La sexta Peregrinación Virtual de Magdala en Israel con motivo de la cuaresma dio inicio el pasado lunes 12 de febrero reuniendo a jóvenes artistas que fueron especialmente elegidos para crear el himno, logo y música de fondo, entre los reclutados están José Ignacio Martínez (México), Pati Trigo (España) y Alejandro de la Garza (México).

Cada uno de estos artifices conversó por separado y de manera remota con el director y fundador del Magdala Center, P. Juan Solana, legionario de Cristo, entrevistas disponibles en el canal de YouTube ‘Magdala en Español’.

El cantautor mexicano, José Ignacio Martínez Elías, fue elegido para componer la música y letra del himno para la peregrinación, obteniendo la inspiración directamente de su madre y en el P. Solana para componer el tema.

“Así como a mí me enseñó mi mamá a orar, a Jesús le enseñó a orar la Virgen María”, compartió José Ignacio.

“Hay un video donde ni siquiera tengo dos años, (estoy) en la cuna, mientras yo intentaba dormirme y ella me iba repitiendo, no recuerdo si era el Ave María o el Padre Nuestro, pero mi mamá me estaba enseñando a orar. Ese, quizá, es el primer acercamiento que yo tengo con la oración”.

Ignacio menciona que un pasaje que vivió junto al P. Juan Solana en un viaje a Magdala en 2019 también lo inspiró fuertemente:

Nunca se me va a olvidar que estábamos en el camión de regreso de alguno de los lugares santos y nos dijo: ‘vamos a rezar el Rosario, pero cada quien va a rezar el misterio que a cada quien le nazca de su corazón’ y entonces, si yo tengo el misterio de cómo aprendió Jesús a orar, pues quizá pueda enseñar que como a mí me enseñó mi mamá, quizá a Jesús le enseñó María, su madre”. Señaló.

En el video que acompaña a la canción lucen los paisajes montañosos que se aprecian desde el emblemático Monte Sinaí.

“Alguien me dijo, que postrando mis rodillas a tus pies estarías cuando te necesitara. Me contó de aquella paz en tu presencia que no se encuentra cuando estamos en tu ausencia…”, cita la primera estrofa de la canción.

El logo de la Sexta Peregrinación Virtual está compuesta por tres manos, una de ellas siendo de Jesucristo y algunas edificaciones clave de Jerusalén.

“Cada que vemos las manos de alguien en posición de rezar, pues estamos imaginando que está llevando su plegaria desde su corazón hasta el cielo”, explica Pati Trigo, la ilustradora y animadora española, quien recibió la tarea de crear el logo de esta edición de la Peregrinación virtual.

El logo cuenta con tres manos unidas entre sí, cada una con un significado. De acuerdo con la autora, una de las manos es la mano de Dios en alusión al eslogan ”Recorriendo la Tierra Santa de la mano de Dios”, también está un rosario haciendo honor a la Virgen María.

“Me gustó que fuera la mano de Jesucristo como representación de la humanidad de Dios, que nos acoge y que se hizo hombre. Él nos enseñó a rezar”.

Por otro lado, Alejandro de la Garza destaca su convivencia con sacerdotes y religiosos durante su estancia en Notre Dame, Francia, lugar que considera el motor mental para la música que fondeara la Sexta Peregrinación Virtual.

“Pensando en eso y pensando en cómo la gente conecta con Dios en la oración fue como me pude inspirar y escribir este tema que hice para ustedes”, compartió de la Garza.

El artista fué enfático al recordar anécdotas de cómo la gente que se le acercaba le compartía que gracias a la oración les cambiaba la vida y ese fue otro detalle para la inspiración en la composición.

De la Garza fondeará la Peregrinación Virtual acompañado de su armonioso piano, añadiendo un toque de emotividad y concentración al momento en que los peregrinos realicen sus oraciones.

A partir de este lunes 12 de febrero, en cápsulas de 30 minutos, la Sexta Peregrinación Virtual se podrá seguir a través de la fanpage www.facebook.com/magdalaenespanol y del canal Magdala en Español y en todas las plataformas de pódcast.

Los peregrinos explorarán la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica dedicada a la oración en la vida cristiana, se sumergirán en la riqueza de la oración, su importancia y cómo integrarla en sus vidas. También pueden inscribirse a www.magdala.org