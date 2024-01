En redes se viralizó un clip que captó la molestia de una mujer trans, quien fue presuntamente agredida por un zapatero en un negocio debido a la forma de referirse a ella.

En X-principalmente- circula un video que muestra el enfrentamiento que tuvo un zapatero con una mujer transexual en su establecimiento, debido a que el locatario se refirió de forma masculina hacia ella, por lo que lo tacho de transónico.

En el video de 2:20 min, se puede escuchar a dos personas que discuten diferencias de género, la primera de ellas, que se reconoce transexual, señala al otro -zapatero- quien porta una sudadera gris con negro y una gorra en el mismo color, que está siendo irrespetuoso al no aceptar su identidad de género, por lo que comienzan a discutir.

Ella, por un lado, le señala al locatario que se ocupe el pronombre femenino en lugar del masculino, para dialogar, ya que es una mujer trans.

Ante esto, el zapatero hace caso omiso a su petición, por lo cual en todo momento la señala como él, y se justifica con que puede nombrarla como quiera, ya que eso incluso no tiene nada que ver con su trabajo ni su negocio.

“Yo no te estoy faltando al respeto, aquí estamos hablando de zapatos, no de otra cosa. Tú no me vienes a corregir, ni yo a ti, esto es un negocio que nada tiene que ver con lo que me estás diciendo[…]No te voy a decir ni él, ni ella, ni tú, estoy hablando de negocio, el zapato está así, necesito la nota. Estoy hablando de negocio y mi trabajo”, mencionó el trabajador.

Por otro, la joven, en su intento de que el hombre entre en razonamiento, señala que los “pronombres son una cosa de respeto para cualquier persona, por lo que insiste en que no se dirija a ella como señor.

Sin embargo, nada hizo que cambiara de parecer el zapatero, tan es así que “cansado” y molesto de la situación, pidió que le llamaran a la Guardia Nacional, pues la joven incluso estaba grabando sin su consentimiento en su establecimiento y además porque estaba “obligándolo” a qué se refiriera a ella como señorita.

Asimismo, la mujer, al no sentirse respetada, también amagó con denunciar en redes sociales el establecimiento y ante las autoridades pertinentes, puesto que, a su parecer, el sujeto es una persona con un problema de transfobia.

“Yo voy a marcar su pinche negocio, lo voy a publicar en redes sociales, para que vean que usted es un transfóbico. Les voy a hablar a la policía porque lo que está haciendo no es correcto, me está faltando al respeto y no me quiere dar mis botas”, comentó.

Tras este nuevo señalamiento, el comerciante solo se limitó a decir que estaba de acuerdo con que se le hablara a la policía y que se le entregaron sus botas, además de indicarle que no se referiría a ella ni en masculino ni en femenino para evitar más confrontación.

“Te entrego tus zapatos y sé a cabo, no hay ningún problema. Yo no le voy a decir ni él ni ella, no voy a decir nada, no me importa quién seas, eres mi cliente y punto. Tú no me vas a obligar”, sentenció en locatario.

Cabe señalar que, ante la situación, la mujer trans (@meliwitchi) como fue identificada en redes sociales, compartió otro clip en el cual señaló que contactaría con la CONAPRED para recibir ayuda tras los hechos, ya que sentía miedo de que algo le fuera a pasar, pues el local que presuntamente le falto al respeto se encuentra muy cerca de su domicilio y no se siente segura de vivir cerca de personas que le faltan al respeto.

Reacciones

Como era de esperarse, los videos rápidamente se viralizaron y divido opiniones, pues hay quienes están de acuerdo con el trabajador, y otros con la joven, pues señalaron que aun en la actualidad hay discriminación y no hay inclusión.

“Y el mismo policía le dice!!.. ¡El sr no te falto al respeto en ningún momento!! X Dios!! Ellos solos se quieren victimizar, pero.. No se puede, hay video”

“Ignorarlos, piden a gritos atención. Que la busquen en otro planeta”.

“Votos privilegiados, pena les debería de dar ir a molestar a personas que solo están haciendo su chamba”.

“El sr se portó a la altura merece un aplauso”

😑 Nuevamente el LGBTXYZ123… 😑 La gente no tiene por qué respetar los pronombres con lo que ustedes se autopersiben… De hecho su misma palabra lo dice… Autopercibir = Tu Solito!!! 😑@meliwitchi deja de molestar a la Gente, además claramente no llevaste la p!nch€ Nota… pic.twitter.com/xKV3xjuHjK — 𝕂𝕒𝕔𝕙𝕠𝕞𝕒𝕟 (@kachoman1) January 24, 2024

