Finalizadas las seis etapas del Tour Down Under realizado en Australia, el ciclista mexicano Isaac del Toro culminó entre los mejores clasificados, en su evento debut como integrante del UAE Team Emirates dentro del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta.

Con una clasificación general de 19:13’45, el pedalista tricolor se ubicó en el tercer lugar general, por debajo del ecuatoriano Jhonatan Narváez que finalizó segundo de la competencia y con el británico, Stephen Williams del equipo Israel Prem Tech, como vencedor con un tiempo oficial de 19:13’34.

Entre los tres finalistas, la última ruta se terminó por definir en una disputa al sprint que comenzó el mexicano a menos de dos kilómetros de la meta y que logró remontar el inglés en el tramo final, para adjudicarse la primera victoria del calendario.

Pese a no lograr el triunfo en el último día de competencia, Del Toro con apenas 20 años de edad se llevó el reconocimiento a mejor ciclista juvenil del Tour Down Under 2024, siendo así el tercer latinoamericano que logra tal resultado junto a los colombianos Egan Bernal y Jhonatan Restrepo.

It doesn’t get much better than that! A fast finish by Stevie Williams sees him take the stage and the GC 💥🏆

Here are your @garmin race results ⁣👉 https://t.co/1vdWAQ6ZY1

⁣#TourDownUnder @SantosLtd pic.twitter.com/bHQedwjN3u

— Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 21, 2024