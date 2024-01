Temporada de nominadas. Mi época favorita porque es cuando mucho de lo mejor del cine estadounidense y contemporáneo se exhibe en salas mexicanas y de todo el mundo. Sin embargo, también es la oportunidad perfecta para hacer corajes por la falta de reconocimiento en ciertas categorías para distintas personas.

Primero, hablemos de lo que todo mundo se dio cuenta: lo injusto que fue ignorar a Greta Gerwig por la dirección, y a Margot Robbie por la actuación en Barbie, nominada para ocho premios Oscar. Cierto, aún no tengo el criterio necesario para decir a quién reemplazaría en las ternas de Mejor Director o de Mejor Actriz, porque aún no he visto Anatomy of a Fall, Zone of Interest, Maestro o Nyad, pero sí fue notoria la presencia de Ryan Gosling como Ken en Actor de Reparto y de America Ferrera como Gloria en Actriz de Reparto (cuya actuación fue aceptable cuando mucho, pese a tener ese extraordinario monólogo) en contraste con la falta de estas realizadoras. Como bien respondió Gosling a la controversia: Barbie no existiría sin Greta y sin Margot.

Pero me gustaría enfocar la atención en una injusticia aún más grande: a pesar de estar nominada a dos de los premios más grandes de la noche, Past Lives, la producción coreana y americana sobre dos amigos de la infancia que se reencuentran para hacer sentido de su pasado, fue completamente ignorada, pese a ser francamente una de las mejores películas del 2023. La desgarradora actuación de Greta Lee. La brutal banda sonora, enfatizada en su conmovedora secuencia final. La asombrosa dirección de su escritora, Celine Song. No, todo eso fue echado en saco roto.

Otra omisión importante fue la de May December, una cinta sobre una actriz investigando sobre un escándalo que olía a Oscar desde su lanzamiento, pero que solo fue nominada por Guión Original. ¿Dónde están Natalie Portman, Julianne Moore y Charles Melton? ¿Dónde está Todd Haynes?

Y bueno, la cereza del pastel: All of Us Strangers, una de las cintas más hermosas del 2023, protagonizada por Paul Mescal y Andrew Scott, fue COMPLETAMENTE IGNORADA por los premios de la Academia. Ni su hermoso guión adaptado, ni su espectacular edición, ni sus actuaciones fenomenales fueron suficiente para el gremio…

Puede ser que haya sido un año TAN bueno que fue difícil escoger a sólo diez representantes para ganar Mejor Película. Con TAN buenos realizadores masculinos que fue imposible meter a más de una mujer en la categoría. Con historias TAN revolucionarias y hermosas que un romance gay tan honesto no tuvo cabida en ninguna categoría.

Pero bueno, dicho todo lo anterior, qué bueno que Poor Things sí está ampliamente reconocida, y aunque Lily Gladstone haría historia si gana (convirtiéndose en la primera mujer indígena en obtener la estatuilla), le vamos a Emma Stone, porque QUÉ PAPEL. Dejaré que vean Poor Things (se estrenó ayer) y la próxima semana la platicamos.