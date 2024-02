Lanzada inicialmente con el nombre de “Bard” y rebautizada de manera oficial como “Gemini”, Google lanzó su nueva inteligencia artificial que busca posicionarse en el mercado, además de competir contra otras herramientas como ChatGPT o Copilot.

Esta nueva inteligencia artificial no solo estará disponible en los dispositivos fabricados por Google, sino que también todos los usuarios de Chrome podrán acceder a ella para consultar diferentes temas.

A diferencia de lo que era “Bard”, “Gemini” implementó una serie de actualizaciones en su interfaz para que los usuarios tengan un mejor entendimiento con la plataforma. Una de estas actualizaciones fue la incorporación 1.0 Pro, que permite que sea un sistema más capaz de comprender, razonar, resumir y programar.

Esta IA está disponible en todos los idiomas y lista para todos los países del planeta. Además de ello, también podrás usar el buscador de Google para verificar las respuestas que te dé la IA o en caso de que necesites encontrar alguna información diferente a ella.

Te podría interesar: Reportan varias devoluciones del “Apple Vison Pro” tras casos de Cinetosis

En caso de que requieras una versión más potente, se ha puesto a disposición del público “Gemini Advanced”, la cual mediante un pago te permite acceder a muchas más herramientas, además de realizar análisis más lógicos.

En la ventana principal de la aplicación se te hará una sugerencia para iniciar tu recorrido dentro de ella o podrás hacerle una consulta directamente. Desde recetas hasta la elaboración de reportes son algunas de las cosas que puedes realizar.

We’re bringing more to Google One AI Premium by adding Gemini in Gmail, Docs, Slides & more — so you can get more done without tab hopping. From drafting a note in Gmail to writing an itinerary in Docs, Gemini can help. Coming to 150 countries in English. https://t.co/QFQlB4mMpp

— Google (@Google) February 21, 2024