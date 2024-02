De manera oficial y durante los próximos seis meses, Alemania inició un proyecto con el que cerca de 45 empresas de diferentes industrias aplicarán una semana laboral de cuatro días. Este proyecto tiene como propósito conocer si es posible aumentar la productividad de los trabajadores.

Este proyecto de semana laboral de cuatro días fue propuesto por la consultora de gestión Intraprenör y por la organización sin fines de lucro 4 Day Week Global (4DWG). Además de conseguir un posible aumento en la productividad, también se busca disminuir la escasez de mano de obra cualificada.

De acuerdo con datos de esta Organización No Gubernamental (ONG) países como Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Australia y Estados Unidos han formado parte de este proyecto, sumando más de 500 empresas dentro de este estudio, el cual parece tener resultados positivos.

A pesar de los resultados obtenidos en estudios previos, el equipo de trabajo detalló que este proyecto solo es aplicable a las industrias que puedan acortar sus semanas laborales, por lo que no todos los trabajos son candidatos a formar parte de esta iniciativa.

Enzo Weber, investigador de la Universidad de Ratisbona y del Instituto de Investigación sobre el Empleo, se mostró escéptico sobre los datos que puedan tener esta clase de estudios, pues las empresas no verían los verdaderos resultados hasta cierto lapso de tiempo.

“Las empresas no suelen notar las consecuencias inmediatamente, sino a mediano plazo”, mencionó Weber tras hacer la observación de que estos estudios están pensados solamente para un lapso de seis meses.

Is the 4 day work week what Germany's economy needs?@DrDaleford weighs in: https://t.co/UmzPilReYO

— 4 Day Week Global (@4dayweek_global) February 2, 2024