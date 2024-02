Este viernes 23 de febrero se llevó a cabo el Sorteo para definir los juegos de octavos de final de la Europa League, por lo que el West Ham, donde milita el mexicano Edson Álvarez, ya conoce a su rival en esta instancia.

Una vez pasada la fase de grupos y playoffs, la Europa League llegó a los duelos directos, en donde el eliminado queda fuera de toda competencia y quien avance, buscará llevarse el título europeo.

Te podría interesar: Te enseñamos como luce el nuevo uniforme de las Chivas

Entre los equipos que avanzaron a esta instancia de octavos esta el West Ham, que pasó como primer lugar del Grupo A.

De acuerdo al sorteo de la Europa League, el equipo de “El Machín” se enfrentará al Friburgo de Alemania, club con el que ya se midió en fase de grupos y que le ganó en los dos enfrentamientos que tuvieron.

El partido de ida se llevará a cabo el jueves 7 de marzo, en el estadio del Friburgo, y la vuelta será el 14 de marzo en la cancha del West Ham.

En tanto, así quedaron los otros duelos para los octavos de final de la Europa League:

Te podría interesar: Lewis Hamilton le toma fotos a su Mercedes; lo señalan de pasar información a Ferrari

This is going to be great 🤩#UELdraw pic.twitter.com/qGsdmmXgqP

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2024