Despreocupados por las múltiples riñas que se presentaron posterior a la función de UFC en la Ciudad de México, Dana White, propietario de la empresa norteamericana líder en los combates de artes marciales restó importancia a ese tipo de situaciones para un posible regreso de su marca a territorio nacional.



“Vi casi toda la pelea entre la gente pero no afecta en la posibilidad de que la UFC venga de nuevo. Lo que sí me sorprendió fue que no llegara ningún guardia de seguridad para detener las peleas y creo que es en eso en lo que hay que prestar mayor atención”, indicó White.



Aunque no existe una fecha confirmada para que The Ultimate Fighting Championship nuevamente tenga una presentación en México, el mismo presidente de UFC aseguró que hay posibilidades de cumplir el sueño de la campeona mundial Alexa Grasso, de pelear en su natal Guadalajara en los siguientes meses, aún pendientes por evaluar esa opción.



Sobre las derrotas sufridas por Yair Rodríguez y Brandon Moreno, su futuro inmediato dentro de la compañía los alejan a ambos de peleas estelares en sus respectivas categorías, al no tener ya las credenciales ideales de acuerdo con el mismo White.



Por parte del ganador de la noche, Brandon Royval se retiró de la Arena Ciudad de México en silla de ruedas y vendajes, tras el triunfo ante Moreno.

