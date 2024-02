Conquistado su tercer campeonato Vince Lombardi luego de cuatro finales de Super Bowl jugadas, el quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, afirmó que luego de establecerse en una prestigiosa lista junto a otros siete equipos que han logrado repetir un campeonato de manera consecutiva, ahora toca el turno de buscar más éxitos en el futuro y tratar de lograr un hito aún más grande, como lo sería un tricampeón, que el jugador catalogó como algo “legendario”.



“Tenemos que seguir jugando nuestro mejor futbol americano, celebraremos las próximas semanas y después volveremos a eso. Sabíamos que era histórico ganar dos títulos consecutivos. Lo escuchamos toda la semana, hablamos sobre ello y sentimos que teníamos la mejor oportunidad de salir y hacerlo”, afirmó el jugador de 28 años.





Aunque el mariscal de campo guardo respeto por la figura de Tom Brady, al ser cuestionado sobre una comparación con el ex jugador profesional y ganador de siete anillos de campeón, Mahomes indicó que dicho número lo motiva a ser cada día mejor, aunque sea aún un camino largo por recorrer para lograr eso.



“La comparación es complicada porque él me venció en el Super Bowl. No es algo que siempre tengo en la cabeza, pero me motiva para alcanzar la gloria. Cuando estoy cansado y no quiero trabajar más, sé lo que tengo que hacer para estar listo y enfrentar momentos como este”, agregó.



Durante la tradicional conferencia del MVP de la final, Patrick señaló que el término de dinastía no es algo que le competa a los jugadores de Kansas, sino al público que los quiera catalogar como tal. “Solo diré que he tenido la fortuna de estar en un grupo especial y si alguien nos cataloga como una dinastía, me sentiré muy orgulloso de ello”.