El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dentro de las pesquisas estadounidenses sobre supuestos aportes de dinero del narcotráfico a sus campañas, ha reaccionado y las reacciones del mandatario han tenido eco en la prensa internacional en pleno año electoral. Una serie de reportajes publicados hace unas semanas por la periodista Anabel Hernández y por dos portales estadounidenses, dieron cuenta de una investigación, ya cerrada, que llevó a cabo la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) sobre una presunta financiación de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, de 2006, por parte del Cártel de Sinaloa de entre dos y cuatro millones de dólares a cambio de beneficios en caso de ser electo presidente. Desde entonces, el debate sobre supuestos nexos de AMLO con el narco ha cobrado vuelo en redes sociales. Por tal motivo el mandatario ha pedido al Instituto Nacional Electoral (INE) en una de sus conferencias matutinas iniciar una investigación.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; ESTAMOS EN TIEMPO PARA ANALIZAR INICIATIVAS DEL EJECUTIVO FEDERAL

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, señalo que el Congreso de la Unión tiene tiempo suficiente para analizar las 20 iniciativas que presentó, el pasado 5 de febrero, el titular del Ejecutivo Federal, y para ello existe la posibilidad de realizar un Periodo Extraordinario de Sesiones. La senadora expresó: si hay voluntad de todos los Grupos Parlamentarios siempre existe la posibilidad, si se reúne la mayoría calificada, de llevar a cabo un Periodo Extraordinario, para que muchas de estas reformas puedan discutirse con el tiempo suficiente. Recordó que desde que el Ejecutivo Federal presentó los proyectos a la Cámara de Diputados, se impulsó la propuesta para que se pudieran abordar en conferencia con la colegisladora. Para nosotros es importante estar presentes desde el inicio de las discusiones, puesto que algunas iniciativas transitarán y otras no, por lo que es indispensable que las y los senadores no queden aislados en la discusión de temas de gran trascendencia. Es una voluntad que tenemos en el Grupo Parlamentario, pero que también se ha compartido con los demás grupos, puesto que eso es una discusión que se tiene que realizar en la pluralidad que representa el Senado. Ana Lilia Rivera confió en que la Cámara de Diputados tenga la misma voluntad y sensibilidad del Senado para aprobar la llamada “Ley Silla”, que ha sido una de las prioridades de senadores de los diversos Grupos Parlamentarios, pues se trata del derecho al descanso, durante la jornada laboral, de todos los trabajadores.

EDUARDO RAMÍREZ; MORENA LE ENTREGA CONSTANCIA COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DE CHIAPAS

El Consejo Estatal de Morena ha otorgado a Eduardo Ramírez Aguilar la constancia que lo certifica como candidato a la gubernatura de Chiapas, representando a la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Durante una asamblea en Comitán de Domínguez, fue oficialmente reconocido como el abanderado de la alianza conformada por Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Redes Sociales Progresistas, así como los partidos locales Chiapas Unido y Mover a Chiapas. Ramírez Aguilar expresó su profundo honor por representar a Chiapas y al movimiento de transformación que, a lo largo de los años, ha luchado incansablemente por el bienestar del pueblo mexicano. Ramírez se comprometió a trabajar por las causas sociales de Chiapas, como la defensa de los derechos de las niñas y mujeres para que no sean objeto de mercancía en las comunidades. Que las mujeres no sean vulneradas en sus derechos y en su libertad; que los pobres tengan mejores oportunidades y vivan en un estado de Igualdad y del bienestar.

IGNACIO MIER; DIÁLOGO SOBRE REFORMAS ENVIADAS POR EL EJECUTIVO SE DARÁ MÁS ALLÁ DE LOS ESPACIOS DEL CONGRESO

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, refirió que el diálogo y debate sobre las iniciativas que envió el Ejecutivo para su análisis y discusión, así como las incorporadas, se llevará a todo el país para que cada uno de los grupos parlamentarios, los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, de manera libre, expresen su punto de vista con relación a dichas reformas. Dijo que la Cámara de Diputados, en tiempos de la Cuarta Transformación, ha realizado y promovido el ejercicio de Parlamento Abierto para revisar de manera puntual las propuestas legislativas. Sin embargo, este diálogo se quedaba limitado a las paredes de San Lázaro y sus espacios, por lo que ahora será ampliado. El diputado informó que los grupos parlamentarios incorporaron otras iniciativas que serán analizadas, además de las 20 que envió el presidente de la República; 18 reformas constitucionales y otras dos que proponen reformar otros ordenamientos legales, enmarcadas en los ejes de Libertad, Justicia, Democracia y Bienestar. Mier Velazco destacó que se ha hecho un gran avance con las reformas que se han impulsado desde la Cámara de Diputados por los constituyentes de la Cuarta Transformación. No se puede concebir la Cuarta Transformación de la vida pública en México, sino se toma en cuenta las modificaciones que se hicieron a todo el andamiaje institucional, tanto constitucional como legal, y tenemos que ir trabajando de la mano el titular del Ejecutivo, que recibió ese mandato del pueblo de México, como sus diputadas y diputados que compartimos la misma plataforma electoral, el mismo programa, los mismos ideales, las mismas causas, las mismas aspiraciones.

CLAUDIA SHEINBAUM: ADVERSARIOS DE LA 4T HAN MONTADO UNA CAMPAÑA SUCIA EN SU CONTRA.

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia, afirmó que su campaña presidencial se basará en la presentación de propuestas, pero enfatizó que, cuando sea necesario, saldrá a aclarar las críticas y señalamientos que la oposición lance en su contra o del movimiento de la llamada Cuarta Transformación. Sheinbaum Pardo indicó que con el inicio de las campañas presidenciales, ella se dedicará a hacer territorio, a hacer propuestas, entrevistas y, en general, a seguir construyendo el proyecto de nación que busca encabezar tras el 2 de junio del 2024. He tomado la decisión de hacer una campaña de propuestas. Por supuesto que cuando haya que aclarar algo, pues hay que aclararlo, pero más bien, una campaña alegre, de propuestas, de futuro, de esperanza, porque si entramos a un proceso de, además, basado en noticias falsas y en guerra sucia, pues, entonces, vamos a hacer una campaña que, inclusive, hasta a mi misma me va a afectar. Entonces, yo tomé la decisión ya de, cuando tenga que aclarar, aclaro, para eso también hay un equipo que, en todo caso, aclare, y yo pues a territorio, a hacer propuestas, entrevistas y a seguir construyendo el proyecto de nación. En relación con el tema de la marcha que se convocó en defensa de la democracia, en donde participaron distintos personajes de la oposición, incluyendo a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, y que contó con la participación de Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum Pardo afirmó que las críticas que ella lanzó en contra de esta marcha no eran, necesariamente, dedicadas a las personas que acudieron a marchar, sino, más bien, contra los convocantes. A ver, yo lo que a quién me dirigí, tal vez, en todo caso, fue una mala construcción, es a los convocantes. O sea, una persona que no vio el fraude del 2012, porque hubo fraude, compra de votos, que se dirige a una persona indígena con una discriminación total y que después habla de la democracia, pues me parece que haya mucha consistencia en el personaje. Claro que las personas tienen derecho a participar, a derecho a movilizarse. Entonces, más bien mi crítica es a quien convoca, y quién convoca está planteando que nosotros estamos en contra de la democracia. Finalmente, señaló que la oposición ha montado una guerra sucia en contra suya, así como también en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

XÓCHITL GÁLVEZ; ARRANCARÁ CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN ZACATECAS

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN-PRI-PRD, dio a conocer que tiene previsto arrancar su campaña presidencial en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Gálvez Ruiz afirmó que la razón por la que decidió iniciar su campaña presidencial en el municipio zacatecano es demostrar que ella y su equipo buscarán enfrentar a la delincuencia organizada y que la seguridad del país es su prioridad. Voy a arrancar a las 12 de la noche, en Fresnillo, Zacatecas, que es el municipio donde la gente tiene más miedo de todo el país. El 97% de la gente que vive en Fresnillo siente miedo, y vamos a arrancar ahí, a las 12 de las noche, mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a terminar esta larga noche de violencia porque nosotros sí vamos a enfrentar a los delincuentes, y no vamos a abandonar a la gente de Fresnillo a su suerte.

MANLIO FABIO BELTRONES; CIERRAN FILAS EN LA SEDE DEL PRI EN HERMOSILLO

Manlio Fabio Beltrones, Ernesto “Borrego” Gándara y los presidentes estatal y local del PRI Rogelio Díaz Brown y Luis Miguel “El Cuate” Vargas, dialogaron con líderes de colonia, barrios, secciones y zonas de Hermosillo, donde se refrendó la unidad, pero además se cerró filas. Manlio Fabio Beltrones Rivera sostuvo un diálogo abierto con líderes priistas, quienes expresaron su preocupación acerca de la confusión entre la población respecto a los apoyos destinados a grupos prioritarios como jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. En respuesta a las preguntas planteadas por los líderes de sección, Beltrones explicó que estos apoyos son de carácter constitucional y no pueden ser retirados, ya que están respaldados por mandato constitucional y no serán revocados. Hay brigadas en las colonias que les dicen, si ustedes no votan por el partido del gobierno les van a quitar su ayuda para los de la tercera edad, pero no pueden, lo pusimos la Constitución el PRI y todos los partidos políticos, nos pusimos de acuerdo, pero lo que no pusimos en eso es quitar el servicio de salud de calidad y que se nos den las medicinas.

ERNESTO “EL BORREGO” GÁNDARA; EL PRI HA REGRESADO A LAS COLONIAS Y A LOS BARRIOS

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, en Hermosillo, Sonora realizaron una reunión informativa donde la unidad y devolver a las colonias y barrios la voz y la capacidad de acción fueron tema de diálogo y encuentro. Gándara Camou agradeció a los liderazgos que por años se han mantenido de pie en la lucha del PRI y reconoció que hay entusiasmo y convicción de la gente, de nuestra gente, bien dicen muchos, no chapulines y sí gente que son orgullosos priistas y orgullosos del proyecto que vamos a ganar. La esencia de los hermosillenses es la participación ciudadana, y eso es lo que hemos logrado: recobrar el orgullo de ser priistas. Debemos retomar esas causas sociales, esas causas justas. El PRI ha regresado a las colonias, a los barrios, a los seccionales y a cada comunidad; estamos de vuelta en donde nunca debimos alejarnos.

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA; EN RIESGO DE PERDER LA MAYORÍA EN LA SCJN

La senadora del Partido Acción Nacional Josefina Vázquez Mota señaló que en el proceso electoral en curso se corre el riesgo de perder la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir reformas identificadas con el movimiento de la Cuarta Transformación en caso de que la candidata de Morena Claudia Sheinbaum Pardo gane la elección presidencial. Acusó que en sustitución de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea el presidente Andrés Manuel López Obrador eligió por dedazo a Lenia Batres Guadarrama, a quien calificó como una ministra que no es leal a la Constitución, y sostuvo que con motivo de la salida del ministro Luis María Aguilar en noviembre de 2024, en caso de ganar la presidencia, Sheinbaum Pardo pudiera imponer a alguien que ante todo favoreciera el poder autoritario. Con ello se perdería la mayoría con la que el máximo tribunal ha revertido reformas presidenciales.

EMBAJADOR KEN SALAZAR; NUEVAMENTE RATIFICÓ QUE EL GOBIERNO DE SU PAÍS NO TIENE UNA INVESTIGACIÓN ABIERTA RELACIONADA CON AMLO

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el estado de Michoacán y acompañado del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, nuevamente ratificó la información de que el gobierno de su país no tiene una investigación abierta relacionada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo, como embajador de Los Estados Unidos aquí en México: no existe una investigación relacionada al Presidente López Obrador. El embajador Salazar destacó que nunca se había trabajado tanto con el gobierno de México en temas de seguridad, incluso abundó que en la próxima reunión de mañana miércoles con funcionarios de ambos países sobre el tema migratorio, también se abordará el tema de la seguridad. Yo como embajador, tengo reunión muy frecuente, por lo menos una vez a dos semanas; a veces a cada semana con la secretaria Rosa Icela, que encabeza la mesa de seguridad de México. Tenemos reuniones; muchísimas con la Fiscalía y trabajamos cosas que son para la seguridad de todos. Los señalamientos del embajador surgen a partir de que la semana pasada el periódico estadounidense The New York Times publicó una nota en la que se dio a conocer que en la actual administración se investigó a colaboradores cercanos del presidente y a sus hijos por tener información con presuntas personas del narcotráfico. Al respecto, el propio gobierno de Estados Unidos explicó que no había una investigación abierta en este momento.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz