Colocado en el segundo sitio junto a otros tres golfistas, con una tarjeta de -6 y a solo dos golpes del sudafricano Erik van Rooyen, el chileno Cristobal Del Solar concluyó una primera ronda del México Open como la gran sorpresa del torneo tras los primeros 18 hoyos jugados.



Satisfecho con la solidez que mostró en el primer día formal de actividades competitivas en Vallarta, el sudamericano afirmó que el haberse mantenido en su plan de juego fue definitivo para establecerse en los primeros sitios. “Creo que la consistencia y el haber pegado en los lugares en los que quería fueron lo más importante del día”.



“Me mantuve en el juego y tuve un par de metas que me propuse para el día y en general fue una ronda muy sólida”, apuntó el chileno que juega su segundo año como invitado para el torneo mexicano.



Ilusionado por jugar en más ocasiones en México, Del Solar mantiene altas sus expectativas de poder ingresar pronto al PGA Tour como su meta principal y poder competir frente a los mejores del mundo de forma regular.



En el caso del mexicano, Raúl Pereda, único participante tricolor activo en el circuito profesional, el veracruzano firmó una fecha inicial que lo ubicó en la posición 98 junto a otros 16 elementos, incluidos los también mexicanos José Antonio Safa y Rodolfo Cazaubon, que según Pereda no reflejó su sentir.



“Me sentí muy bien y creo que lo hice mucho mejor de lo que refleja la tarjeta. Me hubiera encantado comenzar el torneo como lo hice el año pasado sin bogeys pero el golf no es perfecto y el campo jugó un poco diferente al 2023 pero aún intento adaptarme y que esto mejore en los siguientes días”, apuntó el mexicano.



Comprometido en mantener su juego y enfocarse en el juego que más le conviene, Raúl afirmó haber sido presa de sus emociones en este primer día, que lo llevaron a renunciar de la estrategia con la que había llegado al abierto mexicano.



El nacional habló sobre el proceso que realiza después de una sesión como la de hoy, al establecer que luego de la recuperación física, busca enfocarse en esos hoyos en los que sintió mayor incomodidad, para mejorar los tres días restantes. “Toca tratar de ir a buscar esa confianza en esos tiros buscar cosas puntuales en el putt en dónde no le di en algunos puntos tanta chance de entrar”.



“Debo mantenerme en el presente y un paso a la vez. Si gano yo o alguien más la gente estará igual de feliz. Sé que la gente quiere que sea un México pero eso no debe afectarme y ya sea que quede primero o décimo a los aficionados les va a encantar por lo bien que estamos haciendo las cosas”, agregó.



En el caso de Omar Morales, según mejor mexicano ubicado tras la primera jornada, con un puesto 48 y una tarjeta de -1, el poblano apuntó a una ronda relativamente buena en la que asegura no tuvo un buen desempeño en las salidas que lo mantienen algo frustrado.



Sin verlo como presión extra, el golfista mexicano espera mejores desempeños para las siguientes rondas cerca de casa. “Jugar en un torneo del tour es un honor enorme que todos los golfistas quieren y qué mejor que sea en México”, declaró.

Related