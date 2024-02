El momento llegó, este sábado se llevará a cabo el primero de los conciertos más esperados de los amantes de la música quienes gastaron parte de sus ahorros o quizá tengan que pasar meses para que salden la deuda adquirida para gozar de los espectáculos de primer nivel que traerán a la Ciudad de México Madonna, Blink 182, Metallica, Iron Maiden, Ringo Starr, entre otros muchos más.

Arrancamos con la fiebre del K-pop, en esta ocasión hablamos de Twice, las divas surcoreanas que se presentarán mañana en el Foro Sol con éxitos como What is love, The Feels o el himno Fancy.

Hablando de divas, la bichota mayor, Karol G deleitará a los fans con esos temas que la han llevado a recibir los más importantes galardones de la industria; el recinto donde se presentará es el Estadio Azteca, donde los días 8, 9 y 10 de febrero con su Mañana Será Bonito Tour donde no podrá faltar su canción Qlona que cuenta con más de 500 millones de reproducciones solo en Spotify.

La industria musical está llena de talento femenino, y uno de los conciertos más esperados para este año es el regreso de Madonna a tierras mexicanas. Tal es la demanda del público por poder ver a la Reina del Pop que tendremos cinco presentaciones en el Domo de Cobre. Así pues la ídolo de la música pop estará presente los días 20, 21, 23, 24 y 25 de abril en el Palacio de los Deportes.

Ese mismo foro será la para grandes artistas como la icónica banda de rock Blink-182, después de cancelar sus fechas en México el año pasado debido a la lesión del baterista; la banda llega a la capital los días 2, 3, 5 y 6 de abril para entonar a todo pulmón First Date, All the Small Things o llorar con I Miss You.

Otro de los recintos que estará lleno de grandes actos es la Plaza de Toros La México, que abrirá sus puertas para el show de Alejandro Fernández, que hará del recinto un palenque con el mero estilo del regional mexicano, el próximo 2 de marzo.

Los Auténticos Decadentes también arribarán al Coso de Insurgentes el 17 de mayo, para hacerlo temblar con lo mejor del ska argentino.

El Auditorio Nacional abrirá sus puertas a la beatlemania con las presentaciones de Ringo Starr and His Star Band, los días 5 y 6 de junio con un show que seguramente estará lleno de emoción y momentos mágicos como ha sido costumbre de los espectáculos creados por el exBeatles.

En la recta final del año tendremos un renovado Foro Sol que recibirá a una de las bandas más esperadas de todos los tiempos, pues la capital será sede de tres conciertos que se antojan como memorables y completamente diferentes gracias a Metallica.

Éxitos como One, Nothing Else Matters, Master of Puppets o Enter Sandman, son himnos que el público mexicano podrá apreciar en estos conciertos únicos los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre.

Y para cerrar esta lista con todo el poder del rock, las fiestas de día de muertos estarán acompañadas de una banda icónica de todos los tiempos, pues Iron Maiden que en ese mismo recinto estarán el 2 de noviembre para interpretar temas como Fear of the Dark, The Number of the Beast, o su himno The Trooper.

Sin embargo, ya se dio la primera cancelación del 2024 y es que Morrissey canceló sus presentaciones en México, América Latina y Estados Unidos por razones de salud.

El año 2024 estará lleno de muy buena música y para gusto de todos con el regreso de íconos de todos los géneros. ¿Y tú, qué artista esperas ver este año?