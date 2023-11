Tenemos nuevas revelaciones de la película de Marvel Studios, ‘Deadpool 3‘, pues este jueves 9 de noviembre se confirmó que en la cinta del antihéroe aparecerá nada más y nada menos que ‘Dogpool‘.

Así como lo leen, para la tercera entrega de ‘Deadpool’ se tiene confirmado la aparición del perrito. Sin embargo, no es un perro normal, pues lo catalogaron como el “perro más feo”, según usuarios en redes sociales.

Te podría interesar: ¿Se atrasó? Disney elimina de la lista de estrenos de 2024 a Deadpool 3

La confirmación de esta aparición la dio a conocer, a través de sus redes, el actor Ryan Reynolds, quien interpreta el personaje del antihéroe.

“¿Acaso Dogpool salvó el día? No hay ninguna posibilidad en el infierno de los gremlins. Pero actualmente está causando pesadillas al departamento de peluches de Disney”, escribió el actor.

Junto al post de Ryan Reynolds aparece el perrito con botas, vestimenta y los colores clásicos de ‘Deadpool’, el rojo y el negro.

Asimismo, el actor da pistas de que la película podría estrenarse en el Verano de 2024, moviendo la fecha de estreno que se tenía contemplada, pues originalmente la película se estrenaría en mayo de 2024. Aunque otros usuarios comentaron de que esta fecha podría tratarse del primer tráiler de la producción.

Did Dogpool save the day? Not a chance in gremlin hell. But she IS currently causing the Disney plushy merch department nightmares. Coming with the movie, Summer 2024 🐶💩L pic.twitter.com/mMtUb4wSsk

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 9, 2023