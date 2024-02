La plataforma de streaming, Netflix y Julio Iglesias, cierran acuerdo para llevar a la pantalla la boiserie del cantante.

Este jueves, a través de un comunicado, el Gigante Rojo dio a conocer que llegó a un acuerdo con el también empresario español Julio Iglesias, para llevar su historia a la pantalla.

En este proyecto, la legendaria figura de la música participará en el proceso creativo de una ficción en la que narrará cómo se convirtió en el primer artista no anglosajón en llegar al mercado estadounidense y asiático.

Te podría interesar: Domino’s celebrará con fuego el Día Mundial de la Pizza

Asimismo, cómo se convirtió en una estrella universal que se encuentra entre los cinco mayores vendedores de discos de la historia y cómo a lo largo de 55 años de carrera ha grabado y cantado en 12 idiomas, así como los desafíos y obstáculos que ha enfrentado para equilibrar su vida personal y artística.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme de que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, ha afirmado Julio Iglesias.

Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix, expresó su satisfacción por esta decisión debido a la confianza que Iglesias ha depositado en la compañía, y a la posibilidad de que se revelen aspectos del cantante, más allá de los reflectores y las cámaras.

“Julio Iglesias ha confiado en nosotros para contar su historia. Estamos muy agradecidos por su generosidad. Todos sabemos que su talento y su tesón son únicos en el mundo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta.

Te podría interesar: Del MUAC a Madrid

Mientras tanto, es necesario esperar más detalles al respecto, ya que hasta el momento no se ha revelado la fecha de lanzamiento, ni los actores que estarán involucrados en esta boiserie de giros inesperados, que ya se encuentra en fase de desarrollo.

CSAS