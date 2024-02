Al asegurar que “en el PRI no caben ni la traición, ni el chantaje”, la excandidata priista a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral, rechazó la candidatura plurinominal que le había dado su partido para una diputación federal.

“He decidido no participar en el proceso electoral y abrir la posibilidad a que una mujer joven, mexiquense y militante, tenga la oportunidad de participar en mi lugar. Fue precisamente así, con una oportunidad, como yo inicié mi vida politica”, señaló en una carta enviada al presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno.

“A nadie escapa que aquí, lo cortés no quita lo valiente… Y no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Los mexiquenses no somos improvisados, somos políticos profesionales, plenamente conscientes del buen funcionamiento de nuestro sistema político y sabemos que las batallas se ganan con organización y en unidad”, señaló.

Por ello comprometió su voto y apoyo activo, para los candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Y que se dedicará a atender a sus hijos y su familia.

Recordó qué es con la militancia mexiquense “que no titubea, que no se achica, que no TRAICIONA, que está en las buenas y en las malas, con la que yo he caminado de la mano durante más de 20 años, y con la que juntos logramos más 1.7 millones de votos en la pasada contienda. Votos que hoy representan el 20% de la votación nacional que el PRI fiene en todo el país”.

Dijo que sin ostentaciones, le enorgullece ser parte de una formación política donde por encima de cualquier ego, se encuentra la prudencia, y los buenos modos de hacer politica, “las decisiones serenas y algo muy importante: las finezas mexiquenses… esas que han dado grandes resultados a la hora de enfrentar la polarización”.

Aseguró que el PRI es un partido fuerte. “Está más allá de personalidades, de circunstancias, de la soberbia y baches electorales”.