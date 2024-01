El mundo vive quizás el momento más peligroso de los últimos años, esto luego de que la Junta de Ciencia y Seguridad conformada por varios científicos atómicos adelantó de nueva cuenta el llamado “Doomsday Clock”, dando a la humanidad 90 segundos para la medianoche.

Este adelanto en el “reloj de la muerte” se da a causa del incremento en las tensiones diplomáticas de algunas potencias del mundo, así como de los actuales conflictos armados que se viven entre Ucrania, Rusia, Palestina e Israel. A esto se suman los problemas relacionados con el cambio climático y el calentamiento global.

Dejando a la humanidad a 90 segundos de una catástrofe total, el Consejo de Ciencia y Seguridad expresó su profunda preocupación por el deterioro del estado del mundo. La última vez que el “Doomsday Clock” fue adelantado ocurrió en 2022, cuando el reloj marcaba 100 segundos para la medianoche.

A pesar de que el “reloj del juicio final” haya sido adelantado por las nuevas amenazas de una guerra nuclear, el cambio climático, las nuevas amenazas biológicas y la implementación de tecnologías disruptivas, la comunidad científica confía en que los líderes mundiales puedan cambiar el rumbo para que el apocalipsis no llegue.

El “reloj del juicio final” fue inventado en 1945 por Albert Einstein y Robert Oppenheimer, esto luego de su participación en el “Proyecto Manhattan” donde se creó la bomba atómica, el arma de destrucción masiva más poderosa en aquel entonces.

Debido al riesgo de desencadenar una guerra nuclear que aniquile a la humanidad, se diseñó este reloj, en cuanto las manecillas marquen la medianoche, significa que el fin del mundo ha llegado y no habrá nada para detenerlo.

Today, the Bulletin’s Science and Security Board once again sets the #DoomsdayClock at 90 seconds to midnight.

Humanity continues to face an unprecedented level of danger.

Read the full statement: https://t.co/PowB7RkzXw pic.twitter.com/aRyF2ZX3wB

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2024