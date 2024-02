Durante la inauguración de su stand en el Mobile World Congress (MWC) celebrado en la ciudad de Barcelona, España, Huawei presentó algunos de sus más recientes lanzamientos, buscando resaltar el concepto “Fashion Forward” por el que fueron diseñados.

Equipos como el “Mate 60 RS Ultimate Design”, los audifonos “Freeclip” o el “Huawei Watch GT 4”, fueron algunos de los más apreciados por parte de los asistentes, quienes corroboraron que la moda y los avances tecnológicos pueden ir de la mano.

“Huawei seguirá consolidando su posición como marca mundial de gama alta, a la vanguardia de la moda e impulsada por la tecnología”, declaró Kevin Ho, director de Operaciones de Huawei Consumer Business Group (CBG) luego de revelar que la compañía seguirá invirtiendo para la creación de dispositivos fitness, de salud y creación digital.

Además de ello, la empresa demostró su compromiso con el mercado mundial de gama alta. Pues 2024 será un año decisivo, ya que Huawei buscará romper los límites y hará que los productos, servicios y experiencias de gama premium, a la última moda e impulsados por la tecnología, sean más accesibles para los usuarios de todo el mundo.

Dentro de las diferentes áreas habilitadas dentro de su stand, los visitantes pudieron visitar directamente los conceptos ideados para el diseño de sus nuevos productos. Tal fue el caso de “Fashion Forward”, área dedicada para presumir la estética y tecnología de los más recientes lanzamientos.

Otras zonas fueron dedicadas para todas las mentes artísticas que buscan herramientas digitales para plasmar sus ideas o para toda la comunidad fitness, los cuales buscan los accesorios más completos para conocer su desempeño en el deporte.

El Mobile World Congress (MWC) celebrado en Barcelona comenzó el pasado 26 de febrero y la ceremonia de clausura se llevará a cabo el próximo jueves 29 de febrero.

