El cineasta británico Sam Mendes rodará cuatro películas biográficas sobre el legendario Cuarteto de Liverpool, un proyecto único que pretende brindar la perspectiva de cada uno de sus miembros por separado, anunció ayer el grupo Sony Imágenes Entretenimiento.

Según el estudio cinematográfico, esta es “la primera vez que Apple Corps” (sello fundado por los Beatles para lanzar sus discos), los miembros supervivientes del grupo “Paul McCartney, Ringo Starr“, así como “las familias de John Lennon y George Harrison, acordaron ceder los derechos de la historia y la música de una película con guión.

“Queremos que sea una experiencia fílmica extraordinariamente épica y emocionante: cuatro películas, con miras desde cuatro puntos de vista diferentes, para contar una única historia sobre la banda más famosa de todos los tiempos”, añadió Pippa Harris, cofundadora con Sam Mendes de Neal Street Productions, firma que producirá este trabajo de tono biográfico en sociedad con Sony.

Sony planea un estreno de la serie en 2027, indicando sin más detalles que las cuatro películas sobre los Genios de Liverpool se “cruzarán” en los cines.

En abril de 1970, seis meses después del lanzamiento del álbum Abbey Road y un mes antes del Let It Be, The Beatles anunciaron su separación.

Los diez años de trabajo y colaboración entre Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr dieron como resultado 14 álbumes, casi mil millones de discos vendidos y varias películas.

Y la onda de la “Beatlemanía” nunca desapareció. El año pasado, con la ayuda de la expansiva tecnología de la Inteligencia Artificial (AI), se armó una nueva canción, Now and Then, que alcanzó la cima de las listas de éxitos en el Reino Unido.

The Beatles también fueron origen de numerosos documentales, como la serie dirigida por Peter Jackson (The Beatles: Get Back) que ofrece una perspectiva más positiva de los últimos momentos antes de su separación.

Sam Mendes, director de largometrajes taquilleros como American Beauty, Skyfall, Spectre e incluso Empire of Light, dijo sentirse “honrado de poder contar la historia de la banda de rock más grande de todos los tiempos”.