Oposición, dispuesta a analizar cambio en régimen de pensiones: Presidente de la Jucopo

En la Cámara de Diputados, partidos opositores están dispuestos a analizar la reforma a pensiones de AMLO, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Romero Herrera.

“Estamos dispuestos a verdaderamente analizar un cambio en el régimen del sistema de pensiones por la gente, independientemente de quién sea el autor de una iniciativa”, aseguró el panista.

No obstante, sostuvo el rechazo de opositores a la desaparición de organismos autónomos y la elección por voto de ministros, jueces y magistrados, entre otros puntos incluidos en las iniciativas del Ejecutivo.

“Nosotros estamos preclaros, por nosotros me refiero a oposición y Acción Nacional(PAN), en con qué iniciativas no vamos a ir. Así debatamos 10 años, no vamos a ir como oposición con las barbaridades de destruir órganos autónomos, las barbaridades de electoralizar los cargos judiciales, las barbaridades como militarizar la seguridad. En esa no vamos, ya no hay ni qué hablar”, adelantó.

En conferencia, el presidente de la Jucopo descartó agendas “impuestas” en la Cámara de Diputados, al resaltar que “la agenda del País no es solo la del Presidente”.

“No vamos a permitir en la Junta de Coordinación Política que se imponga la agenda exclusivamente de un lado u otro, ni pretendemos imponer la agenda de la oposición o del Partido Acción Nacional. Se tiene que discutir toda la agenda, no solamente la que manda el presidente, y eso es lo que vamos a hacer, discutir toda la agenda y la gente evaluará”, mencionó.

Con respecto al paquete de iniciativas de AMLO, agradeció la disposición para analizar las Reformas y no legislar “al vapor”.

“Respecto a estas famosas 20 iniciativas, 18 constitucionales, hizo el Coordinador de la mayoría, el diputado Ignacio Mier, un planteamiento y una propuesta para ir abordando estas iniciativas de una por una. Nosotros reconocemos sinceramente esta disposición, para nosotros esta disposición significa el no querer legislar al vapor. Y eso nosotros lo reconocemos”, dijo.

Finalmente, adelantó que “en estos días, celebraremos que se quiera también discutir la reforma de las 40 horas laborales, se van a incluir en este paquete respecto a todas las demás que ya dijimos”.

