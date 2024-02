Un incendio se generó en una zona de casas rodantes en Florida luego de que una avioneta se estrelló; reportan varias muertes.

Dicho suceso se registró alrededor de las 19:00 horas de este 1 de febrero en un parque de casas móviles ubicado en Bayside Waters, en el condado de Clearwater, en el estado de Florida, en Estados Unidos.

Las autoridades locales recibieron un reporte por un incendio de al menos cuatro casas rodantes tras el impacto de una aeronave -identificada como una Beechcraft Bonaza V35 monomotor-.

Rob Shaw -portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate Local– informó que en el sitio laboran varias autoridades de rescate y de emergencias.

Por su parte, Scott Ehlers (jefe de bomberos de Clearwater) informó a medios de comunicación que hay varias víctimas mortales, tanto en la aeronave como en una de las casas rodantes incendiadas.

“Puedo confirmar que tenemos varias muertes tanto en la avioneta como dentro de una casa móvil contra la que se estrelló”, dijo Ehlers sin precisar una cifra.

Ehlers agregó que cuando el Departamento de Bomberos de Clearwater recibió el reporte de un incendio, también se reportó que una avioneta estaba experimentado una emergencia en el aeropuerto, pero al corte no se sabe si es la misma que se estrelló.

Chief Ehlers updates the media and confirms there are multiple fatalities from the plane crash this evening. pic.twitter.com/ujxzx7Io9g

— Clearwater Fire & Rescue Department (@clearwaterfire) February 2, 2024