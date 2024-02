Desde hace meses se rumoreaba que el actor Pedro Pascal interpretaría el personaje de ‘Reed Richards’ de “Los 4 Fantásticos” dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Este rumor se acrecentó este mismo jueves 8 de febrero y una imagen lo confirmaría.

Dentro del futuro de Marvel Studios esta reintroducir a los famosos “4 Fantásticos”, por lo que desde varios meses se comenzó el casting para encontrar a los actores que interpretarían a ‘Reed Richards’ (Mr. Elástico/Fantástico), ‘Sue Storm’ (Mujer Invisible), ‘Johnny Storm’ (Antorcha Humana) y ‘Ben Grimm’ (La Mole).

Aunque en redes sociales sonaron varios nombres de diferentes actores, insiders y creadores de contenido que teorizan sobre el UCM, destacaron que Pedro Pascal sería el nuevo ‘Reed Richards, rumor que se acrecentó durante semanas y que posiblemente se vuelva oficial.

Lo anterior se debe a que según el mismo director de la cinta, Matt Shakman, compartió una storie en su Instagram en el que confirmaría que el actor chileno -naturalizado estadounidense- sería quien interprete a ‘Mr. Fantástico’.

En la imagen, Matt Shakman retoma una publicación del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés), quienes entrevistaron al actor, y en el que especifican que Pedro Pascal empezaría “pronto la producción de Fantastic Four con Marvel Studios”.

Sin embargo, al parecer el SAG habría modificado dicha información, pues ya no aparece dentro de la entrevista que publicaron en su portal.

BREAKING 🚨 Is the highly anticipated Fantastic Four casting announcement dropping soon?

Pedro Pascal’s camp let it slip that he is beginning production on it soon. They added it to his bio for a Sag Aftra foundation event but it’s since been removed. 👀#Marvel #MCU… pic.twitter.com/To1kRolXbN

— Max MediaVerse (@MediaverseCU) February 7, 2024