El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el paquete de iniciativas que enviará al Legislativo el próximo 5 de febrero, anunció que incluirá una propuesta en materia energética. Ante la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), López Obrador anunció que se impugnará la decisión y adelantó que en el paquete que enviará el próximo 5 de febrero incluirá una iniciativa de reforma energética. Voy a enviar, en el paquete del día 5, una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos, porque si no, imagínense, cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público. La Segunda Sala de la Corte concedió un amparo en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual otorgaba ventaja a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas. La votación para echar abajo la ley tuvo un empate con dos votos: Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, a favor, y Lenia Batres y Yasmín Esquivel, en contra. El ministro Pérez Dayán rompió ese empate al dar su voto de calidad debido a que es presidente de la sala. Al respecto, López Obrador calificó de conservador y de empleado de la oligarquía al dar revés a la Ley de la Industria Eléctrica. Uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad, entonces, aunque son dos votos, deciden que no hay empate, que se anula la Ley eléctrica. Claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial. López Obrador insistió en que urge una reforma al Poder Judicial, pues en lugar de defender los intereses del pueblo se defienden los de particulares. El Poder Judicial entregado completamente a estos intereses particulares, entonces cada vez que hay una iniciativa para poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro, cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial. Asimismo López Obrador manifestó su molestia en contra del Poder Judicial, el cual también en su momento dio revés a la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya está podrido del Poder Judicial o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz, no ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México. Entonces se necesita una reforma. Lopez Obrador manifestó su interés de que el PRI apoye también esta iniciativa en materia energética, así como ha anunciado lo hará con la reforma al sistema de pensiones. Ojalá nos apoyen también con esta nueva reforma que tiene que ver con fortalecer la industria eléctrica y las empresas públicas.

PRESIDENTA DEL CONGRESO GENERAL DIPUTADA MARCELA GUERRA; DECLARÓ FORMALMENTE LA APERTURA DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXV LEGISLATURA.

En Sesión de Congreso General, la diputada Marcela Guerra Castillo, en funciones de la presidenta del Congreso General, declaró formalmente la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura. Indicó que en el marco del tercer año de ejercicio se da inicio al segundo periodo, con él nos acercamos a la culminación de la responsabilidad como parte del Congreso que nos fue conferida por la voluntad popular. Las próximas sesiones, sellarán su papel en esta LXV Legislatura de la Cámara de Diputados y ahí quedará constancia de la interpretación que hayamos dado al desempeño de nuestra encomienda para el control y fiscalización de la labor gubernamental y de la función en la discusión de iniciativas y, consecuentemente, la aprobación de leyes y decretos. Guerra Castillo precisó que el protagonismo que ha alcanzado el Congreso de la Unión, en esta fase, tiene el signo de una intensa pluralidad política que impacta el perfil de los grupos parlamentario, ya sea por su identidad con el partido en el gobierno o con los de oposición. Mencionó que se escenifica en el Poder Legislativo una discusión fragosa y amplia entre las y los legisladores, los matices y carácter que adquiere aquí la democracia deliberativa la distinguen de otras etapas y anuncia una perspectiva que ha de enriquecer nuestra visión republicana. La diputada presidenta afirmó que corresponde a quienes integran esta Legislatura abrir el mejor cauce a la dinámica que tiene relación en los poderes Ejecutivo y Legislativo y del valor que tienen tanto los consensos como los disensos. Destacó que los próximos meses serán fundamentales para ello, ya que deberá cumplirse una encomienda inscrita en el régimen republicano para bien de la vida democrática del país. Esta Presidencia seguirá esmerándose en ser garante del cauce institucional que debe enmarcar nuestra vida parlamentaria y republicana. Con la asistencia de 284 diputadas y diputados, así como 78 senadoras y senadores, y la presencia de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, se declaró el quórum legal para la apertura del periodo. Posteriormente, puestos de pie, las y los legisladores de ambas cámaras del Congreso procedieron a entonar el Himno Nacional. Enseguida, se dio lectura al acta de esta sesión, la cual fue aprobada. Posteriormente, la diputada Marcela Guerra levantó la sesión de Congreso General y citó a las diputadas y los diputados para el próximo miércoles 7 febrero, a las 11:00 horas, a la sesión ordinaria en modalidad presencial.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; PROMOVERÁ UN DEBATE DE ALTURA EN EL ÚLTIMO PERIODO DE SESIONES

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, afirmó que durante el último Periodo Ordinario de Sesiones de la LXV Legislatura, desde la Mesa Directiva del Senado se promoverá un debate de altura, que ponga el interés superior de la sociedad, por encima de las descalificaciones. La presidenta del Senado de la República destacó que, con las iniciativas para reformar la Constitución que presentará el titular del Ejecutivo Federal, el próximo 5 de febrero, se abrirá una discusión amplia. Dijo que la del Poder Judicial seguramente será una de las reformas más anheladas, polémicas y discutidas, pero también estarán los cambios que se propongan en materia electoral para fortalecer la participación popular. Ana Lilia Rivera recordó que las diferentes fuerzas políticas adelantaron que podrían transitar los proyectos para fortalecer los derechos de los trabajadores. Enfatizó que es necesario poner sobre la mesa el interés superior de la sociedad. Agregó que las fuerzas políticas deben entender que lo que busca la ciudadanía de sus representantes, hasta el último momento, es que la diferencia de ideas no los lleve a una confrontación deshonesta, que deslegitime su papel como legisladores. Quieren ver argumentos y razones. Si nosotros, en la Mesa Directiva, priorizamos el debate con argumentos y razones, y no la descalificación o el debate estéril, que insulta y que ofende; vamos a lograr que las horas que discutamos sean de provecho para la sociedad; esa es mi labor: buscar un debate de altura, que se hable, pero no que se ofenda. La senadora rechazó que las iniciativas anunciadas por el Presidente sean electoreras. Aclaró que él hace uso de sus facultades, pero los congresos serán los que estudien las propuestas. Estoy de acuerdo con que el presidente proponga iniciativas que tienen que demostrar la opinión de la gente y de los Grupos Parlamentarios, para que tomemos posiciones. Respecto a la ratificación del senador Ricardo Monreal, como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Rivera lo reconoció como un compañero que ha actuado de manera muy inteligente para construir y enfrentar los desafíos.

SENADOR EDUARDO RAMIREZ; SOLICITO LICENCIA Y REALIZO LA ENTREGA FORMALMENTE DE LA COORDINACIÓN Y LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, solicito licencia y realizo la entrega formalmente de la coordinación y la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Indico que la entrega se da en un contexto de unidad. Esto atraviesa en una cooperación importante entre los miembros del Grupo Parlamentario; de manera unánime se ratifica el nombramiento del coordinador Ricardo Monreal, con el visto bueno, desde luego, de quien es hoy nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Con el visto bueno del presidente Nacional de Morena, y también con el beneplácito de la encargada de la política interna. No, fue digamos, una decisión de unidad. Se sometió a consideración si estaban de acuerdo que el doctor Ricardo Monreal regresara a su trabajo legislativo. No hubo objeción alguna, por lo tanto, fue una expresión de aplausos y en ese contexto se dio. Fue en un tema de unidad y creo que eso fortalece mucho al grupo y a nuestro movimiento. La responsabilidad de Ricardo Monreal al frente de la coordinación y al frente de la presidencia de la JUCOPO, tendrá que llevar a cabo sus actividades los días de sesiones. En este caso, martes y jueves que mandata la ley. Pero hay un acuerdo donde las sesiones se llevan a cabo los martes y los días miércoles. Él puede asistir a las sesiones sin ningún problema y los demás días, en el acuerdo del INE que fue dictaminado el año pasado, que consta de 16 artículos, se deberá ajustar a no caer en ninguna de esas limitaciones o alguna infracción legal. Por lo pronto, puede estar haciendo actividades políticas electorales. Eduardo Ramírez señalo que mandarán el día 5 de febrero el paquete de iniciativas. Es probable que llegue a Cámara de Diputados, como Cámara de origen, por lo tanto, el Senado será Cámara revisora. Creo que en el paquete de reforma electoral se tocará la necesidad de reorientar o de reorganizar el Tribunal Federal Electoral; desde la Sala Superior, Salas Especializadas, Salas Regionales y Salas Locales Electorales.

SENADOR RICARDO MONREAL; ESTOY LISTO PARA CONSTRUIR CONSENSOS PARA QUE SEAN APROBADAS LAS INICIATIVAS QUE ENVIARÁ EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

El senador Ricardo Monreal, fue electo por segunda ocasión como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República y líder de la bancada de Morena. El legislador zacatecano apuntó que está listo para tratar de construir consensos para que sean aprobadas las iniciativas que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo lunes 5 de febrero. Monreal Ávila agradeció a sus compañeros por elegirlo otra vez en la doble función que tendrá en la Cámara Alta hasta el final de la presente legislatura. Son las circunstancias, en política nada está escrito, está lleno de coyunturas. Me tocó ser electo por segunda ocasión en una gestión legislativa en el Senado y volver a fungir como presidente de la Jucopo y como líder de la mayoría en unanimidad. Agradezco mucho a mis compañeros por su disposición y confianza. Dijo sentirse muy comprometido y muy tranquilo, tratando de construir consensos en lo que viene, los anuncios que el presidente de la República ha hecho son muy importantes, haciendo referencia, a las iniciativas de reforma enviadas por el Ejecutivo. Ricardo Monreal sustituirá a Eduardo Ramírez, quien solicitó licencia como senador para dedicarse a su campaña a la gubernatura de Chiapas. El senador de Morena indicó que ya no habló con el presidente López Obrador o con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum sobre su nueva encomienda, aunque reconoció que seguramente ellos tuvieron que ver en su regresó a su doble función en el Senado.

No hablé con el presidente ni con la doctora Claudia pidiendo ser de nuevo el líder y presidente de la junta, fueron muy respetuosos ambos, y de los dos he recibido una actitud de beneplácito y simpatía. Creo que fue el grupo de senadores de Morena, todos se mostraron muy solidarios, no hubo una sola expresión de disidencia frente a la decisión del Grupo Parlamentario de Morena.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SE CUENTA CON LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA PROCEDER CONTRA EL JUEZ FEDERAL DE TAMAULIPAS

El líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, aseguró que se cuenta con las pruebas necesarias para proceder contra el juez federal de Tamaulipas, contra quien la Federación presentó una solicitud de juicio político. Una vez promovido dicho proceso ante la Cámara baja, ahora se está a la espera de que la Secretaría de Gobernación acuda a ratificar esta denuncia para que la Mesa Directiva de San Lázaro proceda según los lineamientos, es decir, remita la solicitud a la Subcomisión de Examen Previo. Creemos, lo platicamos con la secretaria, que hay todos los elementos para que se pueda iniciar un juicio político contra este juez de distrito. El legislador aseguró que la bancada guinda no buscará darle celeridad al procedimiento presentado por la Segob. En otro punto, insistió en que deberá progresar la reforma al Poder Judicial, con la que se busca que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, para así acabar con lo que llamó una crisis de justicia. Mier Velazco reiteró la opinión sobre que con esto se abatirán desigualdades, se mejorarán las condiciones de vida y habrá un sistema de justicia expedito, pronto y gratuito. Es necesaria una reforma integral al sistema judicial que abarque fiscalías, que abarque lo que se conoció como ministerios públicos y de esa manera empezar a construir, en un esquema de responsabilidad compartida, tanto de órdenes de gobierno como de los Poderes del Estado, la solución al asunto de seguridad.

CLAUDIA SHEINBAUM; CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA MIGRACIÓN SERÁN DE PRINCIPAL RELEVANCIA

Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la presidencia de México, comentó sobre la construcción del programa de gobierno. Los derechos humanos y la migración serán de principal relevancia. Aseguró que se han realizado un trabajo titánico referente a los “Diálogos por la transformación”, el cual definió como un espacio amplio, donde se abren las puertas a la democracia y a diferentes opiniones relacionadas al porvenir nacional, Hay bases fundamentales en el proyecto de nación, fundamentales para el segundo piso. Manifestó que el tema de los derechos humanos y la migración serán de principal relevancia para el proyecto de nación en caso de ganar la Presidencia de la República, así mismo dijo que el ahorro y el uso de este recurso también encabezarán las prioridades de la agenda morenista. Asimismo dijo que se hará una inversión para fortalecer la seguridad. El tema de la seguridad se posicionará como un trabajo en conjunto, pues García Harfuch y el ex ministro Zaldívar encabezan los diálogos respectivos al asunto. Tienen un contacto permanente para que la propuesta de justicia recoja los temas de seguridad. La tendencia en homicidios va a la baja, no es suficiente, no obstante mencionó que se necesitan más esfuerzos a nivel local para reducir la seguridad, Si las elecciones le favorecen se verá una inversión de capital y presupuesto al fortalecimiento de las policías locales, sin dejar fuera la Guardia Nacional.

XÓCHITL GÁLVEZ; REALIZA GIRA DE TRABAJO POR NY Y WASHINGTON

La precandidata de Fuerza y Corazón por México a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, viajo a Estados Unidos para llevar a cabo una gira de seis días por Nueva York y Washington, a fin de sostener diversas reuniones con funcionarios, congresistas, medios de comunicación y la comunidad mexicana radicada en ese país, además de acudir a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para reunirse con su secretario general, Luis Almagro. Ildefonso Guajardo, responsable de relaciones internacionales del equipo de precampaña, destacó que esta visita de Gálvez Ruiz a Estados Unidos tiene el objetivo fundamental de establecer un mensaje sobre su visión de México y sobre la coyuntura difícil que enfrentamos. Detalló que se tienen programadas reuniones con los consejos editoriales de los principales periódicos, como el Wall Street Journal, el New York Times y el Washington Post, de las más influyentes revistas y con medios electrónicos y medios televisivos de la las cadenas hispanas como Univisión y Telemundo. Xóchitl Gálvez visitará el Congreso, invitada por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y se reunirá con un grupo de congresistas demócratas, representados por el Ranking Denver.9+ Adicionalmente tendrá encuentros personales con liderazgos, ONGs que defienden los derechos humanos de los migrantes y específicamente de los mexicanos, para poder empatar esfuerzos que sirvan para fortalecer a la comunidad de mexicanos en el extranjero. Resaltó que en el último tramo de su visita a Estados Unidos, la virtual candidata presidencial hará una visita al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que ella pueda presentar la necesidad que tiene México de que las misiones de observación del organismo estén presentes desde momento temprano del proceso electoral. No será suficiente tener observadores la semana de la elección, porque la fractura obviamente de los organismos encargados del proceso se puede presentar en cualquier etapa, ante y post el día de la elección. En ese sentido, nuestra precandidata dejará una carta en la Organización, señalando la importancia de los trabajos de la observación internacional.

MARIO DELGADO; HABRÁ TÓMBOLA PARA LAS LISTAS PLURINOMINALES EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informo que el próximo fin de semana la dirigencia nacional de Morena de a conocer los resultados de las encuestas para definir candidaturas por mayoría en 14 estados, entre ellos Tlaxcala, así como el listado plurinominal de aspirantes a senadores. Mario Delgado, informó que habrá tómbola para las listas plurinominales en el Senado de la República y se cumplirá con las acciones afirmativas y otros lugares que serán para externo, como lo mandatan los estatutos. Para el caso de Tlaxcala la lista de aspirantes al senado y diputaciones federales no se hizo pública y solo trascendieron algunos nombres, en tanto que otros realizaron una intensa campaña propagandística que incluyó pinta de bardas, anuncios espectaculares, entrevistas pagadas, perifoneos, recorridos a pie e incluso la compra de encuestas. Para el senado quienes acapararon la propaganda fueron los ex funcionarios estatales Alfonso Sánchez García, Sergio González y Madaí Pérez, en tanto que los senadores en funciones, Ana Lilia Rivera y José Antonio Álvarez Lima aspiran a la reelección, así como las diputadas federales Dulce Silva e Irma Garay.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; DA MENSAJE AL SENADOR EDUARDO RAMIREZ “JAGUAR NEGRO” CON MOTIVO DE SU SOLICITUD DE LICENCIA.

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hablo para referirse a la solicitud de licencia del senador Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena. Me han pedido hacer extensivo el mensaje el senador García Conejo, el senador Juan Manuel Fócil, Omar Maceda y Cristian Díaz. Decirte, mi querido jaguar negro, que te vamos a extrañar, que has dejado una huella en cada uno de los encargos, en los órganos de gobierno del Senado de la República donde has tenido una labor destacada como presidente de la mesa directiva, como presidente de la Junta de Coordinación Política y también en el diálogo con los demás grupos como coordinador. La verdad es que sin duda has trabajado bien esta tarea de la política, has logrado sumar a muchos amigos y amigas en lo personal y has logrado construir acuerdos muy importantes para el país. Te deseo éxito siempre en tu vida personal y profesional. Has tenido a un buen maestro con el senador Monreal, pero con todos los amigos y amigas del Senado de la República creo que también te llevas ese apoyo, porque en lo personal te lo digo, la verdad ha sido un muy grato, grato, grato espacio de trabajo el que he podido compartir contigo y te vamos a echar de menos, mi querido jaguar negro, enhorabuena por todo lo que vayas a emprender y como dicen por ahí, nunca cambies, amigo, nunca cambies.

ALEJANDRO MORENO; EXIGE ACLARAR DENUNCIAS SOBRE SUPUESTO FINANCIAMIENTO DEL NARCO A CAMPAÑA DE MORENA

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, cuestionado sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, sostuvo que lo que queremos nosotros es que verdaderamente asuman las denuncias que tienen y que aclaren las denuncias que tienen. Al término de la Sesión del Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro, puso de relieve que ha estado documentado por muchas compañeras y compañeros de ustedes, en distintos lugares, que desde el proceso del 2006, antes de las campañas presidenciales, ha estado vinculado el dinero del crimen organizado con Morena. El líder nacional del PRI consideró que eso es muy peligroso, muy complicado y no puede darse en nuestro país. Y tiene que haber señalamientos claros, y tiene que haber responsabilidades muy puntuales. Subrayó que el dirigente de Morena ha sido señalado en investigaciones de tener vínculos con el crimen organizado, lo cual debe ser aclarado. Destacó que cuando gana Morena en algún municipio o en algún estado, inmediatamente se asienta el crimen organizado. Sobre la existencia de focos rojos en el país de cara a las elecciones del 2 de junio, Alejandro Moreno indicó: lo hemos señalado, ocurrió en el 2021, en el 2022, en el 2023, es lamentable que el Estado mexicano no haga nada, que haga caso omiso, que parezca que tiene un apoyo claro, tácito con la delincuencia organizada. Aseguró que es una responsabilidad del Estado mexicano, de los tres órdenes de gobierno, garantizar paz, armonía y tranquilidad, al tiempo remarcar que debemos trabajar juntos para que no participe en los comicios el crimen organizado. Finalmente, exhortó a actuar con responsabilidad, madurez y mesura en la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, a fin de trabajar juntos en causas fundamentales como la seguridad y la migración, así como fomentar una amplia cooperación en temas de inteligencia y responsabilidad de ambos gobiernos.

JAVIER LÓPEZ CASARÍN, ALEIDA ALAVEZ, EVELYN PARRA, LETY VARELA, MIGUEL TORRUCO Y BERENICE HERNÁNDEZ; 6 VIRTUALES CANDIDATOS YA DEFINIDOS POR MORENA PARA LAS ALCALDÍAS DE LA CDMX

Morena de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, va definiendo a sus candidatos para las 16 alcaldías de la Ciudad de México que renovarán su gobierno, con el objetivo de recuperar las demarcaciones que perdieron a manos de la oposición en 2021. Por el momento Morena ha definido candidatos en 6 de las 16 alcaldías en la elección del 2 de junio. Álvaro Obregón: Morena apuesta por Javier López Casarín diputado del Partido Verde y actualmente preside la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Benito Juárez: Leticia Varela, directora general de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la Ciudad de México. Iztapalapa: Diputada federal Aleida Alavez Ruiz. Actualmente es vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro. Miguel Hidalgo: El diputado federal y ex aspirante a la Jefatura de Gobierno, Miguel Torruco Garza será el que encabece los esfuerzos de la 4T. Tláhuac: Berenice Hernández Calderón, actual alcaldesa buscará su reelección en la demarcación. Venustiano Carranza: Evelyn Parra también buscará reelegirse. ¡Vamos muy bien, el próximo año el Obradorismo seguirá transformando la vida de millones!, declaro Ramírez Mendoza. Por definirse: Morena en la capital del país aún está por definir a candidatos en 10 alcaldías, siendo una de las más importantes la Cuauhtémoc. Azcapotzalco: Entre los aspirantes de Morena que se inscribieron a la encuesta está Gabriela Jiménez, Nancy Núñez, diputada local de Morena, así como el consejero estatal Fernando Rosique Castillo. Coyoacán: Diputado federal Alejandro Robles; así como Hannah de Lamadrid, ex coordinadora Nacional de Becas de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como el diputado local Gerardo Villanueva y la luchadora social Ana Bañuelos. Cuajimalpa: Roberto Candia, consejero de Morena, se inscribió a la encuesta. También levantó la mano Susana Cueto, quien buscó la alcaldía en el 2021 con el Partido Encuentro Social (PES). Cuauhtémoc: Catalina “Caty” Monreal, hija de Ricardo Monreal. También está la ex diputada federal Dolores Padierna, quien en 2021 ya buscó la demarcación. También levantó la mano el diputado local Temístocles Villanueva, quien dijo busca ser el primer alcalde perteneciente a la comunidad LGBTTTIQ+ en la capital. A la encuesta también se inscribió Cristal Pelayo directora de Servicios Administrativos del Senado de la República. Gustavo A. Madero: El senador y vocero de Clara Brugada, César Cravioto; los diputados locales Yuriri Ayala, Nazario Norberto y Janecarlo Lozano. También aparece la diputada federal Beatriz Rojas, esposa del alcalde con licencia Francisco Chíguil. Iztacalco: Elizabeth Mateos, quien ya fue jefa delegacional en el periodo de 2012 al 2015. La diputada local Lourdes Paz. La Magdalena Contreras: Patricia Couturier. Los diputados locales Leticia Estrada, Alicia Medina y Fernando Mercado. Así como Iliana Araiza y Daniel Campos Plancarte, consejero de Morena. Milpa Alta: Judith Vanegas Tapia buscará la reelección. El diputado local Octavio Rivero busca hacerle competencia, quien gobernó la demarcación de 2018 a 2021 con Movimiento Ciudadano. Tlalpan: Pedro Haces Lago; la ex diputada local Gabriela Osorio; así como Guadalupe Chávez, Xóchitl Bravo y Berenice Téllez. Xochimilco: Erika Rosales, titular de Bienestar Social de la alcaldía y Circe Camacho, actual diputada local por el Partido del Trabajo (PT).

JOE BIDEN; HA PROMETIDO USAR SU AUTORIDAD PARA CERRAR LA FRONTERA SUR

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, señaló que estaría dispuesto a usar su autoridad para abordar la crisis migratoria en los Estados Unidos cerrando la frontera sur con México. Mientras que en el Senado estadounidense continúan las negociaciones para llegar a un acuerdo bipartidista para abordar la seguridad fronteriza, el mandatario señaló que, de ser aprobado, utilizará su autoridad para cerrar la frontera. Lo que se ha negociado sería, si se convierte en ley, el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera que jamás hayamos tenido en nuestro país. Se daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Y si tuviera esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley. Además, Biden señaló que espera que el Congreso apruebe fondos para asegurar la frontera con 1,300 agentes de patrulla fronteriza adicionales, además de 375 jueces de inmigración, 1,600 oficiales de asilo y más de 100 máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar y detener el fentanilo en la frontera suroeste. Según algunos expertos, aunque el acuerdo bipartidista se apruebe, la decisión de cerrar la frontera no sería tan sencilla. Dos fuentes familiarizadas con las negociaciones dijeron que el proyecto de ley considera obligar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a cerrar la frontera si el promedio diario de encuentros de migrantes llega a 5,000 durante un período de siete días o si el número de cruces en un solo día llega a 8,500. No obstante, para cerrar la frontera, Estados Unidos necesitaría la cooperación de México para recibir a muchos más inmigrantes. Para cerrarla, el gobierno mexicano debería acceder a aceptar a miles de migrantes al día. Además, una fuente dijo que oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza están molestos porque Biden hablara de cerrar la frontera porque podría generar más agitación en la frontera. Por otro lado, dos funcionarios actuales del DHS confirmaron que existe cierta preocupación por la propuesta de cierre y señalaron el hecho de que medidas similares utilizadas durante el Título 42, se mantuvieron sólo por un tiempo. El Título 42 fue una política de la era del ex presidente Donald Trump, la cual impedía que los migrantes ingresaran a los Estados Unidos como medida de restricción por la pandemia de coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, durante la administración de Trump, establecieron esta política a inicios de la pandemia como una orden de salud pública. No obstante, el Título 42 se utilizó, por más de tres años, como una herramienta para gestionar y disuadir los cruces fronterizos ilegales.

