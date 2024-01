Luego del éxito que significó Extraña forma de vida (2023), su cortometraje estrenado fuera de competencia en el pasado Festival de Cine de Cannes, el cineasta Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, 1949) vuelve al camino del largometraje –alejado esta vez del revolucionado wéstern presentado en su corto– con La habitación de al lado, lo que supone el primer largometraje del director manchego rodado por completo en inglés.

Es este último el primer largometraje, pero significa ya la tercera producción en la que prescinde de su idioma de cuna. Fue The Human Voice (2020), basado en la obra homónima de Jean Cocteau, su primer cortometraje realizado en inglés. Su segundo, el antes mencionado, el corto protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal.

La habitación de al lado estará protagonizada por Julianne Moore (Fayetteville, 1960) y Tilda Swinton (Londres, 1960). Así lo dio a conocer Agustín Almodóvar, hermano del cineasta, acompañado de una fotografía que reúne a Julianne, Pedro y Tilda mirando a lo que, podemos deducir, es el guión de la cinta dirigida por el también director de Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988).

No es este el primer intento de Almodóvar por filmar íntegra una cinta en inglés, pues ya existía el deseo de llevar al cine Manual para mujeres de la limpieza, la magnum opus de Lucia Berlin (Alaska, 1936). Sin embargo, quedó en eso: en puro deseo, dado que el cineasta español dijo no sentirse listo para dirigir algo de esas magnitudes y renunció como director.

La primera noticia al respecto de esta nueva cinta la pudimos en el último párrafo de su último texto publicado en el diario español el Diario, donde escribió: “Yo me he propuesto autolobotizarme y desaparecer en la película que empezaré a rodar en marzo, The Room Next Door (La habitación de al lado). Huir de la realidad.” John Turturro (The Big Lebowski) será el que complete el cast junto a las dos actrices ya mencionadas.

Sobre la cinta, que se empezará a filmar en marzo entre Madrid y Nueva York, la productora (del mismo Almodóvar), El Deseo describió en un comunicado que se trata de “la historia de una madre muy imperfecta y una hija rencorosa separadas por un malentendido”. La madre, interpretada por Swinton, será una reportera de guerra. Moore será entonces la amiga escritora de la madre.

“La película habla de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad, hablan de la muerte, de la amistad y del placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror. Y también habla del dulce despertar con los trinos de los pájaros, en una casa construida en plena reserva natural en New England, donde las dos amigas viven una situación extrema y extrañamente dulce”, finaliza a manera de sinopsis el director de Tacones lejanos (1991) en un comunicado.

Pues sí, ya lo podemos decir… pic.twitter.com/Q22lGAjF7P — Agustín Almodóvar (@AgustinAlmo) January 25, 2024