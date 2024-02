222 heridos y dos muertos dejó una fuerte explosión de un camión que estaba cargando gas en Kenia.

A través de las redes sociales se difundió un video en el cual se aprecia el momento exacto de la explosión donde las llamas protagonizan el clip.

Isaac Mwaura -portavoz del Gobierno de Kenia- confirmó los hechos a través de la cuenta de X de la institución.

En la última actualización, Mwaura señaló que el hecho ocurrió a las 23:30 horas de este 1 de febrero (tiempo local) en la zona de Mradi, en Embakasi, en el condado de Nairobi, Kenia.

Las autoridades indican que un camión (con matrículas desconocidas) se encontraba cargando gas cuando explotó repentinamente.

El cilindro del camión voló hasta el almacén Oriental Godown (el cual se ocupa para almacenar prendas de vestir y textiles) por lo que las llamas se extendieron a otras viviendas, vehículos y algunas empresas.

El Gobierno de Kenia informó que hay dos ciudadanos muertos (que perdieron la vida al ser atendidos en el Hospital Oeste de Nairobi).

Además, al corte hay una saldo de 222 heridos de los cuales los paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los hospitales:

“El gobierno envía sus más sincero mensaje a las familias de las almas de los difuntos”, indicó Mwaura agregando que en el sitio ya hay elementos de emergencia para realizar operaciones de rescate.

“Se recomienda a los kenianos que se mantengan alejados de la zona acordonada para permitir que la misión de rescate se lleve a cabo con las mínimas perturbaciones”, finalizó el comunicado.

SECOND UPDATE ON THE EMBAKASI GAS EXPLOSION FIRE INCIDENT

Further to our earlier communication, the government of Kenya wishes to confirm that yesterday Thursday 1st February 2024, at around 11:30 pm, there was a huge explosion at Mradi area, in Embakasi, Nairobi County.

One…

— Spokesperson GoK (@SpokespersonGoK) February 2, 2024