El género de películas de superhéroes continúa en crisis, a unas horas del estreno de “Madame Web” en las salas de cine de nuestro país, Rotten Tomatoes reveló las primeras críticas cinematográficas a esta cinta.

Con un índice de frescura del 20 por ciento y con poco más de 45 reseñas, la cinta protagonizada por Sydney Sweeney, Dakota Johnson, Isabel Moner y Celeste O’Connor está siendo destrozada por la crítica internacional, por lo que se estima un nuevo fracaso para Sony.

Recordemos que esta cinta forma parte del proyecto iniciado por Sony con la finalidad de crear su propio universo cinematográfico relacionado con el mundo de “Spider-Man”, este nuevo proyecto es posterior a lo ya visto con “Venom”, “Kraven” y “Morbius”.

“Madame Web” contaría la historia de este personaje, encargado de reunir a un equipo de mujeres con poderes arácnidos para derrotar a Ezekiel Sims (Tahar Rahim), un enemigo que tiene como propósito absorber los poderes de estas “spider-woman” para sobrevivir.

El índice de frescura de Rotten Tomatoes podrá aumentar o disminuir en cuanto se registren nuevas reseñas por parte de los expertos de la industria, de momento queda esperar las primeras reacciones del público.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en su sitio oficial:

The first reviews are in for #MadameWeb – currently it's Rotten at 23% on the Tomatometer, with 31 reviews. https://t.co/fyWnd31PVV pic.twitter.com/duULfHGFal

