A lo largo de 25 años el nombre de Alejandra Barros ha ocupado diversos espacios en cine, teatro y televisión. Aunque inició su carrera en 1996, la actriz alcanzó el máximo reconocimiento al protagonizar la telenovela, Mariana de la noche en 2003.

“Ha sido una infinidad de experiencias personales y profesionales, pero en general muy satisfactorias, entonces, pues el tiempo se te va volando ¿no? Por eso te dicen tanto. Dedícate algo que te guste muchísimo que no se sienta como un trabajo y y creo que le atiné con esta profesión”, compartió en entrevista con 24 HORAS.

Aunque ella estuvo fuera del país durante tres años para estudiar lo que la apasionaba, su padre no quería que siguiera ese camino por lo que para “cumplir” con el deseo de este optó por estudiar Diseño Textil.

“Mi papá siempre me preguntaban ‘¿y desde cuándo es actriz Alejandra?’ Siempre fui muy activa en los eventos de la escuela, familiares y más. Terminé la preparatoria y me preguntaron qué quería ser, y yo dije que actriz. Mi papá me dijo que no y me sugirió que estudiara una licenciatura y tuviera un seguro en la vida”, recordó.

“Trataron de distraerme y entré a la universidad a estudiar Diseño Textil. Lo que agradezco a mi papá es que ahí conocí a mis mejores amigas. Decidí irme a una escuela de actuación en Estados Unidos y ahí estuve tres años hasta que regresé. Siento que en esto de la actuación son muchas vidas pegadas en una persona”, complementó.

La evolución y adaptación de Alejandra Barros

Alejandra Barros además de actuar se ha dedicado a escribir guiones uno de los más conocidos es el de la serie Los Héroes del Norte.

Esto le ha traído diversas satisfacciones en su carrera que se ha adaptado a los diversos cambios que han ocurrido en el entretenimiento como son plataformas de streaming.

“Ha habido momentos de confusión, ha habido momentos de temor y ha habido momentos de mucha satisfacciones que pongo la balanza. Esos cambios te sacan de tu zona de confort y es otra manera de contar historias, pero hay una constante que no se ha modificado; la verdad.

“En el formato que sea te va a dar la misma satisfacción, esfuerzo y catarsis de un personaje, el que sea que hagas. Los cambios te sacuden, adaptarse o morir”, reflexionó.

Actualmente, Barros forma parte de la obra Escape Room a lado de Faisy, Paly Duval y Juan Martín Jáuregui que se presenta en el Nuevo Teatro Libanés. Con más de 100 representaciones, esta le ha valido el reconocimiento en el sector teatral.

“Es un trabajo arduo de muchos sacrificio de mucha disciplina, pero cuando estás haciendo una obra de teatro tan divertida, tan dinámica, que la gente la recibe con tanto gusto y críticas tan favorables, nos han dado ya el reconocimiento como mejores actrices, como obra del año”, mencionó.

Finalmente, Alejandra Barros nos adelantó que se viene una nueva telenovela en su carrera. Aunque no ha firmado un contrato como tal, mencionó que es uno de los planes en el siguiente semestre del 2024.

“Empezar el año trabajando es una bendición. Me voy de gira con Escape Room y en el segundo semestre del año empiezo una telenovela. No puedo contar más detalles porque no he firmado nada”.

Adicional a esto, concluye que ante tanto trabajo que ha sido benéfico también le hace falta algo:

“Me hace falta disfrutar y dejar de andar preocupada todo el tiempo y creo que es también uno de los objetivos que quiero para para estos próximos 25 años, porque ya cumplió 25, pero me faltan otros 25 y así me voy a ir de 25 en 25″, finalizó.

LDAV