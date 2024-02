La nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos ya tiene elenco. Así lo dio a conocer Marvel Studios mediante una imagen en la que aparecen Pedro Pascal quien será Reed Richards (Mr. Fantastic); Vanessa Kirby como Sue Storm (Mujer invisible); Joseph Quinn como Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Mole).

Además, Disney ha anunciado que el estreno de esta entrega ocurrirá el 25 de julio de 2025.

Esta será la primera vez que Los Cuatro Fantásticos formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel pues en anteriores entregas estas formaban parte de la 20th Century Fox, que fue comprada por Disney.

De igual forma las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar pues muchos esperaban que John Krasinski ocupara el papel de Mr. Fantastic debido a que realizó un cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022.

Aunque ya está anunciado el cuarteto solo falta que den a conocer al villano central de la historia: Victor Von Doom.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/unLVxPsjSW — Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2024

