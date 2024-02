La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) aclaró algunos informes de una supuesta implementación de la llamada “tarjeta azul”.

Cabe recordar que este 8 de febrero, el medio británico The Telegraph informó que la Internacional Football Association Board (IFAB, conocida en español como la F.A. Board Internacional) implementaría la “tarjeta azul”.

Dicha tarjeta tendría el objetivo de sancionar al o los jugadores con 10 minutos de expulsión por reclamar a los árbitros por sus decisiones y por faltas tácticas, es decir, cortar avances prometedores como un contraataque.

Además, si un jugador recibe dos “tarjetas azules” saldrá expulsado definitivamente, lo mismo si recibe una de color azul y una de amarilla, esto de acuerdo con el medio británico que apuntó que en duelos de alto nivel quedarían excluidos de la implementación.

Esta “tarjeta azul” se presume que se pondría a prueba en juegos de la F.A. Cup varonil y femenil de la próxima temporada en Inglaterra, pero la máxima organización del futbol mundial salió a aclarar los informes de su implementación calificándolos como “incorrectos” y “prematuros”.

“La FIFA desea aclarar que los informes sobre la llamada ‘tarjeta azul’ en los niveles de élite del futbol son incorrectos y prematuros”, publicó el organismo en su perfil de X.

Añadió que en caso de implementarse se hará en niveles inferiores y este punto lo pondrá en la mesa el 2 de marzo, cuando se realice la junta de la Asamblea General Anual de la IFAB:

“Cualquier prueba de este tipo, si se implementa, debería limitarse a realizar pruebas de manera responsable de niveles inferiores, una posición que la FIFA pretende reiterar cuando se debata este punto del orden del día en la Asamblea General de la IFAB el 2 de marzo”.

