fórmulas al Senado y los 16 aspirantes a las diputaciones federales por la coalición Morena-PT-Verde, arrancan campaña hoy 1 de marzo. Ignacio Mier acudirá a la Ciudad de México para hacerlo con Claudia Sheinbaum, y el resto lo harán en Puebla, mientras Alejandro Armenta, será neutral. De acuerdo a la oficina de prensa de Ignacio Mier Velazco, se acordó que acompañe a la candidata a la presidencia de la república Claudia Sheinbaum en calidad de ex coordinador de los diputados federales de Morena, e impulsor de las reformas del presidente. El sábado comenzará su trabajo en tierra visitando Tehuacán y Miahutlán. El candidato al gobierno del estado por la coalición “Juntos Seguiremos Haciendo Historia”, Alejandro Armenta Mier, informó que durante el primer mes de las campañas se mantendrá fuera de los templetes para evitar sanciones por parte del árbitro electoral. Dijo que acudirá a apoyar a los candidatos al Senado, así como a la Cámara de Diputados de la Cuarta Transformación, señalo que será respetuoso de la ley, para que no se consideren como actos anticipados de campaña.

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia, presenta a su equipo de campaña rumbo a la elección del 2 de junio. En su equipo incluyó al excanciller Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Manuel Velasco. El día de hoy inicia la campaña por la Presidencia de la República, vamos a iniciar en el Zócalo de la ciudad de México a las 4 de la tarde. Hay mucha emoción, entusiasmo, vienen muchas personas de los estados, de la ciudad de México y quiero presentarles al equipazo ganador del 2 de junio de 2024. Este es el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum: Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Adán Augusto López, coordinador político. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Mario Delgado, coordinador general de la campaña. Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros. Manuel Velasco, coordinador de alianzas. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Citlalli Hernández, coordinadora de enlace con mujeres. Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Renata Turrent, coordinadora del vínculo del diálogo por la transformación. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial. Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas. César Yáñez, coordinador de agenda y giras. Paulina Silva, enlace con los medios de comunicación. Sheinbaum Pardo destacó la unidad en Morena al resaltar la presencia de las ex corcholatas y donde incluye por primera vez a Ebrard en su equipo de trabajo luego de las diferencias que hubo tras la encuesta de Morena.

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, anunció que su campaña estará centrada en tres temas como la seguridad, la salud y la economía. Dijo estar preparada para la campaña paralela y desleal que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador y la de su candidata. Advirtió que no se va a quedar callada, que no va a agachar la cabeza, Va a ser una campaña de contraste, y si tengo claro que tengo dos candidatos, el presidente va a querer seguir haciendo campaña va a salir a recorrer el país y él es el candidato presidente y está la candidata, entonces si es una competencia desleal que pues yo espero que el INE los tribunales que ya empezaron a poner ojo lo que está pasando pues si sancionen toda la inequidad porque lo que el presidente hace recursos públicos. Expuso que la seguridad será un tema prioritario y adelantó que ella no culpará al pasado sino que enfrentará este problema que preocupa a los mexicanos. En materia de seguridad yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Enrique Peña Nieto y cuando sea presidenta tampoco a Andrés Manuel López Obrador, yo me voy a hacer responsable de la seguridad de los mexicanos, ya basta de pretextos, ya basta de echarle la culpa a otros estoy consciente del tamaño del problema que estoy tomando en mis manos cada que veo datos me doy cuenta de lo grave que es la situación, lo único que no estoy dispuesta es a que claudiquemos.

Manlio Fabio Beltrones, llevo a cabo una reunión con el Coordinador de la campaña del PRI al Senado de la República Raymundo Zaied Araiza, donde prepararon los detalles del arranque de campaña. Con la responsabilidad de atender la Coordinación de la campaña en esta frontera, Zaied Araiza, presidió el encuentro de amigos priistas y panistas inmersos en la agenda de campaña del candidato al Senado de la república, para éste sábado en Nogales. Manlio Fabio Beltrones Rivera, llegara a nuestra frontera el sábado, para de inmediato abocarse a una agenda de medios, la cual culminará el domingo. El evento central de esta agenda de campaña de Beltrones Rivera, es un encuentro con la sociedad civil. La dinámica prevista de este evento es la implementación de mesas de trabajo para analizar la temática de la vida fronteriza, donde los participantes podrán interactuar con sus preguntas al candidato quien habrá de ofrecer respuestas enfocadas a las propuestas legislativas que lleva para presentar ante el Senado de la República.

El presidente Joe Biden, y su posible rival republicano para las elecciones de noviembre, Donald Trump, realizaron visitas paralelas a la frontera Estados Unidos-México, mientras buscan respaldo popular en uno de los temas más álgidos de la campaña electoral: migración. Este duelo en Texas se produce cuando un número récord de cruces de migrantes por pasos no autorizados hacia EU crea una gran amenaza para las posibilidades de Biden de impedir el regreso de Trump al poder. Joe Biden se reunirá con agentes de la patrulla fronteriza y agentes del orden en Bronwnsville, Texas. Mientras el republicano Donald Trump se dirige a Eagle Pass, unos 480 kilómetros al oeste, donde su aliado, el gobernador texano Greg Abbott, tiene parte del área fronteriza controlada con militares, desafiando la jurisdicción del gobierno federal en esa zona. Joe Biden, acusado por sus opositores de permitir una invasión al país, ha tratado de calmar el tema culpando a los republicanos en el Congreso por no respaldar sus reformas al criticado sistema de inmigración de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que en Brownsville Biden pronunciaría comentarios para resaltar la necesidad de que los republicanos lo hagan. El presidente les pedirá que dejen de jugar a la política y proporcionen los fondos necesarios para agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, más oficiales de asilo, tecnología de detección de fentanilo [que es traficado por la frontera y más. Por parte de Donald Trump es mantener una postura férrea contra la ola migratoria ha sido fundamental para su identidad política durante años, y ha prometido el mayor programa de deportación jamás realizado en Estados Unidos si vuelve a la Casa Blanca. Ningún país puede sostener lo que le está sucediendo a nuestro país. Para Trump, los inmigrantes están matando a nuestra gente, están matando a nuestro país, en una retórica cada vez más de extrema derecha que lo llevó a decir el año pasado que los inmigrantes estaban envenenando la sangre de Estados Unidos. Estas visitas, a menos de ocho meses antes de que los estadounidenses vayan a las urnas, resalta lo mucho que está en juego en la cuestión fronteriza.

