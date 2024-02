El presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió el apoyo de 23 gobernadores de Morena al paquete de reformas presentado este 5 de febrero. Por medio de un comunicado, los gobernadores señalan el apoyo a las reformas en materia de democratización de la representación política y el combate al despilfarro en materia electoral, la eliminación de los organismos con altísimos salarios y privilegios para quienes los dirigen y sin beneficios para el pueblo, por lo que significan un desperdicio de recursos públicos. La mejor forma de conmemorar nuestra Carta Magna a 107 años de su promulgación es consolidando la vigencia de su espíritu libertario, justiciero y nacionalista. Uno de los puntos que apoyan los gobernantes son el blindaje constitucional de los programas sociales y el combate a las adicciones más devastadores del tiempo actual. Además, el fortalecimiento de la Guardia Nacional son medidas que corresponden con la profunda transformación que vive nuestro país desde hace cinco años en diversos ámbitos de la vida nacional. Los titulares de los Ejecutivos estatales manifiestan su más amplio respaldo al paquete de iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Constitución. Asimismo, hicieron un llamado respetuoso a quienes integran la Cámara de Diputados y el Senado de la República para que apoyen dichas reformas. López Obrador señalo que el paquete de reformas busca reencauzar la vida pública y se contrapone a las iniciativas que se aprobaron durante el periodo neoliberal, a las que acusó de no beneficiar al pueblo, sino en facilitar el marco legal para el despojo de bienes y el provecho de una minoría. Las propuestas abarcan diversos ámbitos, desde el reconocimiento a comunidades indígenas hasta reformas en el sistema de pensiones, justicia, medio ambiente y educación, las cuales son: reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos. Garantizar la pensión para adultos mayores y el aumento de ésta cada año; así como la atención para personas con discapacidad. Otorgar becas a estudiantes de bajos recursos en todos los niveles escolares. Garantizar atención médica integral y gratuita a la población. Garantizar la vivienda de los trabajadores. Prohibir el maltrato de animales. Prohibición del fracking y no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. Respetar las zonas con escasez de agua y sólo otorgar concesiones para uso doméstico. Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. Aumentar el salario mínimo por encima de la inflación anual. Que el salario mínimo de maestros, policías, marinos, enfermeras, médicos, entre otros trabajadores de gobierno, no sea menor al de trabajadores inscritos al seguro social. Revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007 por los presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Garantizar el derecho a la educación y al trabajo. Brindar seguro a campesinos que cultivan sus tierras y mantener programas de apoyo directo a la producción. Utilizar 18,000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros y devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica. Reducción de gastos electorales, disminución a 64 senadores y 300 diputados, y reducir a 30% de participación para que las consultas populares sean vinculantes. Elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar corrupción. Establecer en la Constitución que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Eliminar los organismos autónomos. El presidente afirmó que las reformas que envío al Congreso buscan fortalecer los ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la autoridad y la democracia que, han llevado a la práctica desde los orígenes del movimiento de transformación que encabeza.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; TRABAJAREMOS POR LA ESTABILIDAD, PAZ Y PROSPERIDAD DE MÉXICO

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, señalo que en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, que corresponde al Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, las y los senadores tendrán una intensa actividad legislativa, por lo que los convocó a trabajar en unidad, cordialidad y total disposición, para construir los acuerdos que permitan dar resultados a favor de la estabilidad, la paz y la prosperidad de todos los habitantes de la nación. Ana Lilia Rivera dijo que el trabajo legislativo, que desarrollarán en el último periodo de la Legislatura, será muy relevante, por eso, invitó a las y los senadores a atender los trabajos legislativos con responsabilidad, pues es la hora de trabajar de la mano, superando diferencias en beneficio de las futuras generaciones. Recordó que este año se celebrará el Bicentenario de la Instauración del Senado de la República y el Sesquicentenario de su Restauración, como una institución que ha sido testigo y protagonista de los cambios significativos en la historia de México, y con una labor incansable que ha sido fundamental para la construcción de un país más justo y equitativo. Como senadoras y senadores, debemos unirnos en la celebración de estos hitos históricos y recordar la responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros. Ana Lilia Rivera manifestó que este es un momento muy importante para quienes forman parte de esta Legislatura. Refirió que en este periodo concluirán los trabajos que han desempeñado desde 2018, con responsabilidad y de frente a la ciudadanía, siempre en la búsqueda de fortalecer el sistema representativo, democrático y plural, que caracteriza a una nación pluriétnica y diversa. Haber sido parte del Poder Legislativo Federal en Legislaturas históricas, no sólo es cuestión de satisfacción personal por contribuir a fortalecer a nuestro México, sino que en todo momento también será un recordatorio de la responsabilidad que compartimos como verdaderos representantes del pueblo mexicano. Recordó que el reciente Periodo Ordinario tuvo como resultado uno de los mejores indicadores de productividad legislativa; sin embargo, aseguró que este nuevo Periodo lo superarán, a pesar de que estaremos viviendo con intensidad momentos políticos relevantes, que nos permitirán renovar diversos cargos federales y locales. Deseo que este sea el mejor Periodo de Sesiones de nuestra Legislatura, en provecho de México.

SENADOR RICARDO MONREAL; CONFÍA EN QUE SE ALCANZARÁN VOTOS SUFICIENTES PARA APROBAR INICIATIVAS DEL EJECUTIVO FEDERAL

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, expresó su confianza en que se lograrán los votos para aprobar las iniciativas que propuso el titular del Ejecutivo Federal, pues se trata de reformas de gran calado que son indispensables para la vida pública del país. De acuerdo con sus facultades, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió las 20 iniciativas, 18 constitucionales y dos legales, a la Cámara de Diputados, por lo que el Senado actuará como cámara revisora en caso de que se aprueben los proyectos en la colegisladora. Monreal afirmó que no se trata de propuestas para la próxima elección, sino para la próxima generación de mexicanas y mexicanos, ya que modifican al Poder Judicial y a los órganos electorales; robustecen el bienestar y afianzan la política social; y refuerzan la austeridad como política de Estado. Los proyectos, buscan eliminar a entes surgidos en el neoliberalismo; mejorar la condición del campo y sus habitantes; otorgar fuerza legal a las comunidades indígenas y afromexicanas; y asegurar la justicia social en materia de educación, salud y bienestar. Ricardo Monreal subrayó que en lo que va de este sexenio se han aprobado alrededor de 60 modificaciones constitucionales, de las que parecía imposible obtener consenso y entre las que estaba la que corresponde a la Guardia Nacional. El presidente de la Junta de Coordinación Política subrayó que tratará de tejer fino, ayudar, platicar, dialogar y buscar alternativas para alcanzar las votaciones con los otros Grupos Parlamentarios. Va a ser un trabajo arduo, un trabajo pesado, un trabajo que se va a llevar algunas semanas, opinó y defendió la importancia de no adelantar ningún juicio respecto a las 20 iniciativas de reforma, aunque reiteró que se esforzará porque, en su caso, éstas prosperen en el Senado de la República.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, MARCELA GUERRA; DIO ENTRADA FORMAL AL PAQUETE DE PROPUESTAS AMLO

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, diputada del Revolucionario Institucional (PRI), dio entrada formal al paquete de propuestas de López Obrador. Estas iniciativas se turnarán a las Comisiones respectivas, para dictaminación, pero eso dependerá de lo que acuerde la Jucopo. Para que se concreten cambios constitucionales en la Cámara de Diputados Morena y sus aliados deben contar con mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes. Si acuden los 500 diputados se necesitan los votos de 334 diputados. Pero Morena y aliados cuentan con 273 diputados, por lo que el bloque oficialista necesita 61 votos de legisladores de la oposición. Por su número, sólo las bancadas de PAN, con 112 diputados o del PRI, con 61, podrían dar a Morena y sus aliados los votos necesarios para la aprobación de reformas constitucionales. De aprobarse en la Cámara de Diputados las reformas constitucionales, la minuta pasará al Senado. Ahí se requieren dos terceras partes de los votos tan sólo para autorizar un eventual trámite exprés. Para que se aprueben los cambios por el pleno de la Cámara de Senadores también es indispensable la mayoría calificada. En el Senado están en funciones 127 senadores, por lo que de presentarse todos se requiere el voto de 84 senadores a favor. Morena, PVEM, PT y Partido Encuentro Social (PES) suman 75 senadores, por lo que ese bloque necesita nueve senadores de alguno de los partidos de oposición. Las bancadas del PAN (18), del PRI (14) o de Movimiento Ciudadano (MC) con 12 son las que tienen el número suficiente de legisladores para que, en su caso, prosperaran cambios a la Constitución en el Senado. Tras la aprobación por ambas Cámaras cualquier cambio a la Constitución requiere el aval de cuando menos 17 congresos locales y Morena tiene control sobre cuando menos 20 congresos.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DIPUTADO JORGE ROMERO; HOY SE DEFINIRÁ EL TRÁMITE QUE DARÁN A LAS 20 INICIATIVAS DEL PAQUETE DE REFORMAS DE AMLO

El diputado Jorge Romero Herrera, líder de la bancada de Acción Nacional (PAN), y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, informo que hoy miércoles 7 de febrero se reunirán los grupos parlamentarios y decidirán el trámite que darán a las 20 iniciativas. La Cámara de Diputados definirá hoy miércoles 7 de febrero la ruta legislativa que se debe seguir para procesar el paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, discusión que, se prevé, empatará con las campañas presidenciales y legislativas. Como partido mayoritario, Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) podrán decidir modalidades y fechas para analizar las propuestas, dictaminar y en su caso votarlas, pese a que los titulares de los órganos de gobierno de la Cámara sean de oposición. Idealmente se dará turno a Comisiones, para dictaminación, y en su caso se acordarían foros de Parlamento Abierto. Pero aunque no es lo común, existen precedentes en la Cámara de Diputados de que a iniciativas recién presentadas se les da trámite directo a votación en el pleno, en el caso de reformas a leyes secundarias, sin pasar por comisiones, ni dictaminación, pues para ese trámite de urgente y obvia resolución vasta mayoría simple de la mitad más uno de los diputados (250) y los diputados de Morena y aliados cuenta con 273 legisladores. Asimismo hoy miércoles la Cámara de Diputados tendrán dos sesiones una solemne para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917 y otra ordinaria para votar dictámenes pendientes, plenaria en la que se daría entrada formal a las iniciativas presidenciales. Morena, PT y PVEM tienen mayoría ponderada en la Jucopo para decidir el camino a seguir, desde someter a trámite exprés hasta convocar a Parlamento Abierto.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ESENCIA DE LAS INICIATIVAS, RECUPERAR QUE EL ESTADO ESTÉ AL SERVICIO DE LAS MAYORÍAS Y NO RESERVADO PARA UNA ELITE.

El diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, señala que las propuestas de reforma enviadas por el presidente Lopez Obrador, recuperan el sentido social de democracia, justicia, solidaridad, fraternidad, igualdad y austeridad, que postuló el Constituyente de 1917. La coalición “Juntos Hacemos Historia”, integrada por Morena, PVEM y PT, acompañará el paquete de 20 iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, que se conmemora el 5 de febrero de cada año. El diputado Ignacio Mier indico que ratifican que van a acompañar este espíritu el cual les anima, que es recuperar el sentido social de democracia, de justicia, solidaridad, fraternidad, de igualdad y austeridad, que postuló el Constituyente de 1917 y que, con el paso de los años, como ya lo señaló el Presidente, se fue distorsionando hasta terminar convirtiendo al Estado mexicano en un modelo de negocios. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena dijo que analizarán de manera específica cada una de estas 20 iniciativas y conforme al reglamento y a la práctica parlamentaria y el acuerdo político que se suscribe en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) definirán cuál va a ser la ruta el día de hoy miércoles. Puntualizó que las propuestas de reforma, dicho por el titular del Ejecutivo, son contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás, en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Mier Velazco reiteró que la esencia de las iniciativas es recuperar que el Estado mexicano esté al servicio de las mayorías y no reservado para una reducida minoría o una elite.

CLAUDIA SHEINBAUM; ZOCALO CAPITALINO, EL ESCENARIO PARA ARRANQUE DE CAMPAÑA A LA PRESIDENCIAL

Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la presidencia de México, ya definió hora y lugar para el arranque de su campaña a la Presidencia de la República. La precandidata convocó a los ciudadanos a acompañarla el próximo 1 de marzo a las 16:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México en el inicio de los 90 días de eventos y propuestas, entre ellas, las iniciativas de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo celebró la presentación de 18 iniciativas de reforma constitucional y dos legales que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados y anunció que estas también formarán parte de su propuesta electoral. Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el 1 de marzo a la ciudadanía, como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia. Estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas a nuestros militantes, simpatizantes y, por supuesto, a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente. Las propuestas de presidente son: Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público atendiéndolos de manera preferente. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles. Garantizar atención médica y gratuita a todos los mexicanos. Que los mexicanos y familias puedan ser dueños de sus viviendas. Prohibir el maltrato a los animales. Proscribir en el territorio nacional de hidrocarburos mediante el fracking. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico. Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación. El salario mínimo para maestros, guardias nacionales, soldados, marinos y médicos no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos ante el IMSS. Revertir reformas de pensiones aprobadas en el gobierno de Ernesto Zedillo. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras contarán con un jornal seguro, justo y permanente como sucede con el programa Sembrando Vida. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. La nueva iniciativa de reforma electoral que se presentará contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución de regidores, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. La Cámara de Diputados no se integrará por 500 sino por 300 diputados y el Senado por 64 y no por 128. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en lugar de ser propuestos, serán electos de manera electa por el pueblo. La Guardia Nacional se propone que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Ningún servidor público pueda ganar más de lo que perciba el presidente de la República. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos creados durante el periodo neoliberal.

XÓCHITL GÁLVEZ; AVALANCHA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES SON CORTINA DE HUMO

Xóchitl Gálvez Ruiz desde Washington D.C., afirmó que las 20 reformas constitucionales que propone el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, son una cortina de humo para que el titular del Ejecutivo Federal evite aclarar si en su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Asimismo aseguró que en muchas entrevistas y reuniones que ha tenido en Estados Unidos le preguntan si ella cree que en la campaña de 2006 López Obrador recibió recursos del narcotráfico. Consideró que esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos y es una sombra en la honestidad personal de López Obrador y en la de su gobierno. Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Gálvez Ruiz adelantó que los partidos de oposición, representados en el Congreso de la Unión, formularán un exhorto para que el Presidente de la República presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Aproveche el exhorto de los legisladores. Limpie su nombre y el nombre de México.

DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL PRD; MANIFIESTAN SU OPOSICIÓN A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR AMLO

El Grupo Parlamentario del PRD aseguró que el martes 5 de febrero el titular del Poder Ejecutivo Federal, en una frontal provocación a la República y la división de Poderes, así como evidenciando su desprecio a la tradición histórica para conmemorar a nuestra Constitución expedida en 1917 como arquetipo mundial de los Derechos humanos y las libertades, se autoexcluyó anunciando su fracaso como estadista. En contraposición y desde la exclusividad de su andamiaje mediático, anunció sus intenciones de desmembrar la superestructura legal y política que, durante un siglo, ha madurado en amparo de las y los mexicanos que somos quienes componemos a la Patria. El PRD en su razón de ser, manifiesta plenamente su oposición a dicha provocación y malas intenciones. Las diputadas y los diputados del PRD indicaron: Defenderemos el futuro económico, la estabilidad legal, la plataforma judicial, la transparencia del gasto público y daremos muestra de oficio político en favor de las y los ciudadanos. Dijeron que al carecer de toda credibilidad democrática, moral y política, el Ejecutivo se lanza contra las instituciones que nos han dado Patria y autonomía, en un claro acto de instituirse como promotor electoral, pero desde el PRD advertimos: no pasará. Nuestra Constitución y leyes han sido y seguirán siendo forjadas por todas y todos los que a diario trabajamos por un México de oportunidades y libertades, no por un aprendiz de dictador. Asimismo, en la construcción de un país fuerte y unido, las y los legisladores perredistas llamamos a la sociedad civil organizada a que esté pendiente y participe de la discusión que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados, para que hagamos causa común en la defensa de la democracia, las instituciones, justicia social y la Constitución.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; NO SOLO SE DISCUTIRÁN LAS INICIATIVAS DEL PRESIDENTE, TAMBIÉN LAS QUE SON DE VERDADERO INTERÉS DE LOS MEXICANOS

El Coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, destacó que en el último tramo de esta Legislatura no solo se discutirán las 20 iniciativas que acaba de enviar el Presidente, sino también las que son de interés de los mexicanos. Hoy lo que estamos es en el intento, además así se ve, cómo un Presidente que a tres meses de la elección de la persona que lo va a suceder en el cargo de Presidente, propone 20 iniciativas, no una ni dos, 20 iniciativas, cuando han transcurrido cinco años y no lo intentó con muchas de ellas. Nosotros insistiremos en volver a los temas que realmente importan a la gente. Volver al tema de la seguridad, un tema pendiente de este gobierno que no ha podido lograr siquiera mejorarlo, ya no digamos acabarlo. Destacó que en todas las iniciativas que envió no retomó una reforma donde se diga que va a cambiar la estrategia en materia de seguridad, salvo aquella que menciona la Guardia, la cual no ha funcionado ni funcionará porque pretende hacer las mismas cosas. En la inauguración de la Plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Rementería del Puerto reconoció el acompañamiento del presidente nacional, Marko Cortés Mendoza, al remarcar que, con estas acciones el Ejecutivo federal está proponiendo una agenda a destiempo para distraer a los mexicanos, previo al próximo proceso electoral. Simplemente lo que se envía es un paquete de reformas inscrito en un periodo electoral para tratar de intentar un beneficio electoral para quienes ellos están apoyando. Por lo tanto, hoy lo que vemos es simplemente una agenda planteada a destiempo en todas estas reformas, simplemente para invadir, para inundar la conversación pública en algo que a él le interese, que ahí se vaya la atención y que dejemos de lado los asuntos importantes. Uno, el tema de la seguridad, y no menos importante, el tema de la salud, pero dicho puntualmente, la falta de medicinas en el país, la falta criminal de medicinas en el país. Asimismo, destacó que también retomará el tema de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, así como de muchas cosas que este gobierno le falta hacer. No nos distraeremos con temas si se eligen o no a los ministros de la Corte que, por cierto, hoy funcionan bien, con autonomía, con gallardía en sus resoluciones, pero mientras eso ocurre, veremos la manera de cómo desahogar la agenda en muchas cosas que todavía faltan por ver en el Senado, como los nombramientos que están pendientes de una gran cantidad de oficinas e incluso en materia electoral. Pero en el momento que muchas de estas iniciativas lleguen, platicaremos con todos los coordinadores del bloque de contención para hacer un trabajo en conjunto.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; NEOLIBERALES E INSUFICIENTES LAS 20 REFORMAS QUE ENVIÓ EL PRESIDENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, aseguró que las 20 reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados son neoliberales e insuficientes. El legislador priista, indicó que en el caso de las pensiones y del salario no hay ningún problema por votarla, pero también hay que decirle a la gente la verdad; se está generando una expectativa que es falsa, ya que muy poca gente va a tener una pensión de 16 mil pesos, porque no es retroactivo. Aseveró que su bancada votará la iniciativa en materia de pensiones, sin embargo, detalló que se les pensionará a aquellos que tengan 65 y 750 semanas de cotización, o sea que el número va a ser muy reducido. Por ejemplo, dijo que quienes tienen pensión por cesantía o por invalidez no les va a aplicar esto, entonces están generando una información que no es correcta. En cuanto a la reforma de los salarios, Moreira Valdez dijo que están a favor, pero refiriéndonos a los profesores, no le están resolviendo el problema de las pocas horas que tienen los maestros de educación física, educación especial, educación secundaria, ni se está resolviendo el tema de que se jubilan en (Unidad de Medida y Actualización) UMA y no en salarios mínimos. Afirmó que su bancada votará en contra de las iniciativas que buscan que los jueces magistrados sean electos no por su capacidad, sino por campañas electorales; las de protección a los animales porque no van a profundidad en esos temas y el de la Guardia Nacional, ya que tiene hoy un problema de inconstitucionalidad. Moreira Valdez consideró que el Presidente presentó a la Cámara de Diputados cosas distintas a cuatro realidades que pasan hoy en México: la inseguridad, pues una buena parte del territorio de México está en manos del narcotráfico; la inflación galopante; la caída del sistema de salud y el problema que se viene de falta de agua, principalmente en el Valle de México y la Ciudad de México. Moreira Valdez retó a Morena a tres cosas: a votar la reforma de la semana laboral de 48 a 40 horas, a discutir todo el sistema pensionario y discutir una iniciativa del PRI para que no solamente el derecho a la salud esté, sino el derecho a la accesibilidad al sistema de salud. Entonces, no caigamos en una provocación electoral, están matando a los mexicanos y el Gobierno Federal no hace nada.

DIPUTADO CARLOS PUENTE; PVEM BUSCARA CONSTRUIR UN DEBATE CON RESPETO Y TOMANDO EN CUENTA A TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

El coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, Carlos Puente Salas, aseguró que habrán de construir al interior de la Jucopo un diálogo sobre cómo es que van a abordar las 20 iniciativas que envió López Obrador, cuál sería el orden y de qué forma las van a trabajar para abrir un gran debate de la República, y señaló que buscarán construir un debate con respeto y tomando en cuenta a todos los grupos parlamentarios. Un debate que ha estado abierto hace tiempo, pero que hoy nos da la oportunidad este paquete de iniciativas enviadas por el Presidente de la República para ordenar el debate en puntos que son sensibles en la cotidianidad y en la vida diaria de todas y de todos los mexicanos, que toca temas relevantes no sólo para la economía del hogar de las y los mexicanos, sino de otros temas que también son muy importantes. Reconoció la sensibilidad del Presidente para en este paquete de iniciativas enviar en materias de cuidado ambiental, bienestar animal y de energía, con lo cual nos permite abordar este gran debate en la República que busca el restituir el sentido social de la Constitución de 1917.

DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL; PT SE CONGRATULA POR LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE DE MANDAR ESTAS 20 INICIATIVAS

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) se congratuló por la decisión del Presidente de mandar las 20 iniciativas, con las cuales continuarán el debate que se inicio desde la LXIV Legislatura. En la conmemoración de la Constitución de 1917, recordó que dicho documento lleva 256 decretos, de los cuales se han reformado 771 artículos, de 136 que tiene la Constitución. La mayor cantidad de reformas constitucionales que se han hecho es en el periodo denominado neoliberal que es 36 años, de 1982 al 2018. Ahora con estas 18 reformas constitucionales nosotros estamos en la lógica del planteamiento de la 4T de inicio, que fue recuperar la Constitución de 1917, en lugar de caminar la ruta de una nueva Constitución. Refrendó su compromiso con la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo, con el pueblo mexicano, porque todas las iniciativas y todas las reformas que hemos hecho en esta Legislatura, en este periodo, todas van en favor del pueblo de México. Enfatizó en que a lo largo de cinco años han existido reformas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero ha quedado pendiente reformar el Poder Judicial. En este paquete existe una iniciativa para abrir ese debate, porque es necesario democratizar este Poder y colocarlo en la ruta de la transformación.

GOBIERNO DE JOE BIDEN; NO APOYA A CANDIDATOS O PARTIDOS DE MEXICO, EN ELECCIONES PRESIDENCIALES 2024

El Gobierno de Estados Unidos no apoya a candidatos o partidos específicos. Las elecciones son una oportunidad para que los mexicanos decidan el futuro de su país. Hay apertura para que autoridades estadounidenses se reúnan con cualquier aspirante presidencial de México. Esperamos reunirnos con cualquier candidato interesado en visitar Washington. Agregó que será el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental quien se reúna hoy miércoles 7 de febrero con la candidata Xóchitl Gálvez, quien lidera la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI). El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, y otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos se reunirán con la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez. No se ofreció detalle de la agenda a abordar, pero se insistió en que hay reuniones habituales de funcionarios del Departamento de Estado con candidatos de distintas orientaciones políticas. El Departamento de Estado y otros funcionarios del Gobierno estadounidense se reúnen habitualmente con candidatos de todo el espectro político para compartir perspectivas. Gálvez ocupa la segunda posición en preferencias electorales, según varios sondeos, como Polls.mx, que integra varias encuestas, donde se ubica con 31% de preferencia de votantes. La candidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum, quien acumula el 64% de la intención de voto. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, ocupa la tercera posición con 4%. Gálvez estuvo primero en Nueva York, donde enfrentó protestas de inmigrantes mexicanos que apoyan a Morena y rechazan su candidatura.

