Sin librar los debates como cada ocasión que se anuncian las y los nominados a los premios Oscar, ha quedado ya la lista completa de contendientes a Mejor Película, Mejor Director (así, en un dominante escenario de hombres nominados), Mejor Fotografía (en la que está nominado el admirable cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto), Mejor Actor, Mejor Actriz (donde la omisión de Margot Robbie en el papel de Barbie encendió a todo aquel que se sintió traicionado), entre muchas otras.

Dentro de esta última categoría, en la que se elige la actuación más distinguida dentro de las ya por sí destacadas, se encuentra la nominación de Emma Stone (Scottsdale, Arizona, 1988), por lo que suma ya en su catálogo de reconocimientos cuatro nominaciones a los Oscar. Dos de ellas como Mejor Actriz de Reparto en The Favourite (Lánthimos, 2018) y en Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (Iñárritu, 2014) y las restantes como Mejor Actriz por su papel en La La Land (Chazelle, 2016) y, recientemente, por su protagónico en Poor Things (Lánthimos, 2023).

Más allá de estas cintas que le han valido cualquier ascenso dentro de una industria a la que nunca le ha costado reconocer su talento, hay otros trabajamos menos (re)conocidos, quizá sepultados por la inercia del consumo por lo prominente.

Las otras películas de Emma Stone

Al inicio de su carrera actoral tuvo pasos breves por series de televisión en NBC, FOX (cof, cof, Malcolm in the Middle, cof, cof), HBO, VH1 hasta que llegó Superbad (2007), esa coming-of-age dirigida por Greg Mottola en la que interpretó a Jules. Gracias a ese papel, le fue otorgado un Young Hollywood Award.

Otro de sus éxitos menos recordados es Zombieland ( 2009), de Ruben Fleischer, donde compartió cámara con un joven Jesse Eisenberg y el prolífico Woody Harrelson. Pese al éxito que en su momento tuvo esta comedia terrorífica con zombies y un escenario postapocalíptico, no es recordado que Stone fue una de las protagonistas.

Previo al éxito de la cinta zombie, Emma Stone formó parte de las protagonistas de The House Bunny (2008), de Fred Wolf, junto a Anna Faris. Esta fue una cinta acogida por la casa productora respaldada por Adam Sandler. Los comentarios de la época estuvieron divididos: o la amaban, o la odiaban

Otras de sus cintas en las que Emma Stone ha participado y probablemente has olvidado verla ahí son, entre otras: Aloha (Bajo el mismo cielo, Cameron Crowe, 2015), The Help (Tate Taylor, 2011), Crazy, Stupid, Love (Ficarra y Requa, 2011), Easy A (Will Gluck, 2010), Battle of the Sexes (Valerie Faris, 2017).