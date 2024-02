El presidente, Andrés Manuel López Obrador, no ha dejado de darle vueltas a las publicaciones periodísticas, hechas a partir de filtraciones de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, que afirmaban que narcotraficantes presuntamente aportaron recursos ilícitos a la primera campaña presidencial del político, en 2006. El mandatario ha afirmado que tiene la hipótesis de que esas publicaciones fueron una respuesta directa de sus adversarios a la investigación de la Fiscalía que ha vuelto a tocar el tema del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, en 1994, y que apunta a la existencia de un segundo tirador y de una conspiración para asesinar al entonces candidato presidencial del PRI. López Obrador ha afirmado, que fue por una venganza para afectarnos en épocas electorales y porque se tocó un tema bastante delicado. Yo no imaginaba que eso les iba a poner tan molestos. El presidente se reunió con una delegación de altos funcionarios estadounidenses encabezada por la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall. Ese encuentro estuvo a punto de no llevarse a cabo por el enojo de López Obrador hacia la DEA y los funcionarios que filtraron a los medios la información sobre una investigación que, por lo demás, llevaba cerrada más de una década. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ha confirmado tras la reunión de alto nivel que para el Gobierno de EE UU se trata de un asunto cerrado. La asesora de Seguridad de la Casa Blanca le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas, sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, delito ni consecuencia de ello, así que es una investigación que en realidad es antigua.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; LLAMA AL PLENO, A MANTENER UN DIÁLOGO CONSTRUCTIVO EN EL SENADO

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguró que inicia un Periodo de Sesiones complejo, por lo que hizo un llamado a las y los senadores para mantener un diálogo constructivo, encaminado siempre a las coincidencias, a un sano enriquecimiento de ideas y a la unidad en aras del bien común. Tengamos en mente que la confianza de la ciudadanía es nuestro mayor activo y debemos preservarla a toda costa. Recordemos siempre que somos servidores del pueblo y que nuestra labor aquí tiene un impacto directo en millones de personas. La senadora emitió un discurso, en el que destacó que en este último Periodo de Sesiones de la LXV Legislatura del Senado de la República, es imperativo que las y los senadores pongamos lo mejor de nosotros para concluir con éxito las tareas pendientes, y para dejar un legado que perdure más allá de nuestra gestión. Comienza a escribirse el capítulo final de una historia que empezamos todas y todos nosotros a tejer juntos hace casi seis años. Me siento orgullosa de que este Senado se mantuvo siempre de pie, dando muestras de solidaridad y entereza, aún en los momentos más oscuros. Durante estos años, se concretaron reformas históricas en beneficio del pueblo mexicano, las cuales representan leyes clave que les cambiaron la vida a millones de personas.

CANCILLER ALICIA BÁRCENA; AUTORIDADES DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ SE REUNIERON PARA DIALOGAR SOBRE EL COMBATE EL TRÁFICO DE DROGAS Y DE ARMAS DE FUEGO

El canciller Alicia Bárcena informó que autoridades de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron en Palacio Nacional para dialogar sobre el combate el tráfico de drogas y de armas de fuego. En el encuentro, que es encabezado por la secretaria de de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reconoció que el fentanilo es una amenaza para Estados Unidos y Canadá, por los que México ofreció su disposición para colaborar contra esa sustancia. El Gabinete de Seguridad tiene toda la disposición de seguir coadyuvando en el combate del tráfico de drogas sintéticas, en especial del fentanilo, pero también seguimos insistiendo en la necesaria colaboración para acabar con el tráfico de armas de alto poder que llegan a México y que provocan violencia. El combate al fentanilo y al tráfico de arma son de los temas de la agenda trilateral, pero de manera particular preocupa al gobierno de Joe Biden y al de Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Estados Unidos, el fentanilo está generando más de 100,000 muertes a causa de sobredosis; en el de México, el 70% de los homicidios dolosos están relacionados con armas de fuego que ingresan de manera ilegal al país. Elizabeth Sherwood-Randall manifestó su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por la reunión que sostuvo con ella, luego de que casi se cancelara el encuentro por una presunta filtración de la DEA que reveló supuestas aportaciones del narcotráfico a la campaña presidencial del mandatario federal cuando fue candidato en 2006. Gracias al presidente López Obrador por continuar este proceso vital para salvar las vidas de nuestros pueblos, dijo Sherwood-Randall. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), informó que la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte se realizará en Quebec, Canadá, en abril próximo. Al término de la reunión trilateral, la funcionaria dijo que se prevé que asistan los presidentes de México y Estados Unidos, López Obrador y Joe Biden, respectivamente, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La canciller Bárcena detalló que el gobierno de México propuso a Estados Unidos y Canadá hacer una alianza trilateral para controlar la entrada y salida de los precursores de drogas sintéticas. Agregó, que se le propuso a México unirse al Comité Nacional de Objetivos. Es importante para que nos den información en tiempo real, de tráfico de drogas y de armas, que eso es muy importante para nosotros. En su séptima visita a México, Elizabeth Sherwood-Randall aseguró que el fentanilo no solo es una amenaza para Estados Unidos sino para la región. El flagelo del fentanilo, no debemos esperar hasta que se convierta en una crisis incluso mayor en nuestros hogares, en nuestras comunidades y países. Nathalie Drouin, asesora de Inteligencia y Seguridad Nacional del primer ministro Justin Trudeau, afirmó que para Canadá el fentanilo también es una amenaza. Desafortunadamente Canadá enfrenta muchísimas amenazas del fentanilo, también es una amenaza real, es algo que está evolucionando. También pienso que el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar también sobre nuestros retos comunes, sobre nuestras oportunidades comunes, también para identificar los siguientes pasos que vamos a emprender todos juntos.

SENADOR RICARDO MONREAL; ACUERDAN CALENDARIO DE SESIONES PARA ESTE PERIODO ORDINARIO EN EL SENADO

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dio a conocer que la Mesa Directiva del Senado de la República recibió el acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, con el que se establece el calendario de sesiones para el Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. El vicepresidente de la Mesa Directiva en funciones, Sergio Pérez Flores, instruyó a la secretaría de este órgano de dirección a publicar el acuerdo en la Gaceta del Senado. Dicho acuerdo establece que se realizarán nueve sesiones del Pleno durante el mes de febrero, siete en marzo y otras nueve en abril. A estas reuniones de la Asamblea se suma una sesión de clausura del Periodo Ordinario de Sesiones, a realizarse el 30 de abril. En total se llevarían a cabo 25 sesiones ordinarias y la de clausura, la mayoría a realizarse los martes y miércoles de la semana. El documento precisa que la Junta de Coordinación Política determinará lo conducente en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos haga necesaria la modificación del calendario de sesiones.

CLAUDIA SHEINBAUM; REALIZARA HOY EN HIDALGO MESA DE DIÁLOGO SOBRE EL AIFA

La candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum Pardo, visitará hoy Hidalgo por quinta ocasión, para realizar una mesa de diálogo sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). De acuerdo con César Cravioto Romero, senador y delegado de Morena en Hidalgo, en la reunión se abordará el tema del crecimiento urbano de los municipios hidalguenses por la instalación del AIFA. La coordinadora de la 4T encabezará las “Mesas de trabajo por la transformación” en la entidad. César Cravioto, aseguró que esta mesa de diálogo tendrá lugar en Hidalgo debido al gran crecimiento de los municipios hidalguenses que rodean al AIFA. También, por el desarrollo que habrá debido a la red de trenes para pasajeros que están reactivando, misma que pasará por Pachuca. También abordaran temas relacionados con la vivienda y el desarrollo urbano debidamente planeado en beneficio de Hidalgo y el resto de los estados. Las viviendas ya no se vean solo como dormitorios, sino que se construya a su alrededor infraestructura urbana como escuelas, como hospitales, como parques y como zonas recreativas. Finalmente, la candidata tendrá un encuentro con la dirigencia de Morena en Hidalgo. En esta reunión analizarán la estrategia para las elecciones de este 2024 en el estado. La candidata de Morena para la presidencia de la República ya visitó cuatro veces Hidalgo para promocionarse rumbo a las elecciones de este año. Será la segunda vez que visita la entidad durante este 2024.

XÓCHITL GÁLVEZ; URGE XÓCHITL GÁLVEZ A LA OEA OBSERVAR PROCESO ELECTORAL EN MÉXICO

Xóchitl Gálvez Ruiz se reunió, en Washington D.C., con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, a quien solicitó su cooperación para observar el proceso electoral que se vivirá el próximo 2 de junio en nuestro país. La petición la hizo de manera formal a través de una carta en la que expresó su preocupación por el debilitamiento institucional y el contexto de violencia que se vive en México, lo que puede provocar que la elección de este año se convierta en la más violenta de la historia de México, tras contabilizarse, hasta el momento, seis asesinatos de aspirantes a diversos cargos de elección popular. Desde la capital estadounidense, Xóchitl Gálvez alertó sobre la violencia política digital, que se refiere a intervención ilegal de comunicaciones privadas, donde se registran 85 agresiones contra diversos actores políticos. De ahí que resulte necesaria la labor de observación electoral desplegada por la OEA en coordinación y cooperación con las autoridades mexicanas, previo a la jornada electoral. La temporalidad actual del proceso permite la implementación de mecanismos y medidas que auxilien en la prevención y mitigación del impacto de los niveles de violencia en los resultados electorales. Asimismo Gálvez Ruiz señaló la intervención reiterada de presidente Andrés Manuel Lopez Obrador en el desarrollo del proceso electoral y sus constantes descalificaciones a los candidatos de la oposición al régimen. Así como el riesgo de que servidores públicos intervengan en el proceso electoral y la indebida conformación de las autoridades electorales. Resulta necesario prevenir y evitar la intervención de actores que generen desequilibrios en la contienda electoral y que supongan un riesgo a la integridad electoral y al Estado de derecho. Xóchitl Gálvez también se reunió con el congresista Michael McCaul, presidente del Comité de Relaciones de la Cámara de Representantes y con integrantes de la Cámara de Comercio de EU.

JORGE ALVAREZ MÁYNEZ; PRESENTA DENUNCIA ANTE EL INE, ACUSA A AMLO POR HACER EVENTOS DE CAMPAÑA

Jorge Álvarez Máynez , aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de realizar eventos de campaña adelantados en favor de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena. A decir del emecista, constituye una acción proselitista el acto público del pasado 5 de febrero, donde el presidente difundió un paquete de iniciativas de reformas que envió al Congreso. Los eventos del pasado 5 de febrero y el día siguiente fueron evidentes actos de campaña. El propio gobierno así lo confirmó, abiertamente. Como hemos hecho desde hace meses, hoy los denunciamos y exigimos que las autoridades electorales intervengan. Deben respetar la ley. El precandidato de MC interpuso la denuncia, después de que el presidente López Obrador declarara en su conferencia de prensa del 6 de febrero que presentó desde ahora sus iniciativas de reforma porque, si no se aprueban por falta de mayoría calificada, las elecciones de junio próximo serán una oportunidad para conseguir más legisladores a favor de sus propuestas.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; ELIMINAR ARTÍCULO ENFOCADO A SENTENCIA DE MUERTE POR SER OBSOLETO

El senador Miguel Ángel Mancera, informo que el Grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa para derogar el artículo 128 del Código Civil Federal, que establece la obligación de remitir una noticia al Juez del Registro Civil tras una sentencia de muerte, dado que esta medida, vigente desde 1928, contradice los derechos fundamentales y normas internacionales vigentes. Al respecto, el Coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, justificó que la derogación representa un avance en el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, ya que mantenerlo vigente atenta contra el derecho a la vida, considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho humano fundamental, esencial para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Asimismo, contraviene normativas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho a la vida como inherente a la persona humana, protegido por la ley y prohibiendo la privación arbitraria de la vida. En ese mismo sentido, México se ha comprometido con la abolición de la pena de muerte mediante la adhesión a protocolos internacionales que prohíben su aplicación.

ALEJANDRO MORENO; VAMOS A DEFENDER LA CONSTITUCIÓN, DE UN GOBIERNO QUE NO HA DADO RESULTADOS

El diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas, señalo que hoy le decimos desde aquí al titular del Poder Ejecutivo, que tenga claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un Poder, no somos empleados del poder, y que vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo. El también presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseveró que está claro, desde la polémica que abren las iniciativas del Ejecutivo federal, el gobierno pretende participar en las elecciones para fustigar a la oposición y tratar de descalificarla. Hacen suponer que estas reformas que han presentado son la panacea, pero no son más que un velo para esconder las insuficiencias del gobierno, su crisis de seguridad y las numerosas muertes, falta de salud, régimen educativo y una política de incompetencia gubernamental que no le genera certeza a nuestro país. Además, reclamó por la crisis ambiental, la crisis del agua y un gobierno que ha sido incapaz de darle paz y armonía social al pueblo de México. Las piezas fundamentales de nuestra transición política, recalcó, han sido la organización no gubernamental de las elecciones y su realización por medio de un órgano autónomo y el impulso a que haya apoyo público, financiamiento transparente y el sistema mixto de representación, así como el fortalecimiento del Poder Judicial para ser un marco garante e institucional. Alejandro Moreno expuso que si lo que le preocupa al gobierno es el costo de la democracia y si de ahorros se trata para destinarlos a las causas sociales, debe comenzar a preocuparse por el derroche de dinero en las obras públicas que han multiplicado y que no tienen certeza sobre su rentabilidad. Bajo dicha tesitura, el ex gobernador de Campeche puntualizó que México atraviesa una transición democrática que no está completa. Avanzamos en materia electoral, pero necesitamos hacerlo en lo relativo al presidencialismo y evitar sus excesos. Reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no se toca y sostuvo que, gracias a los consensos, el país ha podido transcender de los poderes hegemónicos. Por ello, expresó es momento de abrazar la auténtica competencia democrática, de responder a México, respaldar al Poder Judicial y fortalecer el debate legislativo. Nosotros pensamos en la transición democrática, en reglas de acceso al poder, pero también en las reglas en el ejercicio del poder

JOE BIDEN; GANA PRIMARIAS EN NEVADA NIKKI HALEY PIERDE

El presidente Joe Biden, ha ganado las primarias demócratas en Nevada, que será clave en las elecciones de noviembre. Biden tenía prácticamente asegurada la victoria al no enfrentarse a rivales significativos. Junto a él en la papeleta figuraba el nombre de la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson, pero el congresista de Minesota Dean Phillips no presentó a tiempo su candidatura. Con un 62,1 % de las papeletas escrutadas, Biden se ha hecho con el triunfo en Nevada, obteniendo un 90% del voto y dejando muy por debajo a Williamson, su principal rival, que cosechó un 2,5% de los sufragios. La opción de ‘ninguno de los candidatos’ registró el 5,7%. La ex embajadora estadounidense ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, ha fracasado en su intento de imponerse en las primarias republicanas del estado de Nevada, donde los votantes han respaldado la opción de ‘ninguno de los candidatos’ para afianzar a Trump, que no participa en las primarias sino en los caucus. Según las proyecciones, con un 53,1% de las papeletas escrutadas, la alternativa de ‘ninguno de los candidatos’ ha obtenido el 61,2% de los apoyos y Haley ha recibido el 32,4%; el resto ha ido a parar a candidatos que incluso han abandonado ya la carrera por la nominación republicana. El nombre del ex presidente Trump no figuraba en esta votación porque se presentará en una contienda separada bajo el formato de caucus hoy jueves que, presumiblemente, le granjeará los 26 delegados que se disputan en el conocido como Estado Plateado. Haley no podía competir tanto en las primarias como en los caucus porque el Partido Republicano estableció que los candidatos debían elegir entre uno u otro. En cualquier caso, todos los delegados que Nevada otorga al ganador del Partido Republicano parece que irán a parar a Trump, quien necesita 1.215 delegados para proclamarse oficialmente como candidato. Trump está a punto de hacerse con la nominación presidencial republicana tras sus victorias consecutivas en Iowa y Nuevo Hampshire, y tanto él como Biden se están poniendo la mira el uno en el otro de cara a una probable revancha en las elecciones generales de noviembre. Mientras, Haley, que recientemente ha solicitado protección al Servicio Secreto por el aumento de amenazas en su disputa política contra Trump, cada vez tiene más difícil aguantar en la carrera por la nominación republicana hasta, al menos, una última batalla en su estado natal, Carolina del Sur, el próximo 24 de febrero.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz