Nacida un 21 de febrero de 1928, en el centro del desierto del Gran Tunal, en Pinos, Zacatecas, con el nombre de María Amparo Dávila Robledo, la en ese entonces niña enfermiza y de hecho única sobreviviente de entre todos sus hermanos nacidos, más tarde reconocida en el panorama literario nacional y latinoamericano únicamente como Amparo Dávila, estaría cumpliendo 96 años.

La escritora zacatecana fue una persona longeva pese al complicado desarrollo temprano debido a sus problemas de salud, pero quizá fue esto último y esa infancia obstruida por padecimiento que devino lectora a temprana edad, pues se vio sentenciada –por sumar dramatismo– a una reclusión obligatoria por sus padecimientos. Fue ahí que halló su refugio: la biblioteca de su padre.

Amparo Dávila es, probablemente, uno de los nombres más discretos de la literatura mexicana pese a su trascendencia y sus distinciones. Aunque su legado es innegable, la discreción puede atribuirse al desarrollo de su carrera literaria en contraste con sus coetáneos.

Cuando recibió la Medalla Bellas Artes en el 2015 a sus 87 años de edad, y aún con esa lucidez que siempre le caracterizó, declaró:

“Trato de lograr en mi obra un rigor estético basado no solamente en la perfección forma, en la técnica, en la palabra justa, sino en la vivencia. La sola percepción formal. no me interesa porque la forma no vive por sí misma; es, digamos, la sola justificación de la escritura. (…) hay textos técnicamente bien escritos, pero que nacen muertos: no quedan en la memoria de quien los lee”.