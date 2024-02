De manera inesperada, Tiësto canceló su presentación en el Super Bowl LVIII; aquí los detalles.

Tiësto pasaría a la historia de los Super Bowl de la NFL, ya que nunca se ha presentado un DJ en los shows musicales que se realizan en el magno evento de futbol americano.

El músico, originario de Países Bajos, estaba programado para presentarse previo y en las pausas de cotejo entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco.

Todo estaba listo, incluso Tiësto ya está en Las Vegas, pero el DJ compartió un mensaje en sus redes sociales, este 8 de febrero, en donde confirmó que canceló su presentación.

“Mi equipo y yo hemos estado preparando algo realmente especial durante meses, pero una emergencia familiar personal me obliga a regresar a casa el domingo por la mañana”, escribió el DJ.

Sin embargo, agradeció a sus fans y la NFL su comprensión y dejó las puertas abiertas para volver a trabajar junto con la liga de futbol americano.

“Fue una decisión difícil perderse el partido, pero la familia siempre es lo primero. ¡Gracias a @NFL por la colaboración y esperamos trabajar con ellos para ofrecer algo increíble juntos en el futuro!”, finalizó Tiësto en su mensaje.

— Tiësto (@tiesto) February 8, 2024