Cuando Daniela Spalla llegó a México supo que su carrera despuntaría acá. Y es que desde 2014 la originaria de Argentina ha lanzado cuatro álbumes, el último lo llamó DARA, material que cumple una deuda con ella pues necesitaba inclinarse un poco más al pop.

“’Dara’ es un sobrenombre que me decían en la adolescencia. Me decían así porque a mi me gustaba mucho el pop gringo. Entonces yo veía muchas entrevistas de NSYNC, Christina Aguilera, Britney Spears y quería hablar como ellos.

“En las clases de inglés yo intentaba hablar como mis ídolos. Mis compañeros se burlaban de mí y en lugar de que me dijeran Dani me decían Dara. Me dio miedo direccionar el álbum en ese camino, pero recordé a esa adolescente que moría por el género”, declaró Daniela Spalla en entrevista con 24 HORAS.

Y es que materiales como Ahora vienen por nosotros, Camas separadas y Puro Teatro los considera como un sonido más oscuro a diferencia de este último en el que ya cuenta con una estabilidad mental.

“Encontré nuevas maneras de contar lo que me estaba pasando. Aceptar las historias que estaba viviendo, historias de una estabilidad emocional. Un ejemplo es Camas separadas, un disco de una ruptura amorosa. Era muy catártica. Fue aprender a escribir desde la estabilidad”, agregó Spalla.

Infancia llena de metas

Daniela Spalla nació en Córdoba, Argentina. Desde muy pequeña ella quería ser artista. Antes de ir al colegio ella montaba sus shows acompañada de la música que ponía su padre.

“A los cuatro años, tengo el primer recuerdo de hacer esto de la música con cierta rutina. Todos los días antes de ir al colegio actuaba con un disco de Valeria Lynch, el cual no recuerdo, al fondo.

“Mi papá tenía discos que le regalaba mi tía. Me paraba en un escalón en la sala, el sofá y yo cantaba ahí. Ese es mi primer recuerdo con la música, un escenario y el juego”, recordó.

Primer Auditorio Nacional

“Llevo años corriendo y soñando…”, así anunció Daniela Spalla su primer Auditorio Nacional el cual se materializará este 8 de febrero.

La también compositora ya se había presentado en el Teatro Metropólitan y en el Pepsi Center. Este show será una forma de agradecer todos los logros que ha realizado en su carrera.

“Me siento feliz y agradecida de todo el camino, el proceso, con toda la gente que se fue sumando en el camino.

“Entre todos han ido acompañándome para llegar al Auditorio Nacional. Me siento con nervios, pues es un escenario que impone tanto. Estoy mentalizándome de que es el momento para hacerlo.

“Tengo muchas ganas de enseñarle a la gente lo que estamos preparando con un show que hemos trabajado desde hace algunos meses. Siempre me ha gustado el show en vivo”, adelantó.

Redescubrir el pop

Daniela Spalla recién lanzó “Lejos de la ciudad”, tema con el que sigue su tendencia en el pop y aunque no busca lanzar otro LP, este 2024 lo basará en sencillos.

“Son sonidos que para mi son familiares y que disfruto porque cuando estoy grabando un video me recuerda a la adolescente que escuchaba esa música.

“Cuando empecé a estudiar Jazz me alejé del pop y cierta teatralidad y estilo de performance fue quedando más de lado y ahora recuperar eso me emociona mucho”, finalizó.

LDAV