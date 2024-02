La plaza de la constitución de la Ciudad de México se vistió de blanco y rosa en el marco de la Marcha por la Democracia, que reunió a miles de personas provenientes distintas alcaldías y entidades del país. La regla principal de la convocatoria era no externar mensajes de apoyo a un cargo de elección popular y defender a las instituciones del estado como el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto en el marco del paquete de reformas enviada por el presidente López Obrador. El ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ofreció un discurso. El ex funcionario envió un mensaje no solo a los candidatos presidenciales, sino también a otros políticos, entre ellos, al presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta al PRI. Lorenzo Córdova se lanzó contra el presidente López Obrador al asegurar que pretende derribar la escalera de la democracia con la que él mismo llegó a la Presidencia: Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Además, se lanzó contra el paquete de reformas que recién envió al Congreso y acusó que con ellas AMLO pretende apoderarse del INE, de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) y de los demás organismos autónomos: Hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas que buscan destruir al INE como lo conocemos y a través de una elección directa de sus consejeros, controlarlo políticamente. No se quiere un árbitro imparcial, se quiere un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento y eso no podemos ni vamos a permitirlo. Señaló que la marcha no era para manifestarse en contra de alguna candidatura, aprovechó para enviar un mensaje a las candidatas y al candidato presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, a quienes advirtió que deben someterse a la Constitución: Que quede claro, no estamos aquí reunidos para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición, es más no estamos aquí para criticar a un gobierno en sí, sino para defender la democracia. Hoy aprovechamos para decirles a todas las candidatas y candidatos, no olviden nunca que deben someterse a la Constitución y la ley. Les decimos sin titubeos, la ley sí es la ley. Finalmente, Córdova dijo que el actual gobierno quiere reinstaurar el autoritarismo del pasado, esto en referencia a la época en donde gobernaba un partido hegemónico, es decir el régimen priista de más de 70 años. Estamos frente a un proyecto de restauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que les permitieron llegar al poder. El gobierno de la Ciudad de México informó los números de la “Marcha por la Democracia” celebrada el dia de ayer 18 de febrero en las inmediaciones del Zócalo capitalino, cuyo orador fue el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. De acuerdo a una estimación de las secretarías de Gobierno de la CDMX y de Seguridad Ciudadana (SSC), la concentración registró una concurrencia aproximada de 90 mil personas, además de que concluyó con saldo blanco. El Gobierno capitalino señaló que brindó todas las garantías para que la marcha se desarrollara en condiciones de seguridad, de manera pacífica y con respeto a la libertad de expresión de quienes asistieron. Esta administración refrenda su compromiso de garantizar la libre manifestación de ideas de las y los habitantes de la capital del país, ciudad que se caracteriza por ser de libertades y derechos. Políticos como Margarita Zavala; el presidente nacional del PAN, Marko Cortés; el ex aspirante presidencial Enrique de la Madrid; el alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, entre otros diputados del PAN, PRI y PRD, ingresaron por distintas calles, algunos acompañados de contingentes de cientos de personas. Diputados capitalinos del PAN colocaron una lona gigante en el edificio del Congreso de la Ciudad de México que da hacia el zócalo con la leyenda “Voto Libre”, mientras que diputados del PRI se colocaron en los balcones de este mismo edificio con playeras que contenían la leyenda “ALV 2024: A La Votación de 2024”. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, dijo que este evento fue de carácter ciudadano, cuya convocatoria fue lanzada con meses de anticipación, por lo que ningún partido movilizó a personas como si se tratara de un mitin. Aseguró que todas las personas que acudieron lo hicieron en calidad de ciudadanos, sin importar ideologías de cualquier índole. Vino muchísima gente, muchos que están demostrando que México no quiere una dictadura, que quiere seguir viviendo libremente. Aquí estuvimos miles de personas de la sociedad civil, nosotros no movilizamos como lo sabemos hacer para otros eventos. El empresario y activista Claudio X. González no descartó que conforme se acerquen las elecciones existan más movilizaciones y concentraciones en las plazas públicas de todo el país. Dijo que depende del presidente López Obrador si nuevamente la sociedad civil sale a las calles a manifestarse en defensa de las instituciones del estado y de la división de poderes. El tiempo dirá, pero si siguen atacando, como están atacando las instituciones, los ciudadanos vamos a seguir saliendo las calles, nunca se han visto movilizaciones similares en 120 ciudades y vamos con todo a defender la democracia.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, opinó sobre la “Marcha por Nuestra Democracia” convocada por organizaciones de la sociedad civil y la Marea Rosa la cual se llevó a cabo ayer domingo 18 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México. En su llegada a Puebla, el mandatario federal acusó a los manifestantes de defender la democracia pero de los oligarcas y corruptos. Es la democracia de ellos, la de los oligarcas los ricos, la democracia de los corruptos y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo, no queremos poder sin pueblo. Señaló que el evento llevado a cabo en el Zócalo transcurrió sin novedad y afirmó que veía muy bien que se haya realizado sin complicaciones, pues consideró que México es un país de libertades: Muy bien, vivimos en un país auténticamente democrático como no se veía en mucho tiempo. Además, López Obrador garantizó que haya voto libre, secreto y democrático en las elecciones del próximo 2 de junio y aseguró que no intervendrá como sí lo han hecho sus opositores en épocas pasadas: No voy a intervenir en la elección, nada, absolutamente, no estoy interviniendo. Nada más que tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades porque antes eran los oligarcas y ellos lo que quieren es que siga lo mismo, que las minorías sean los que elijan a los presidentes, porque quieren tener peleles, títeres y quieren seguir robando, eso ya se acabó. Ya no van a haber fraudes electorales como habían cuando dominaban los del PRIAN. Está garantizado el voto libre, secreto y democrático. Ellos fueron los que establecieron las antidemocracia con los fraudes electorales. Sobre su opinión respecto al registro de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de Morena, Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), dijo: Ah, de eso no puedo hablar.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguro que la reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos, es una oportunidad para resarcir la deuda histórica del Estado mexicano con estas comunidades. Ana Lilia Rivera aseguró que la propuesta que presentó el titular del Ejecutivo Federal retoma casi la totalidad de los aspectos considerados en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, que firmaron el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 16 de febrero de 1996, permitirá desterrar para siempre el racismo, la discriminación, el despojo y la invisibilización que han enfrentado los pueblos originarios. La legisladora explicó que, en 2019, una amplia alianza de pueblos y organizaciones indígenas entregó al Presidente de la República una propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Dijo que este proyecto fue retomado y enriquecido a través de foros de consulta organizados por el INPI, cuyo resultado, aunque con modificaciones, fue enviado el 5 de febrero pasado por el Ejecutivo Federal como parte del paquete de reformas constitucionales. La senadora Ana Lilia Rivera, quien fue delegada del EZLN, recordó que el pasado 16 de febrero se cumplieron 28 años de los Acuerdos de San Andrés, luego de un amplio proceso de análisis y debate de algunos de los principales problemas y exigencias históricas de los pueblos indígenas, en el cual participaron expertos y representantes de decenas de comunidades de todo el país. Sin embargo, esos acuerdos se sintetizaron en la iniciativa de Ley Cocopa y, en 2001, una versión modificada se convirtió en la Ley Indígena, que traicionaba los puntos esenciales de los Acuerdos de San Andrés: los derechos a la autonomía y al territorio. Ana Lilia Rivera señaló que en ese entonces sólo se reconocía a los pueblos originarios como entidades de interés público, es decir, los mantenía en una situación de pasividad ante el paternalismo del Estado y a merced de la buena o mala voluntad de los gobiernos en turno, sin poder reivindicar sus derechos y defender legalmente sus territorios. Desde entonces, numerosos pueblos originarios asumieron los Acuerdos de San Andrés como horizonte de lucha y principal documento político para exigir una nueva relación con el Estado. Con estos antecedentes, la presidenta de la Mesa Directiva destacó que la iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar el artículo 2 de la Constitución les reconoce el derecho a la libre determinación y autonomía, sus sistemas normativos internos, educación indígena, intercultural y plurilingüe, acceso a medios de comunicación propios, fomento de las lenguas y culturas indígenas. Subrayó que también incluye la protección de su patrimonio cultural, material e inmaterial y de su propiedad intelectual colectiva, el impulso de la medicina tradicional y la partería, la participación efectiva de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida comunitaria, el respeto a la integridad de sus tierras y lugares sagrados. Además del acceso a asignaciones presupuestarias administradas de manera directa por las comunidades, acceso a asesorías, intérpretes y traductores indígenas en todas las instituciones jurisdiccionales, derecho al desarrollo integral y sostenible de sus economías, derecho a la consulta libre, previa y culturalmente adecuada. También el reconocimiento de su capacidad jurídica para impugnar medidas legislativas o administrativas que vulneren su vida comunitaria o entorno. Además, afirmó la senadora, el proyecto reconoce el trabajo comunitario como parte de su organización sociocultural, lo cual es una innovación en la historia de la legislación indígena.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, se deslindó de cualquier relación con el empresario e inventor minero Óscar Octavio Aguilar Vera, quien fue asesinado el pasado jueves dentro de un restaurante en la capital de Aguascalientes. Monreal Ávila sostuvo que la infamia lo ha perseguido en su carrera política, pero indicó que no está dispuesto a callar cuando se exceden en estos actos que calificó como cobardes. Hace unos días asesinaron a una persona de nombre Octavio en Aguascalientes. No lo conozco, no conozco a su familia, nunca he tenido una relación con él; sin embargo, las filtraciones del gobierno del estado tratan de vincularlo conmigo, cuando lo que deberían hacer es resolver el problema de inseguridad sucedido en el estado de Aguascalientes en pleno centro. Tras el homicidio de Aguilar Vera, trascendió la versión de que la víctima era un prestanombres de Ricardo Monreal, versión que el zacatecano aseguró fue impulsada desde el gobierno del estado. Tengo 45 años en el servicio público, por cierto, nunca he sido denunciado, no tengo una sola denuncia de malversación de fondos, de abuso de autoridad, de violación de derechos humanos. Tengo las manos limpias y mi mente tranquila. Ricardo Monreal ha sufrido en las últimas dos semanas dos pérdidas cercanas, luego de que fueran asesinados su cuñado Juan Pérez Guardado y su sobrino Jorge Monreal, ambos en el municipio de Fresnillo.

Ignacio Mier Velazco, candidato al Senado de la República, asistió al registro de Claudia Sheinbaum, candidata única a la presidencia de México por la alianza Seguimos Haciendo Historia. Ignacio Mier, se vio junto a la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, y el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Ya estamos en el INE México para el registro de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, como candidata de la Coalición Juntos Hacemos Historia. ¡Vamos unidos!”. Ayer domingo 18 de febrero, Claudia Sheinbaum se registro oficialmente ante el INE como candidata a la presidencia de México, y varios candidatos a las diputaciones federales y senadurías.

El precandidato único de Morena a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañó a Claudia Sheinbaum Pardo a su registro ante el INE como candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ramírez Aguilar, felicitó a Sheinbaum Pardo por su formal registro ante el INE, y dijo: “Fue un honor ser testigo de ese acto memorable para el pueblo de México. Vamos en unidad con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Estoy seguro de que con su gran capacidad logrará continuar con nuestro movimiento. Eduardo Ramírez reafirmó, una vez más, su compromiso y orgullo de caminar a lado de Claudia Sheinbaum, una mujer brillante y visionaria que, con su liderazgo, hará realidad la segunda etapa del movimiento transformador.

Claudia Sheinbaum Pardo llamó falsos e hipócritas desde la explanada del Instituto Nacional Electoral (INE) al ex consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello y a los opositores que se congregaron en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México en defensa de la democracia, y sostuvo que los cambios que propone la Cuarta Transformación a la Constitución buscan el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa. Nuestras propuestas de cambio constitucional buscan el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa por la que siempre ha luchado el pueblo de México, desde el ‘Sufragio efectivo, no reelección’ hasta el ‘Voto por voto casilla por casilla’. Es así, que resulta importante y más aquí en este recinto señalar la falsedad hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo. Claudia Sheinbaum se registró formalmente como candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, de Morena-PT-PVEM ante el INE. Luego de oficializar este registro, dio un mensaje en la explanada del INE desde donde señaló que el próximo 1 de marzo anunciará desde el Zócalo capitalino su proyecto de Gobierno que partirá de las 20 iniciativas enviadas por el Presidente López Obrador, aunque indicó que irá más allá. La nueva etapa de la transformación tiene rostro de mujer y significa seguir construyendo el futuro para las nuevas generaciones. Los 15 principios rectores que dio a conocer hoy son: Honestidad y Transparencia: Destacó que tendrá un gobierno sin engaños, corrupción e impunidad. Separación entre Poderes: prometió que mantendrá una estricta división entre el poder económico y político. “Seremos un gobierno honesto sin influyentismo, corrupción e impunidad. Austeridad y Disciplina Financiera. Garantizar las Libertades: Dijo que habrá respeto y promoción de las libertades de expresión, reunión, concentración y movilización. “Nunca usaremos la Fuerza del estado para reprimir al pueblo de México. Respeto a la Diversidad: Respetaremos y haremos respetar la diversidad política social y sexual. Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres. Justicia para Pueblos Indígenas: prometió dedicar presupuesto para garantizar planes de justicia para los pueblos indígenas. Desarrollo Científico y Tecnológico. Promover derechos Culturales. Consolidación de Proyectos Estratégicos: consolidar proyectos estratégicos como el Tren Maya y el Interoceanico. Soberanía Energética y Energías Renovables: prometió promover la soberanía energética y fortalecer Pemex y CFE, enfatizando en energías renovables. Restauración y Protección del Medio Ambiente: Impulsar la restauración y protección del medio ambiente y recursos naturales. Soberanía Alimentaria: Se comprometió a buscar promover la soberanía alimentaria y oponerse a la siembra de maíz transgénico. “No permitiremos que se siembre maíz transgénico. Inversiones Privadas con Honestidad: Promover inversiones privadas nacionales y extranjeras que fomenten el bienestar, garantizando honestidad y sin corrupción. Estrategia de Seguridad Integral: Aseguró que van a profundizar la estrategia de seguridad buscando fortalecer la consolidación con la FGR y fiscalías estatales. Prometió que seguirán las reuniones del gabinete de seguridad y que invitará a éstas al Fiscal General, La estrategia que promoveremos será la de atender las causas y seguir avanzando en a cero impunidad, con inteligencia e investigación. No se trata de mano dura, guerra o autoritarismo sino de simplemente justicia.

Xóchitl Gálvez Ruiz, durante el Congreso Nacional de Líderes Evangélicos, afirmó que los graves problemas que enfrenta el país como la inseguridad, las extorsiones del crimen organizado y las masacres de jóvenes se resolverán con la unión de todos los mexicanos. Ante guías espirituales de 24 estados de la República, la ingeniera llamó a promover la cultura del amor, donde predomine la libertad religiosa de cada persona que habita en el territorio nacional. Cuando tú usas el odio y la división, no hay manera de resolver los problemas. Los problemas de un país se resuelven cuando estamos unidos, cuando le apostamos a la cultura del amor, en lugar de la cultura del odio y lo que hemos hecho es polarizar al país, es dividir al país. Es enfrentarnos unos a otros, cuando todos somos hermanos. Agregó que a la política únicamente deben llegar mujeres y hombres que tengan un profundo amor por el prójimo. Si alguien viene aquí por farol, no es su lugar. Si alguien viene aquí por dinero, no es su lugar. Miren que es una vida dura. Yo todos los días tengo que enfrentar calumnias y difamaciones. Por otra parte, también sostuvo un diálogo con rectores de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), donde reprochó que el piso no esté parejo para que los jóvenes de zonas marginadas estudien una carrera universitaria. El ‘echaleganismo’, de verdad, no sirve para reducir la desigualdad. Ahorita veía la cobertura en Oaxaca, Chiapas y Guerrero y por más que le quiera echar alguien ganas pues ni siquiera hay la posibilidad de tener universidad. Gálvez Ruiz dejó en claro la gran importancia que tiene para su visión de país la educación y el desarrollo tecnológico.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el proceso interno fue democrático y transparente para que Sheinbaum encabece el segundo piso de la autollamada “Cuarta Transformación”. Claudia Sheinbaum se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE), como candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Durante el acto protocolario en el auditorio del INE, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el proceso interno fue democrático y transparente para que Sheinbaum encabece el segundo piso de la autollamada “Cuarta Transformación”. No está sola nuestra candidata, tiene el apoyo de la mayoría del pueblo de México”. Además, que van por el carro completo para la siguiente elección, así como el llamado “Plan C”, “está trasformación ha dado la oportunidad de que por primera vez una mujer llegué a la Presidencia de la República”.

El presidente Joe Biden, señalo sobre si confiaba en que el Congreso aprobaría la ayuda estadounidense antes de que Ucrania pierda más territorio frente a los avances rusos. Bombas rusas han caído en un barrio residencial de Kupiansk en Járkov el pasado sábado y ha habido, al menos, 5 personas heridas. Los equipos de rescate han comentado que podría haber aún más, bajo los escombros. Las fuerzas rusas llevaron a cabo diversos ataques aéreos este fin de semana en la parte este de Ucrania, en regiones de Donetsk y Járkov, matando numerosas personas. Mientras que las fuerzas ucranianas están replegándose para defender el país el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su confianza de que el Congreso americano aprobaría ayuda adicional para Ucrania en una charla que tuvo con Volodomir Zelensky, presidente Ucraniano. Sin embargo, Biden fue muy claro ante la pregunta de si esos fondos llegarían antes de que Ucrania pierda más territorio. En palabras sobre si estaba confiado de esa situación: No lo estoy. La prensa y expertos están tildando de una de las razones de peso de la pérdida de la ciudad de Avdiivka a la falta de ayuda estadounidense y falta de munición de artillería.

