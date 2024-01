47 personas están sepultadas tras un derrumbe en China; 200 más fueron evacuadas.

Unas 47 personas quedaron sepultadas el lunes (tiempo de China) en un deslizamiento de tierra en la provincia sudoccidental china de Yunnan, esto de acuerdo con la prensa estatal, Xinhua.

El derrumbe se registró a las 5:51 horas (21:51 de este 21 de enero) en el condado de Zhenxiong, noreste de Yunnan, según Xinhua.

La televisión estatal CCTV informó que unas 18 casas fueron sepultadas por el terraplén y que más de 200 personas fueron “evacuadas de urgencia” en la región.

Las autoridades emprendieron una respuesta de emergencia con más de 200 rescatistas y decenas de camiones de bomberos, entre otros equipos, según CCTV.

Imágenes de una televisión local en redes sociales muestran a los rescatistas con trajes naranja y cascos escarbando entre la mampostería colapsada junto a las grandes montañas nevadas.

#China The death toll from a landslide that occurred in China's southwestern Yunnan province on Monday has reached 47

Landslides are common in Yunnan, a remote region of China where steep mountain ranges butt against the Himalayan plateau.pic.twitter.com/ItRIpVWEwB

— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) January 22, 2024