El actor Ryan Reynolds anunció el fin del rodaje de la próxima película de Marvel Studios, ‘Deadpool 3‘.

A través de sus redes sociales, el actor destacó que la secuela de ‘Deadpool’ terminó de rodarse a pesar de los retrasos que tuvo, como la huelga de actores y guionistas, la cual mermó las producciones cinematográficas y de Tv en 2023.

Te podría interesar: Ryan Reynolds pide un alto a las filtraciones sobre “Deadpool 3”

En su publicación, Ryan Reynolds admitió haber derramado lágrimas y le dio las gracias al director de la cinta, Shawn Levy, al actor Hugh Jackman y a quienes se involucraron en el rodaje.

Con el mensaje del actor, también se supo que la tercera entrega de ‘Deadpool’ se estrenará a finales del mes de julio en cines.

The suit hides the blood. Also sweat… But today, with Deadpool wrapping, it's mostly tears. A giant and forever thanks to the cast and crew of our film who battled wind, rain, strikes and @RealHughJackman… all under the stalwart leadership of @ShawnLevyDirect

I got to make a… pic.twitter.com/aEasnxo6cD

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 24, 2024