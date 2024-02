Xóchitl Gálvez aseguró que también su número de teléfono lo filtraron, pero indicó que no lo cambiará.

Ante la supuesta filtración de números telefónicos que se dio en los últimos días, la virtual candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, informó -vía redes sociales- que también revelaron el suyo.

“Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos. Filmaron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes”, señaló Gálvez Ruiz en su video que compartió.

Sin embargo, fue ella misma quien decidió revelar su número telefónico en el clip para “aquellos que aún no lo tienen”.

Y pesar de la situación, Xóchitl Gálvez dijo que no lo cambiará, ya que si bien aseguró que recibió supuestos mensajes de odio contra su persona, también le han hecho llegar otros manifestando su apoyo y cariño, por lo que esos “ahí se quedan”.

“Así que preocúpense, porque esto ya nadie lo para”, finalizó la virtual candidata presidencial en su video.

Filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes. Preocúpense, porque esto ya nadie lo para. pic.twitter.com/Rj06ArcTXV — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 25, 2024

Cabe recordar que este 24 de febrero Claudia Sheinbaum -candidata a la presidencia por Morena- denunció que su número presuntamente lo filtraron y desde entonces “he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio, pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales”.

Lo anterior lo dijo la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México en su cuenta de X, agregando que dichos supuestos ataques con “burdos” e “inofensivos”.

FESTEJA CUMPLEAÑOS

Esta tarde Xóchitl Gálvez también celebró su cumpleaños 61 con una fiesta a la que invitó a familiares y amigos de la infancia, de la universidad y de la política.

Entre los asistentes a la fiesta que tuvo lugar en un jardín del poniente de la Ciudad de México estuvo el abanderado del PRI, PAN y PRD al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, así como los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano.

En la reunión, Gálvez Ruiz aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido en su precampaña y les pidió a sus colaboradores prepararse porque el 1 de marzo iniciaron los 90 días más importantes de su vida.

“Porque vamos a lograr el éxito así es que a todas aquellas las esposas de mis colaboradores y los esposos cono mi marido, nos van a tener que tener mucha paciencia, no nos van a ver en los próximos 90 días, en los próximos 90 días vamos a tener que trabajar 24 horas, aquí no hay descanso, aquí no hay enfermedad, aquí no hay frío, aquí no hay sol, aquí no hay lluvia, aquí no, no hay dolor, lo único que hay es las ganas de construir un México mejor”, declaró ante sus invitados.

