Luego de haber reportado un recorte en su personal, Twitch publicó un comunicado dando a conocer nuevas modificaciones en su programa de partners, así como la eliminación de la suscripción Prime, hecho que ha molestado a un gran sector de la comunidad.

Esta información dada a conocer el pasado 24 de enero detalló que estos cambios fueron pensados con la finalidad de mejorar los ingresos de sus creadores de contenido. Uno de estos cambios el cambiar el umbral del programa “Partner Plus” para que más streamers puedan acceder a este plan especial.

Además de ello, Twitch eliminó el límite de 100,000 dólares en ingresos netos, esto luego de recibir algunos comentarios de los streamers más famosos, quienes mencionaban que las ganancias luego de rebasar este tope se veían mucho más limitadas, siendo parte o no del programa plus.

Te podría interesar: Las mejores series de Song Kang en Netflix

Por último, el cambio más importante es la eliminación de la suscripción Prime, recordemos que este modo de suscripción se daba como un abono extra por contratar el plan de Amazon Prime. Este modo de sub te permitía suscribirte a un canal de manera gratuita.

De ahora en adelante, esta suscripción gratuita tendrá un costo con base a una tarifa establecida por país, y las ganancias para los streamer serán acorde al tipo de cambio que estén pagando los seguidores. En México esta suscripción tendría un costo de 95 centavos de dólar más impuestos.

De acuerdo con información de Movistar Esports y StreamsCharts, muchos de los creadores hispanos tienen una importante dependencia de la sub Prime, por lo que eliminar su suscripción gratuita por una de pago mucho más barata bajaría notablemente sus ingresos.

Streamers como Illojuan, Ibai, Rubius y Auronplay cuentan con más del 50 por ciento de suscriptores Prime, por lo que este cambio bajaría considerablemente su número de suscriptores. En Latinoamérica este hecho no afectaría tanto, ya que personajes como Rivers, ElMariana, Spreen y JuanSGuarnizo cuentan con suscriptores Prime cercanos al 30 por ciento.

🚨 NEW UPDATE: Partner Plus is expanding. Starting May 1, Partners AND Affiliates can earn higher revenue share for subs. Qualification starts February 1. Check out the blog for more info:

🔗➡️: https://t.co/n7g6yS3LYl

— Twitch (@Twitch) January 24, 2024