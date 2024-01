El presidente Andrés Manuel López Obrador, dio su opinión sobre las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, a costa de su propia doctrina de no meterse en los asuntos internos de otros países. López Obrador hizo eco de la declinación del gobernador de Florida, Ron DeSantis, a favor del ex presidente Donald Trump, que cada vez más despeja su camino como candidato favorito del Partido Republicano. López Obrador consideró que el discurso antimigrante le pasó factura a DeSantis y ha pedido al mandatario de Texas, Greg Abbott, tomar nota de esas consecuencias. López Obrador ha criticado las duras políticas antimigrantes adoptadas por la Administración de Abbott, como la colocación de un alambre de púas en el condado de Eagle Pass o el tendido de un muro flotante en el río Bravo, ambas medidas para frenar el paso de migrantes desde México. Ojalá tome nota de lo que le paso a DeSantis, porque DeSantis podría haber levantado el vuelo, pero se metió con una campaña antiinmigrante pensando que eso le iba a ayudar y se desplomó, se fue en picada. El mandatario también ha divulgado encuestas sobre la relación de fuerzas entre el presidente Joe Biden, que busca su reelección como candidato del Partido Demócrata, y el ex presidente Trump. Están en las encuestas parejos el presidente Biden con el ex presidente Trump, la última que vi, de la financiera Morgan, es un punto que tiene arriba el presidente Biden. Pero no podemos meternos en eso, nada más para información general. No es para presumir, pero la mañanera la ven muchos y se enteran de cómo están las cosas no solo en México, sino también afuera. Mostró una encuesta de Morning Consult en la que Trump aparece cinco puntos arriba de Biden. Aunque el republicano también ha abanderado un discurso de fuerte rechazo a los migrantes, López Obrador no hizo comentarios al respecto. Vamos a esperar, están en las campañas. López Obrador ha destacado las buenas relaciones que ha tenido su Gobierno tanto con la Administración de Trump como con la de Biden. Del republicano, destacó la firma del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC), que nos está ayudando mucho. Hizo referencia a la crisis arancelaria de 2019, cuando el Gobierno de Trump amenazó con imponer un arancel del 5% a las importaciones mexicanas para presionar a López Obradora adoptar medidas drásticas contra los flujos migratorios de América Latina hacia EE UU, pero dijo que ese problema se resolvió. Tuvimos muy pocos problemas, diría yo uno, y lo resolvimos. Por lo general hubo respeto y hubo cosas importantes. De Biden, López Obrador ha dicho que es el primer presidente estadounidense que no ha construido más tramos de muro fronterizo, mucho menos eso que hace el gobernador de Texas, Abbott, ha contrastado. Asimismo Lopez Obrador ha reconocido la puesta en marcha de la aplicación para celular CBP One, con la que los migrantes pueden iniciar trámites de solicitud de asilo en EE UU, si bien el programa ha sufrido saturación y caídas por la alta demanda. Joe Biden es el primero que abre una vía para que el migrante pueda hacer un trámite y poder llegar legalmente a Estados Unidos.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; INICIATIVAS CONSTITUCIONALES DE AMLO TENDRÁN PRIORIDAD EN EL SENADO

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, informo que el jueves 1 de febrero arrancará el último periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, por lo que la presidenta del Senado, adelantó que darán prioridad a las iniciativas que el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, enviará el 5 de febrero. Entre los diez proyectos que enviará el presidente de la República destacan los de la Guardia Nacional, el Poder Judicial, salario mínimo, sistema de pensiones, la desaparición de los organismos autónomos y uno más en materia electoral. La senadora aseguró que buscarán el diálogo con las otras bancadas en la Cámara de Senadores, no sólo para abordar los temas pendientes, sino para tratar de aprobar las reformas constitucionales que anunció López Obrador. Además, la Cámara alta tiene pendientes los nombramientos de tres comisionados del INAI, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los senadores también deberán estar pendientes a la minuta con la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, esto en caso de que la Cámara de Diputados la apruebe en marzo. Me siento muy contenta de reanudar pronto las actividades legislativas, estoy segura de que el próximo periodo legislativo será igual de productivo que el anterior.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; NECESARIO HACER UN AJUSTE Y ACOTAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

El coordinador parlamentario de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, coincidió con las iniciativas que anunció el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el sistema de pensiones y el Poder Judicial de la Federación. Además, consideró que sí es necesario hacer un ajuste y acotar a órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Reguladora de Energía o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El senador afirmó que es necesario revisar a fondo la autonomía de cada uno de ellos. Creo que quien asume el poder debe asumirlo con todas las riendas y con toda la facilidad para poder cumplir y sacar adelante el proyecto de nación o, en su caso, el proyecto que encabeza. Enfatizó que no hay institución acabada, por lo que sí creo que se debe hacer un ajuste a estos organismos. Recordó que los órganos autónomos sirvieron para darle espacios a la oposición y que con la autonomía de estas instancias también se acotaron las facultades de las secretarías en la Administración Pública Federal. No es posible que tengamos una Secretaría de Energía y todos los permisos dependan de la Comisión Reguladora de Energía; son facultades que tiene el Ejecutivo. El senador propuso reducir de siete a tres los comisionados que integran al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como restringir el acceso a la información comercial del ámbito privado. Creo que se excedieron en esa reforma constitucional que le dio la oportunidad de entrometerse en la vida comercial, privada, entre particulares. Además, expresó su respaldo a la reforma al Poder Judicial de la Federación, que anunció el Ejecutivo Federal, para que se puedan elegir por voto popular a ministros, jueces y magistrados. Ramírez Aguilar dijo que se trata de una materia sumamente interesante, porque en el pueblo de México hay una molestia en la impartición de justicia, y consideran que ésta, solamente llega para quien tiene dinero, para quien tiene los recursos. Advirtió que la mayor molestia que existe es contra los tribunales locales de las entidades federativas y hay quejas en contra de los jueces en materia familiar, civil, penal; incluso, en contra del Ministerio Público. Eduardo Ramírez consideró que, una vez que se conozca la propuesta del Presidente en materia de pensiones se generará un debate profundo, porque hay quienes piensan que se atenta contra la estabilidad financiera del país y otros, que pensamos que es un tema justo, por lo que confió en que el tema será impulsado no sólo por Morena sino por diversos Grupos Parlamentarios.

SENADOR RICARDO MONREAL; DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE, SACAR LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE AMLO

El senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, ha señalado que será difícil más no una “misión imposible” procesar las propuestas que el Presidente enviará al Congreso en los próximos días. Las iniciativas de reforma constitucional que el Presidente López Obrador enviará al Congreso serán difíciles de procesar, reconoció el integrante de la bancada de Morena. Ricardo Monreal, manifestó que si bien no se trata de una “misión imposible” conseguir los votos que le faltan a su fracción y aliados, para aprobar los proyectos perfilados, no será sencillo. El legislador indicó que antes de descalificar o evaluar los planteamientos de Lopez Obrador, hay que analizarlos.

ADÁN AUGUSTO; POSIBLE COORDINADOR DE SENADORES DE MORENA

Adán Augusto López, pese al acuerdo entre las ‘corcholatas’, le habría ganado a Marcelo Ebrard la coordinación morenista en el Senado. Todo parece que ya está acomodado dentro de Morena para las ex corcholatas y principales figuras del partido: Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Por lo que las posiciones que ocuparán los presidenciables ya están claras y la sorpresa la dio Adán Augusto, quien, al parecer, será el coordinador de los senadores de Morena para la siguiente Legislatura. Marcelo Ebrard, también pertenecería a ese Grupo Parlamentario, sería también senador los siguientes 6 años. En la Cámara de Diputados quien estaría liderando la bancada sería Ricardo Monreal, quien ha estado muy movido en los eventos de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

CLAUDIA SHEINBAUM; ESTARA PRESENTE EN LA PLENARIA DE MORENA EN SAN LAZARO

La precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), Claudia Sheinbaum, asistirá a la plenaria del grupo parlamentario, que será el 30 y 31 de este mes. La vicecoordinadora de Morena, en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, indico que asistirán todos los funcionarios que tienen que ver con las iniciativas que enviará el Presidente, para que expliquen a detalle los planteamientos que él hace. Entre los asistentes estarán los titulares de las secretarías de Gobernación; del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños; la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; el ex ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar; el director del IMSS, Zoé Robledo y aún no está confirmado, Jaime Castañeda, experto en el Sistema Electoral. La legisladora aseveró: afortunadamente traemos una agenda ya muy interesante con las iniciativas que enviará el presidente López Obrador y arrancaremos nuestra Plenaria con la visita de la secretaría de Gobernación de todos los que tienen que ver con las iniciativas que envía el Presidente para que nos expliquen a detalle los planteamientos que él hace y, bueno, pues aquí estaremos atendiendo esa discusión en el Grupo Parlamentario. Estamos en un periodo de intercampaña, y no podemos hablar de temas electorales, pero a nosotros todavía nos tiene ocupadas, a mí me tiene ocupada el trabajo legislativo. Soy la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y estamos precisamente preparando nuestra Plenaria antes del arranque del Segundo Periodo de este año y afortunadamente traemos una agenda ya muy interesante con las iniciativas que enviará el Ejecutivo federal. La diputada Alavez Ruiz, resaltó que la presencia de la candidata de Morena Claudia Sheinbaum y los partidos aliados a la plenaria del partido guinda, el próximo 31 de este mes, es en una lógica de compartir agendas porque no son eventos ni proselitistas, ni que tengan que ver con campaña.

XÓCHITL GÁLVEZ; DIALOGA CON CONGRESISTAS REPUBLICANOS DE EU

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y con congresistas de ese país. Xóchitl Gálvez destacó la necesidad de fortalecer la colaboración mutua en beneficio de ambas naciones. En el encuentro se dialogó sobre la relocalización industrial en América del Norte, la estrategia contra el crimen organizado y la coordinación con responsabilidad conjunta en materia de migración. En este primer encuentro los participantes expresaron la necesidad de que ambos países asignen más recursos económicos para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Gálvez Ruiz señaló que para robustecer la cooperación es necesario reconstruir la confianza mutua y asumir la corresponsabilidad en la seguridad interna de Estados Unidos y de México. A la reunión asistieron los congresistas del Partido Republicano por el estado de Texas, Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes; Randy Weber, integrante del Comité de Energía y Comercio, y Tony González, especialista en Seguridad Fronteriza y Migración.

MARIO DELGADO; PERSECUCIÓN DISFRAZADA A MORENA DEL INE Y TRIBUNAL ELECTORAL

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado acusó al INE y al Tribunal Electoral de perseguir a Morena mediante la fiscalización y sanciones al proceso interno de las corcholatas, en el que se perfila una multa de más de 60 millones de pesos. Quiero seguir denunciando que Lorenzo Córdova y algunos consejeros siguen con las manos metidas tanto en el INE, como en el Tribunal Electoral. Hay una persecución disfrazada de fiscalización en contra de nuestro movimiento. Acusó que en diversas ocasiones han cambiado las reglas de fiscalización para perjudicar al partido económicamente. Dijo que el INE y el Tribunal buscan ponerles una multa de más de 60 millones de pesos por el proceso interno de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación y sus aspirantes, nombrados como “corcholatas”. Asimismo afirmó que hubo deslindes oportunos y contundentes ante las autoridades, sobre todo el tema de los espectaculares. Lo hizo Adán Augusto, lo hizo Claudia Sheinbaum, lo hizo Marcelo Ebrard; sin embargo, la autoridad electoral quiere cobrarle al partido esos espectaculares, lo cual es absolutamente ilegal. Adelantó que la próxima semana presentarán las acusaciones que están haciendo el INE y el Tribunal sobre los resultados de fiscalización de los eventos en los que, dijo, hay enormes inconsistencias.

ALEJANDRO MORENO; PIDIÓ INTELIGENCIA Y MADUREZ POLÍTICA UNA VEZ QUE SE DEN A CONOCER LAS CANDIDATURAS

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, dijo que este es el momento en el que los verdaderos militantes se ponen a prueba, porque el verdadero priista es leal y es comprometido cuando le toca, pero también cuando no le toca. Pidió inteligencia y madurez política una vez que se den a conocer las candidaturas restantes del partido a algún puesto de elección popular y llamó a los aspirantes a respaldar la decisión del tricolor. Necesitamos de su lealtad, necesitamos de su compromiso. Entre más compactos y cohesionados y unidos estemos, mayores serán las oportunidades de ganar. Los convoco a que en los próximos días, cuando demos a conocer las candidaturas del PRI, las que restan por anunciar, quiero pedirles que tengan confianza, que tengan certeza, que tengamos inteligencia y la madurez política, la disciplina, la responsabilidad de respaldar lo que decidan nuestros órganos colegiados en el partido. Afirmó que el compromiso de los priistas es seleccionar y postular a los mejores perfiles, mujeres y hombres comprometidos con el instituto político y la sociedad, para recorrer el país y ganarse la confianza de los ciudadanos. No vamos a improvisar, ni daremos pasos en falso en la selección de las y los candidatos de nuestro partido. Los registros que hemos recibido hasta el momento dan cuenta de mujeres y hombres con trayectoria, con experiencia, con capacidad y con firme convicción política priista, criterios que han sido probados en la carrera partidista y por su puesto en el servicio público y en el trabajo parlamentario.

JOE BIDEN; A FAVOR DEL ABORTO, KAMALA HARRIS LO REFUERZA

El presidente Joe Biden y Kamala Harris, Vicepresidenta de Estados Unidos, refuerzan en su campaña el derecho al aborto para las mujeres. Su propaganda se basa en la restauración de reforma que permite el aborto a nivel federal, la accesibilidad de medicamentos abortivos y distribución de anticonceptivos gratis. Como parte de su estrategia para asegurar su reelección, el presidente Joe Biden, propone la accesibilidad a medicamentos abortivos y anticonceptivos, defendiendo de esta forma los derechos reproductivos, ante las próximas prohibiciones estatales del aborto. Junto a la Vicepresidenta Kamala Harris, harán frente a las imposiciones de la parte conservadora de la campaña de Donald Trump, ex presidente estadounidense, quien es el favorito para ser el candidato del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales. Como parte del plan de Biden, se espera que el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, envíe misivas a compañías de seguros privadas y a los programas estatales de Medicaid y Medicare, pidiendo el reforzamiento de anticonceptivos gratis. Harris viajó a Wisconsin, para iniciar una gira nacional sobre este asunto, coincidiendo con el 51 aniversario de un fallo judicial Roe v. Wade, que garantizó el derecho de las mujeres estadounidenses a abortar. Es necesario recordar que en 2022, la Suprema Corte, con una inequidad a favor de los conservadores, a causa de Trump, anuló la sentencia del caso mencionado y se designó libertad de decisión a cada estado sobre el tema. En este día y todos los días, la Vicepresidenta Harris y yo luchamos para proteger la libertad reproductiva de las mujeres contra la agenda peligrosa, extrema y desfasada de los funcionarios republicanos, afirma Joe Biden. Asimismo, aseguró que apoya, en su totalidad, a la libre decisión de que las mujeres decidan sobre sus voluntades, por lo que piden al Congreso el restablecimiento de las protecciones de Roe en la ley federal.

DONAL TRUMP GANA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE NEW HAMPSHIRE Y DICEN QUE QUIEN GANA IOWA ES PRESIDENTE Y TODO INDICA QUE VOLVERÁ A SER PRESIDENTE

Donald Trump vuelve a ganar. Diversos medios de comunicación, han proclamado su triunfo en las elecciones primarias de New Hampshire al poco de cerrarse las urnas, lo que da idea de que su victoria ha sido clara a pesar de la alta participación. A la espera de que avance el escrutinio, el triunfo de Trump en New Hampshire sobre Nikki Haley se suma a la victoria aplastante del presidente la semana pasada en los caucus de Iowa, donde los votantes manifiestan sus preferencias en asambleas algo informales y donde logró un 51% de los votos. En el último medio siglo, todos los candidatos que han ganado en Iowa y New Hampshire han logrado la nominación como candidatos a las presidenciales. Trump tiene el camino despejado.

