La DEA incautó fentanilo que se encontraba dentro de unas bolsas con la imagen de Travis Kelce antes de que comenzara el SB LVIII.

Se ha informado que la DEA se encargó de incautar fentanilo que se encontraba dentro de unas bolsas de plástico que tenían la imagen de Travis Kelce antes de que diera inicio el Super Bowl LVIII.

De acuerdo con una imagen que ha circulado en redes se observó cómo estas bolsas tenían un sello en tinta roja, el cual mostraba el nombre del ala cerrada de los Chiefs en grande.

Por medio de su cuenta de X la Administración de Control de Drogas identificó la venta de esta sustancia, además agregaron que la venta de este producto estuvo circulando con mayor facilidad por la fiebre de esta fiesta deportiva.

Por otra parte, trascendió que la DEA pasó la semana anterior en Las Vegas discutiendo sobre esta problemática con la NFL para realizar una campaña en contra del consumo de esta sustancia.

This fentanyl was just seized on the East Coast. Drug traffickers will even take advantage of #SBLVIII hype to appeal to new customers. It's important to spread the #OnePillCanKill message.DEA spent the week in #Vegas w/@nflalumniHealth tackling the issue. https://t.co/pBJhWO6sPx pic.twitter.com/IQ3Zzzd8Fh

— DEA HQ (@DEAHQ) February 9, 2024