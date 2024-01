Legisladores federales llamaron a revisar los contratos de Fonatur con empresas opacas, con domicilios fiscales ubicados en casas particulares.

Ayer, 24 HORAS publicó que le fue otorgado a una empresa con sede en una casa en Hidalgo contratos por más de 7 millones de pesos, mientras que la semana pasada dio a conocer el caso de otra empresa, en una casa en Durango, a la que se le dieron 116 mdp por la logística de las giras presidenciales al Tren Maya.

Para el diputado federal Héctor Saúl Téllez (PAN), los funcionarios emanados de la 4T han encontrado ya un modus operandi para saquear recursos de las entidades que están dirigiendo, aseveró luego de conocer los contratos que el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur) a dado a empresas opacas.

Te puede interesar: Vulneración de datos de 263 periodistas, desde España y por extrabajador de Presidencia: Jesús Ramírez

“En el caso de Fonatur, obviamente tras el paso de Javier May, se ha visto ya involucrado en varios escándalos de corrupción, desde contratos de empresas fachada, empresas fantasma que no tienen un domicilio fiscal, empresas que se buscan y no tienen un claro asentamiento de su domicilio”, dijo el legislador.

Señaló que este modus operandi no solo está siendo utilizado por funcionarios de la 4T, sino incluso por los propios hijos del Presidente de la República, quienes se han visto envueltos en este tipo de escándalos a través de amigos que han creado empresas que son una simulación.

Te puede interesar: FGR argumenta que hubo segundo tirador en caso Colosio; lo vincula con García Luna

Estas prácticas, continuó Téllez, han sido utilizadas por los funcionarios para con recursos públicos financiarse y enriquecerse, pero también los han usado para financiar sus propias campañas, “Javier May claramente tenía una intención política desde años antes, una fijación por ser gobernador en Tabasco. Utilizó seguramente al Fonatur para saquear algunos recursos a través de empresas fraudulentas y seguramente esos recursos estarán aplicados en la campaña”.

Para el diputado federal Hamlet García (Morena) los contratos celebrados por el Fonatur son “muy naturales” y cuestionado sobre el pago de 1.8 millones de pesos por volar un dron y presentaciones en Powerpoint, dijo que incluso antes se pagaba más por el flete de aviones o helicópteros, “no me parece descabellado que se vuelen drones para hacer las supervisiones”.

Sobre otro contrato de Fonatur para la logística de giras presidenciales al Tren Maya, por 116 mdp, García señaló que habrá que revisar cuándo fueron, a qué destinos, qué incluían y si estaban vinculadas con medidas de seguridad que se tienen que adaptar cuando un presidente visita la obra.

Te puede interesar: En Tren Maya, otra empresa fantasma

“Si tú quieres ir a ver cómo va la construcción de una plataforma petrolera no es nada más ir y subirte, implica un cuidado en el proceso, no me asusta el número, no lo veo fuera de margen, hay que revisar las partidas”, señaló.

Acerca de las direcciones de las empresas que remiten a domicilios particulares, el morenista dijo que eso lo tendrán que revisar las áreas de fiscalización, “pero podemos ver los contratos a profundidad, y aquí la Cámara a través de la Auditoría Superior de la Federación siempre está muy pendiente de la contratación”.